Die Kritik an Faesers Doppelrolle hört auch nach der Wahl in Hessen nicht auf

Demonstrationen von Hamas-Unterstützern auf deutschen Straßen, Schmierereien an Häusern, die von Juden bewohnt werden, ein versuchter Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin, das Umfragehoch der AfD vor allem wegen ungelöster Migrationsfragen ‐ und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kümmert sich derweil um eine mögliche Regierungsbeteiligung ihrer Partei in Hessen. Das sind in etwa die Punkte, warum selbst in der Ampel-Koalition Kritik an der Ministerin geübt wird.

Aktueller Anlass: Am Dienstag sollten bei einer Feierstunde in Berlin Polizisten geehrt werden, die aus Auslandseinsätzen zurückgekommen sind. Zudem hatte das Bundesinnenministerium deutsche Islamverbände zum Dialog geladen ‐ auch wegen deren Äußerungen zum Gaza-Krieg. Der erste Termin wurde kurzfristig verschoben, die zweite Veranstaltung fand in Abwesenheit von Faeser statt. Nach „Bild“-Informationen war sie derweil in Wiesbaden, um mit dem CDU-Wahlgewinner Boris Rhein die Chancen einer CDU-SPD-Koalition in Hessen auszuloten. In Berlin ließ sie sich laut anderer Quellen mit der Lage in Israel entschuldigen.

Aus Ministeriumskreisen hieß es dazu am Mittwoch: Das Treffen mit muslimischen Verbänden sei von vornherein ohne die Teilnahme Faesers geplant gewesen ‐ und die Feierstunde für Polizeibeamte sei verschoben worden, vor allem weil wichtige Vertreter der jeweiligen Behörden aufgrund der aktuellen Lage kurzfristig nicht teilnehmen konnten. Ansonsten hätte sich die Ministerin, die abends nach dem Termin in Hessen zurück in Berlin gewesen sei, durch einen Staatssekretär vertreten lassen können.

Die Doppelrolle von Nancy Faeser als Bundesinnenministerin und im hessischen Wahlkampf wurde in den vergangenen Monaten vor allem von der Union kritisch bewertet. Inzwischen wächst der Unmut aber auch bei den Koalitionspartnern. In der Grünen-Fraktion werden Zweifel geäußert, ob Faeser als Bundesinnenministerin noch am richtigen Platz ist, wenn sie ihr Engagement in Hessen nicht aufgibt. Die SPD müsse sich entscheiden, ob die Ministerin bei den Sondierungsgesprächen in Wiesbaden gebraucht werde oder im Bundesinnenministerium.

Faeser indes sieht keinen Anlass, ihre Amtsführung oder gar einen Rücktritt als Ministerin zu überdenken. In einem Interview mit dem „Stern“ sagte sie: „Ich habe eine hohe Verantwortung in der Bundesregierung und die werde ich wahrnehmen. Sie habe noch nie viel davon gehalten, nach schlechten Ergebnissen einfach hinzuschmeißen. Bei der Wahl in Hessen mit ihr als Spitzenkandidatin war die SPD auf 15,1 Prozent gekommen ‐ das bisher schlechteste Ergebnis der Partei. Nach einer Forsa-Umfrage für den RTL/ntv-Trendbarometer vom Dienstag sprachen sich 46 Prozent der Befragten für einen Rücktritt der Bundesinnenministerin aus, 40 Prozent antworteten mit nein und 14 Prozent waren unentschlossen.

Die Entscheidung über Faesers Zukunft liegt letztlich auch bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Dass er ihr in der aktuellen Lage das Vertrauen entzieht, erscheint wenig wahrscheinlich. Einerseits stand er hinter ihrer Kandidatur in Hessen, andererseits hätte er das Problem, sich in Zeiten multipler Krisen auch noch mit Personalfragen befassen zu müssen. Für Faeser müsste aus Gründen der Parität ein weiblicher Ersatz im Kabinett gefunden werden.

Die Frage, ob Faeser trotz der angespannten Sicherheitslage weiterhin Termine in Hessen wahrnehmen wird, ließ das Bundesinnenministerium auf Anfrage unbeantwortet. Sie selbst kündigte im „Stern“-Interview an, sich in den kommenden Wochen mit Priorität um die neuen Asylregeln in Europa kümmern zu wollen.