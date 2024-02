Die Koalition streitet um die Bezahlkarte für Flüchtlinge - warum eigentlich?

Eigentlich sind sich Bund und Länder in diesem Punkt einig: Statt Bargeld sollen Geflüchtete künftig eine Bezahlkarte bekommen. Was sich die Politiker davon erhoffen? Dazu gibt es mehrere Aussagen. Einige argumentieren mit einem geringeren Verwaltungsaufwand. Andere, vor allem auf kommunaler Ebene nennen die Absicht, Deutschland als Zielland für Flüchtlinge weniger attraktiv zu machen. Doch nun ist die Bezahlkarte zum Streitobjekt in der Ampel-Koalition geworden. Aber warum eigentlich? Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie ist der Stand der Dinge?

Im November haben sich Bund und Länder auf eine Bezahlkarte für Geflüchtete geeinigt. Von 2025 an sollen sie ihre Sozialleistungen nicht mehr bar oder als Überweisung bekommen, sondern als Guthaben auf einer neuen Karte - und so ihre Einkäufe bezahlen. 14 Bundesländer einigten sich auf ein gemeinsames Vergabeverfahren, das bis zum Sommer abgeschlossen sein soll. Bayern geht wie Mecklenburg-Vorpommern einen eigenen Weg. In Bayern soll die Bezahlkarte für Asylbewerber bereits im März in vier Pilot-Kommunen eingeführt werden. Auch Hamburg testet die Bezahlkarte bereits seit Mitte Februar, ebenso einige Landkreise und Städte - unter anderem der Ortenaukreis in Baden-Württemberg, die Landkreise Greiz und Eichsfeld in Thüringen sowie die Stadt Hannover.

Warum gibt es verschiedene Bezahlkarten-Modelle?

Weil es nicht nur eine praktische, sondern auch eine politische Entscheidung ist, welche Funktionen die Bezahlkarte haben soll. Sollen damit auch Online-Einkäufe möglich sein? Können zwielichtige Branchen und Suchtmittel ausgeschlossen werden? Im grün regierten Hannover ist dies alles nicht der Fall. Dort haben Asylbewerber, die noch in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind, die Möglichkeit, sich ihre Leistungen mit der Bezahlkarte zu 100 Prozent in bar auszahlen zu lassen. Dieses Modell schwebt der bayerischen Staatsregierung keineswegs vor, wie Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) in dieser Woche bestätigte. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder würde zum Beispiel gerne den Kauf von Alkohol via Bezahlkarte ausschließen - solche Einschränkungen sind allerdings juristisch umstritten. Im rot-grün regierten Hamburg können neu angekommene Geflüchtete nur maximal 50 von 185 Euro im Monat bar abheben. Diese Beschränkung soll verhindern, dass Geflüchtete das Geld, das sie bekommen, ins Ausland transferieren. Denn Überweisungen werden mit der Bezahlkarte, die an kein Konto angebunden ist, wohl nicht möglich sein.

Wie viel Geld bekommen Asylbewerber hierzulande?

Das hängt unter anderem davon ab, wie lange sie bereits in Deutschland und wo sie untergebracht sind, dabei spielt auch das Bundesland eine Rolle. In den Erstaufnahmeeinrichtungen der Bundesländer bekommen Geflüchtete vor allem Sachleistungen und eine Art Taschengeld für den persönlichen Bedarf von monatlich etwa 180 Euro und weniger. Wenn sie eine andere Unterkunft finden, haben Asylbewerber Anspruch auf Sozialleistungen, ein alleinstehender Erwachsener erhält laut Mediendienst Integration 460 Euro pro Monat, 18,3 Prozent weniger als die Bezieher von Bürgergeld. Diese Zahlen gelten allerdings nicht für ukrainische Kriegsflüchtlinge, da sie von Anfang an Bürgergeld bekommen. Wie Asylbewerber zu ihren Leistungen kommen - ob sie Geld abholen müssen, es überwiesen wird oder Sachleistungen den Vorrang haben, ist in den Ländern unterschiedlich geregelt.

Worüber streiten die Koalitionäre eigentlich?

Es geht um die Frage, ob es eine bundesgesetzliche Regelung braucht, um die Bezahlkarte in Deutschland einzuführen. Ein Teil der Ampel-Koalition - SPD und FDP - befürworten dies, die Grünen lehnen es allerdings ab mit der Begründung, dass eine Gesetzesänderung nicht nötig sei. „Wenn es eine konkrete Notwendigkeit gibt, dann muss sie von irgendjemanden auch einmal konkret formuliert werden“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge in dieser Woche. Irene Mihalic, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, betonte, die Länder hätten Rechtssicherheit, „sonst würden sie ja die Bezahlkarte nicht einführen“. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) äußerte daran allerdings Zweifel. Wenn die Karte eingeführt und dann erfolgreich beklagt werde, „zeigen wir ja wieder, dass der Staat in solchen Fragen nicht handlungsfähig ist“, so Kretschmann. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte dazu, es sei der dringende Wunsch der Länder, die Bezahlkarte rechtssicher zu gestalten und dazu eine „schmale“ Gesetzesänderung als Klarstellung auf den Weg zu bringen. Dazu gebe es eine sogenannte Formulierungshilfe aus dem Bundesarbeitsministerium, die jetzt im Bundestag zu besprechen sei. Er gehe davon aus, dass die Grünen die Gesetzesänderung mittragen, so Hebestreit.

Warum sperren sich die Grünen gegen eine bundesgesetzliche Regelung?

Sie befürchten wohl, dass die Bezahlkarte genutzt werden könnte, um Asylbewerbern das Leben schwer zu machen, wenn sie mit Einschränkungen verbunden wird. Dann hätten sie dafür einen sicheren Rechtsrahmen geschaffen. „Uns ist es wichtig, dass Verwaltungsabläufe einfacher und digitaler werden, das begrüßen wir sehr“, so Mihalic. Aber es müsse auch für Geflüchtete weiterhin möglich sein, beispielsweise Kleidung und Gebrauchsgegenstände online oder auf Flohmärkten einzukaufen. Dass es zu Einschränkungen kommen wird, ist in der Tat absehbar. In Bayern beispielsweise sollen nur 50 Euro ausbezahlt werden sowie Online-Käufe und bestimmte Händlergruppen ausgenommen sein. Die Karte soll auch nur innerhalb des Freistaats gelten. Der Verein „Gesellschaft für Freiheitsrechte“ prüft deshalb bereits „strategische Klagen“, weil er Grundrechte von Asylbewerbern verletzt sieht. Ein bundesgesetzlicher Rahmen, der den Ländern Ausgestaltungsrecht einräumt, könnte dann „hilfreich“ sein, sagte Daniel Thym, Professor für Öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht an der Universität Konstanz, der Zeitung „Welt“. Als zwingend notwendig erachtet er eine gesetzliche Neuregelung allerdings nicht.