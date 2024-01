Keine Eltern, kein Zuhause, keine Perspektive: Bei der verheerenden Erdbebenserie im Oktober in der afghanischen Provinz Herat sind mehr als 2500 Menschen ums Leben gekommen, 2000 weitere wurden verletzt.

Viele Menschen, die unter anderem vor den Taliban nach Pakistan geflüchtet waren, werden aktuell zurück nach Afghanistan geschickt. Doch das Land wurde von den Erdbeben schwer gezeichnet und die Bevölkerung leidet unter der Herrschaft der islamisch-fundamentalistischen Bewegung. Bei den Erdbeben haben tausende Kinder nicht alleine ihr Zuhause, sondern auch ihre Eltern verloren.

Hier engagiert sich der Verein „Kinder brauchen Frieden“ aus Hechingen (Zollernalbkreis), den das Hechinger Ehepaar Conny und Michael Bierlmeier im Jahr 1993 gegründet hat. Das erklärte Ziel der Ehrenamtlichen war und ist es, „Kindern nachhaltig eine Chance auf ein selbständiges, würdiges Leben zu ermöglichen“.

Die ehrenamtliche Arbeit und der geringe Verwaltungsaufwand, der über die Mitgliedsbeiträge abgedeckt werden kann, ermöglicht es, nahezu 100 Prozent der Spenden den bedürftigen Kindern zukommen zu lassen. Beim direkten Einsatz vor Ort oder mithilfe ausgewählter Kontakte im jeweiligen Zielland widmet sich „Kinder brauchen Frieden“ verschiedenen Projekten für Familien und Kinder.

Der Verein „Kinder brauchen Frieden“ aus Hechingen (Zollernalbkreis) engagiert sich in Afghanistan: mit Unterstützung bei der medizinischen Versorgung. (Foto: Verein „Kinder brauchen Frieden“ )

Der Verein zählt über 770 Mitglieder und über 300 Paten. Bei der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ ist „Kinder brauchen Frieden“ erstmals beteiligt.

Gerade in Afghanistan gestalte es sich jedoch schwierig, zuverlässige Kontakte zu knüpfen, weiß der Bruder des einstigen Gründers und heutiges Vorstandsmitglied Andreas Bierlmeier. Auch die Vereinsvertreter selbst konnten bisher nicht einreisen.

Doch es gibt belastbare Kontakte nach Afghanistan - auch in Krisenzeiten. Die Berichte engagierter Helfer, die für „Kinder brauchen Frieden“ unterwegs sind, sind bewegend.

Arzt hilft Waisenkindern

So fanden die Ehrenamtlichen zwei kleine Mädchen, die ihre Eltern bei dem Erdbeben verloren hatten und seitdem bei entfernten Verwandten im Bezirk Zindajan lebten. Ein Arzt stellte bei beiden eine Unterernährung fest. Die entfernten Verwandten aber waren zu arm, um die Kinder mit Lebensmitteln zu versorgen.

Deshalb baten sie den Arzt aus den Helferreihen darum, die Mädchen mit nach Kabul zu nehmen und sie in seinem Haus unterzubringen. Die Mitnahme der Mädchen blieb den Helfern durch das Gesetz der Taliban allerdings verwehrt...

Um die Arbeit von „Kinder brauchen Frieden“ abzusichern, spielt Waheedullah Masoud eine enorm wichtige Rolle für das Projekt: Masoud stammt selbst aus Afghanistan und koordiniert Projekte mit Hilfe von Freunden vor Ort. Somit gelingt es dem Verein, die Menschen mit medizinischen Camps, Zelten und warmer Kleidung zu versorgen, um Familien und Kindern in Not zu helfen.

Die Schwierigkeit für die Helfer im Land: Die bedürftigen Erdbebenopfer überhaupt zu finden. Nach dem Beben sind die betroffenen Familien in verschiedene Gebiete der Provinz Herat umgezogen, wie einem Report des Vereins zu entnehmen ist.

Hürden durch Bürokratie und Willkür

Der Verteilung der Güter stehen zudem zwei weitere Probleme im Wege: Die Helfer sollten den Taliban zum einen ein Genehmigungsschreiben des Innenministeriums vorlegen. Weiter war es zeitweise fraglich, ob den Helfern die betreffenden Güter zur Verteilung überhaupt ausgehändigt würden.

Einer der Männer vor Ort verhandelte jedoch erfolgreich mit den Taliban, so dass das humanitäre Vorhaben in die Wege geleitet werden konnte. Die Verteilung der Güter fand in der zweiten Novemberhälfte statt.

Leidtragende der katastrophalen Situation nach dem Erdbeben sind vor allem Kinder: Ihnen kommen die Spenden, die über „Helfen bringt Freude“ gesammelt werden, zugute. (Foto: Verein „Kinder brauchen Frieden“ )

In den drei Bezirken Kinda Jan, Ghoryam und Rabat Sanghi verteilten die Helfer Güter an insgesamt 565 Familien. Unter den Hilfsgütern befanden sich Mehl, Öl, Zucker, Tee und Bohnen sowie Zelte, Decken, Winterjacken, -mäntel und -schuhe sowie Socken und Mützen. Medizinische Produkte konnten an insgesamt 612 Familien verteilt werden. Unter den Empfängern befanden sich laut Report auch mehrere Neugeborene.

Generell wurde die Verteilung vor Ort durch das Taliban-Regime erschwert. Regierungsvertreter hätten die Helfer vor Ort durchgehend auf ihrer Mission begleitet, hieß es. Zu Beginn hätte es sich noch um einen eher moderaten Repräsentanten gehandelt, der nächste Begleiter sei extremistischer gewesen: „Er erlaubte uns auch nicht, Fotos zu machen und er sagte, dass das Fotografieren in unserer Religion eine Sünde sei“, berichtet einer der Vor-Ort-Helfer eindrücklich.

13 Personen in einem Raum

Und die Ehrenamtlichen erfuhren von weiteren bewegenden Schicksalen: Eine Familie, der der Verein mit den Spenden helfen konnte, musste wie viele andere den Verlust zahlreicher Familienmitglieder beklagen und zog in der Not zu einem entfernten Verwandten in ein Häuschen mit drei Zimmern.

13 Männer und Jungen schliefen in einem kleinen Raum, die Mädchen und Frauen in den anderen beiden Zimmern, die ebenso völlig überfüllt waren. Das Oberhaupt der Familie weinte, als ihm Zelte und weitere Hilfsgüter übergeben wurden. „Ich kann überhaupt nicht sagen, wie wir in diesen drei Räumen in den letzten paar Monaten gelebt haben“, dankte der erleichterte Mann den Helfern vor Ort.

„Dass wir mit der Weihnachtsspendenaktion ,Helfen bringt Freude’ dennoch etwas unterstützen können, ist ein kleiner Silberstreif“, sagt Andreas Bierlmeier im Namen von „Kinder brauchen Frieden“. Mit Blick auf das „wahrscheinlich sich sogar potenzierende Elend“ sei die Hilfe „zwar ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber: Besser als gar kein Tropfen“, so das Vorstandsmitglied.