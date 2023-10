Das Verhältnis zwischen den Bildungsministern der Ländern und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ist- freundlich formuliert- ausbaufähig. Im Frühjahr war es sogar zum Eklat gekommen, als die Bundesministerin ihre Länderkollegen zum Bildungsgipfel nach Berlin eingeladen hatte ‐ aber nur zwei der Einladung in die Bundeshauptstadt gefolgt waren. Trotz aller politischen Dissonanzen- Bund und Länder sind zur Zusammenarbeit verdonnert, um die digitale Wüste, die sich in Deutschlands Schulen immer noch breit macht, etwas zu befruchten.

Auf der politischen Tagesordnung steht nichts geringeres als der Digitalpakt 2.0. Sein Vorgängermodell, der 2019 nach einer schweren Geburt von Bund und Ländern aus der Taufe gehoben worden und mit 6,5 Milliarden Euro von der Bundesebene üppig ausgestattet gewesen war, läuft im Mai 2024 aus. Eine Entscheidung, ob die digitale Ausstattung der Schulen nathlos fortgesetzt wird, steht aber noch aus.

Stark-Watzinger will Geld einsparen

Kommunen und die Länder hegen den Verdacht, als sei die Bereitschaft der Bundesbildungsministerin nicht besonders ausgeprägt, erneut viel Geld für die Digitalisierung in die Hand zu nehmen. Motto: Bildung ist im Deutschen Förderalismus Ländersache. Bettina Stark-Wartzinger drückt es auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ politisch etwas feiner aus. „Vom Digitalpakt profitieren bereits rund 28.000 und damit immer mehr Schulen in ganz Deutschland. Gleichzeitig ist noch einiges an Geld vorhanden, das bis Ende 2025 und für länderübergreifende Vorhaben bis Ende 2026 eingesetzt werden kann und muss“, betont die FDP-Politiker ‐ und bleibt damit auf der von ihrem Parteikollegen Christian Lindner als Finanzminister vorgegebenen Sparkurs.

Gleichzeitig macht die Bundesbildungsminister die Tür für den Digitalpakt 2.0 nicht gänzlich zu. „Angesichts der Größe der Herausforderung setze ich mich mit Nachdruck dafür ein, die Schulen in unserem Land mit dem Digitalpakt 2.0 noch zielgenauer und unbürokratischer bei der Digitalisierung zu unterstützen. Dabei müssen wir jedoch aus der Erfahrung mit dem ersten Digitalpakt lernen“, sagt Stark-Watzinger.

Kultusminister wollen mehr Unterstützung

Was sie damit genau meint, ergänzt die Liberale: „Klar ist, dass die Unterstützung des Bundes immer nur die nötigen Investitionen der Länder ergänzen kann. Mein festes Ziel ist, dass der Digitalpakt 2.0 im Jahr 2025 kommt. Darüber verhandeln wir mit den Ländern.“ Somit schiebt die Bundesbildungsministerin die Verantwortung für das Gelingen oder Scheitern eindeutig in Richtung ihrer 16 Amtskollegen in den Ländern.

Die aber lassen sich nicht locken ‐ Katharina Günther-Wünsch, Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, betont: „Die KMK spricht sich für einen Digitalpakt 2.0 aus und somit dafür, dass der Bund entsprechend der im Koalitionsvertrag festgelegten Eckpunkte die Länder dauerhaft bei der digitalen Ausstattung der Schulen sowie der Kompetenzvermittlung im Umgang mit digitalen Medien unterstützt.“