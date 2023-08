„Endlich wieder ein Minister, der uns versteht.“ Soldaten sind von ihrem obersten Boss, Verteidigungsminister Boris Pistorius, regelrecht begeistert. Denn der Sozialdemokrat tritt unprätentiös auf: Am Dienstag, als er dem Sanitätsdienst der Bundeswehr seinen Antrittsbesuch abstattete, erbat er im strömenden Regen auf dem Übungsplatz einen Flecktarnoliv–Parka und lehnte einen Schirm ab. Anschließend setzte er sich mit der Gulaschsuppe zu den Soldaten. Er bringt echtes Interesse mit.

Allzu ungern erinnert man sich in der Truppe an die Vorgängerinnen: Ursula von der Leyen (CDU) galt als eitle Selbstdarstellerin mit Hang zum Skandalisieren. Annegret Kramp–Karrrenbauer kam ins Ministerium, weil sie als CDU–Chefin einen Regierungsposten brauchte. Und Christine Lambrechts (SPD) Desinteresse an allem Militärischen empfand die Truppe als herabwürdigend.

Pistorius hat eine klare Linie

Nach diesen Vorgängerinnen könne jeder Politiker glänzen, sagen Kritiker. Sie verkennen aber, dass der Niedersachse in der Sache knallhart agiert. Zum Beispiel bei den jetzt von der Ukraine erbetenen Taurus–Marschflugkörpern: Selbst Politiker aus der eigenen Koalition fordern die Lieferung dieser Waffen. Pistorius bleibt beim Nein. Entschieden werde, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen sei, sagt er. Und der sei nicht gekommen.

Die eigentliche Bewährungsprobe aber wartet auf Pistorius, wenn er in der Finanzplanung der kommenden Jahre jenes Ziel absichern will, auf das sich die Nato–Staaten geeinigt haben: Sie wollen zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben. Danach müsste der Verteidigungsetat, derzeit 51 Milliarden Euro stark, um ein Viertel aufgestockt werden, das entspricht knapp 13 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr. Harte Verteilungskämpfe, vor allem in der eigenen Partei, sind für Pistorius vorgezeichnet: Das Geld wird an anderer Stelle, wahrscheinlich im Sozialbereich, fehlen.

Der Minister, 63 Jahre alt, weiß, dass er am Ende seiner Amtszeit von der Öffentlichkeit und den Soldaten an seinen Taten gemessen wird. Der Ruf in der Partei kann ihm weniger wichtig sein: Politisch strebt Pistorius kein höheres Amt mehr an.