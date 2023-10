Die Landtagswahlen sind ein Desaster für die Ampel

ieser Wahltag war kein freudiger. Die Urnengänge in Bayern und Hessen wurden überschattet von der Gewalt im Nahen Osten, der Hunderte Menschen zum Opfer fielen. Die Brutalität, mit der die Terroristen vorgingen, macht die Menschen weltweit fassungslos. Dazu kommt die berechtigte Sorge, dass sich die Kämpfe im Nahen Osten ausweiten, mit all den Folgen, die weit über die Region hinauswirken. Auch in Deutschland ist die Migration seit Wochen ein Topthema und hat das Ergebnis der Landtagswahlen beeinflusst.

In Bayern hat CSU-Chef Markus Söder die Wahl gewonnen. Doch der eigentliche Wahlsieger in der Union heißt Boris Rhein. Der hessische CDU-Vorsitzende konnte das Ergebnis seiner Partei verbessern, und das, obwohl er erst seit Mai 2022 als Ministerpräsident im Amt ist. Die SPD-Herausforderin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ist hingegen krachend gescheitert. Ob sie, wie von ihr gewünscht, weiter am Kabinettstisch in Berlin sitzen kann, ist fraglich. Doch auch für Söder wird dieser Tag schwer zu verdauen sein, denn die CSU hat nach ihrem Tiefpunkt von 2018 wohl weiter verloren. Stattdessen triumphiert Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, dem selbst die Affäre um ein antisemitisches Flugblatt nichts anhaben konnte. Über den Tag hinaus spricht das CSU-Ergebnis dafür, dass Söder seine Ankündigung, „mein Platz ist in Bayern“, 2025 einhalten wird.

Für die Ampel-Parteien SPD und FDP sind die Landtagswahlen ein Desaster. Die Grünen kommen zwar, rein numerisch betrachtet, mit einem blauen Auge davon, doch was heißt das schon, wenn die AfD gleichauf oder vorne liegt? Und auch das legt das Votum der Wähler nahe: Die Annahme, dass bei Landtagswahlen über Landespolitik abgestimmt wird, ist überholt. Vielmehr werden die Ergebnisse vom Sonntag auf den Bund durchschlagen ‐ und das sollten sie auch. Regierungsparteien, die an der Fünfprozenthürde scheitern oder im Bestfall auf eine Eins vor dem zweistelligen Ergebnis kommen, haben ein Legitimationsproblem. Ein vorzeitiger Bruch der Koalition erscheint nicht mehr abwegig. In Anbetracht des am Sonntag gezeigten Wählerwillens wäre dies nicht die schlechteste Option.