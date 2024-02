Die neue Vereinigung Dava wirbt gezielt um Türkeistämmige

Es tut sich etwas in der deutschen Parteienlandschaft. Die Ex-Linke Sahra Wagenknecht hat bereits ihre eigene Partei gegründet, der frühere Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen will die Werteunion zur Partei machen, und in absehbarer soll es eine Partei geben, die vor allem auf die Stimmen türkeistämmiger Wähler setzt. Dava - Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch - heißt die Vereinigung, die Mitte Januar gegründet wurde. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu Dava.

Wer steht an der Spitze der neuen Vereinigung?

Die Gründer von Dava sind in der türkischen Gemeinde - aber auch darüber hinaus - keine Unbekannten. Der Vorsitzende Teyfik Özcan war 30 Jahre lang Mitglied in der SPD, allerdings, so berichtet es die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, ohne Amt und Mandat. Nach Angaben des Senders TRT Deutsch ist er auch als freier Journalist tätig, der sich um deutsch-türkische Themen kümmert. Dava hat bereits Kandidaten für die Europawahl benannt - auf Platz 1 der Liste steht der Rechtsanwalt Fatih Zingal und auf Platz 2 der Orthopäde Ali Ihsan Ünlü. Auch Zingal (44) war von 2000 bis 2011 SPD-Mitglied, in Talkshows fiel der Rechtsanwalt mit Nähe zur AKP unter anderem wegen seiner Positionen zum Völkermord an den Armeniern auf. Der Orthopäde Ünlü war mehrere Jahre lang Vorsitzender des Moscheeverbands Ditib in Niedersachsen. Ditib untersteht der türkischen Religionsbehörde Dyanet in Ankara. Vierter im Bunde - und auf Platz 3 der Liste für die Europawahlen - ist der Hamburger Arzt Mustafa Yoldas, der die „Internationale Humanitäre Hilfsorganisation“ leitete, bis sie 2010 verboten wurde. Zudem hat sich der 53-Jährige für „Milli Görus“ engagiert, eine Gruppierung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Was ist über die politischen Ziele von Dava bekannt?

Das Internet ist bereits voll von Artikeln über Dava, aber von der Vereinigung selbst ist wenig Eigenes zu finden. Mitte Januar hat Özcan auf Facebook eine Pressemitteilung veröffentlicht. Darin fordert er, dass „Menschen mit ausländischen Wurzeln ihre Rechte in vollem Umfang zugesprochen bekommen“. Dava sei eine „neue politische Heimat für viele Bürger, die von den etablierten Parteien nicht repräsentiert werden“. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur betonte Özcan, „dass die Dava kein verlängerter Arm irgendeiner ausländischer Regierung ist“. In einem ersten Schritt will Dava als politische Vereinigung bei der Europawahl im Juni antreten. Dafür muss sie einen Wahlvorschlag sowie 4000 Unterschriften von Unterstützern bei der Bundeswahlleiterin einreichen. Ein Ziel von Dava könnten auch die Kommunalwahlen in neun Bundesländern sein. Die Hürden, um bei den drei Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September 2024 anzutreten, sind höher - ebenso bei der Bundestagswahl 2025.

Ist Dava eine Erdogan-Partei?

Das bestreitet die Vereinigung. Aber die Verbindungen ihrer Europa-Spitzenkandidaten zur AKP, der Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, lassen andere Schlüsse zu. In dem Programm der Vereinigung, aus dem verschiedene Medien zitieren, heißt es laut WDR: „Genauso, wie Ost und West untrennbar miteinander verbunden sind, erkennen wir an, dass der Islam ein integraler Bestandteil Deutschlands ist.“ Um „ein realistisches und positiveres Bild des Islam zu fördern“, soll laut WDR Einfluss auf die Bildungsangebote der Schulen, die Arbeit der Medien und die Tätigkeiten öffentlicher Verwaltungen genommen werden. Auch der Name „Dava“ hat in diesem Zusammenhang eine Bedeutung. Der Wissenschaftler Yunus Ulusoy erklärt sie im Interview mit dem Mediendienst Integration so: „Er spielt auf den arabischen Begriff Da’wa an, den Erdogan selbst oft verwendet“, so Ulusoy. Er stehe unter anderem für die Bemühung, die Lehren des Islam „im eigenen Leben wie auch in der Gemeinschaft zur Geltung zu bringen“. Der SPD-Politiker Macit Karaahmetoglu, stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe, ordnet es so ein: „Die Mitglieder von Dava stehen Erdogan nahe, damit wollen sie bei den türkeistämmigen Wählern in Deutschland punkten.“ Er gehe allerdings nicht davon aus, dass Erdogan die Vereinigung unterstütze - und zwar wegen zu geringer Aussichten auf einen Wahlerfolg.

Sind die Erfolgsaussichten von Dava tatsächlich so schlecht?

Das lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, aber es spricht einiges dafür. „Sie unterschätzen, wie vielfältig die türkeistämmige Bevölkerung hierzulande ist. Die wählen nicht alle Erdogan“, sagt Gölkay Sofuoglu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland. SPD-Politiker Karaahmetoglu verweist auf andere Parteien wie das „Bündnis für Information und Gerechtigkeit“ (BIG), „die sich gezielt an die türkeistämmige Bevölkerung richten und damit auch nicht erfolgreich sind“. Bei der vergangenen Europawahl kam die BIG-Partei auf 0,2 Prozent der Stimmen. Allerdings bringe Dava aufgrund der besseren Vernetzung ihrer Gründungsmitglieder bessere Voraussetzungen mit, so Yunus Ulusoy im Mediendienst Integration. Dass Dava zumindest ein bis zwei Kandidaten ins europäische Parlament schicken kann, erscheint also durchaus realistisch.

Was der Vereinigung auch zugutekommen könnte, ist das neue Staatsangehörigkeitsrecht. Da auch Türken künftig ihren Pass behalten können, ist mit mehr Einbürgerungen zu rechnen. Von rund drei Millionen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund in Deutschland hat in etwa die Hälfte einen türkischen Pass und die andere Hälfte einen deutschen.

Wie sind die Reaktionen auf Dava?

Negativ. Sowohl Vertreter der Regierungsparteien als auch der Opposition gehen davon aus, dass Dava als politischer Arm Erdogans in Deutschland agiert. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) teilte via X, vormals Twitter, mit, „ein Erdogan-Ableger, der hier zu Wahlen antritt, sei das Letzte, was wir brauchen“. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in der „Augsburger Allgemeinen“ auf, dafür zu sorgen, „dass bei Parteien, die eindeutig der Einflussnahme ausländischer Interessen dienen, die Gründung unterbunden oder die Teilnahme an Wahlen untersagt wird“. Gölkay Sofuoglo rät dazu, die Neugründung schlicht weniger zu beachten. „Die übersteigerte Aufmerksamkeit, die Dava derzeit bekommt, spielt den Gründern der Vereinigung in die Hände. Sie wollen wahrgenommen werden. Selbst die kritische Berichterstattung ist für sie eine Werbung“, sagt der Bundesvorsitzende der türkischen Gemeinde.