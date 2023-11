Die islamische Welt ist unglaubwürdig

Redner nach Redner beklagte beim Sondergipfel der islamischen Staats- und Regierungschefs zum Gaza-Krieg das Leid der Palästinenser und die Angriffe Israels. Darunter war auch der syrische Präsident Baschar al-Assad, der „zionistische Massaker“ anprangerte und beim Gipfel-Familienfoto in Riad in der ersten Reihe stand. Nicht schlecht für einen Politiker, der seit mehr als einem Jahrzehnt einen Krieg gegen das eigene Volk führt ‐ und der selbst Tausende Palästinenser auf dem Gewissen hat: Im syrischen Bürgerkrieg sind nach Schätzung von Menschenrechtlern mehr als 3000 Palästinenser getötet worden.

Gastgeber Saudi-Arabien und andere islamische Staaten müssen sich fragen lassen, warum Assad trotzdem in Riad auftreten durfte, als wäre nichts gewesen. Doch nicht nur die Gipfel-Teilnahme des Diktators aus Damaskus weckt Zweifel an der Glaubwürdigkeit der islamischen Initiative. Bis zum 7. Oktober kamen die Palästinenser bei vielen arabischen Politikern nur in Sonntagsreden vor; der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman sagte einmal, die Palästinenser sollten sich mit Israel einigen oder „den Mund halten“.

Die israelische Reaktion auf den Hamas-Angriff zwingt viele islamische Staaten zwar, sich für die Palästinenser in die Bresche zu werfen. Der Gipfel von Riad kritisierte Israels Angriffe in Gaza deshalb scharf. Doch das islamische Engagement geht nicht über Rhetorik hinaus und endet bei den eigenen Interessen.

Führende arabische und islamische Nationen wollen auf eine Annäherung an Israel nicht verzichten, weil sie sich davon politische und wirtschaftliche Vorteile versprechen ‐ Palästinenser hin oder her. Selbst der türkische Präsident Erdogan, der den jüdischen Staat als Kriegsverbrecher bezeichnet und sich als Sprecher der islamischen Welt in Position bringen will, sagt ausdrücklich, er werde nicht alle Brücken zu Israel nicht abbrechen.

Die Hamas und ihr Unterstützer Iran mögen gehofft haben, mit dem neuen Krieg gegen Israel eine regionale Front gegen den jüdischen Staat schmieden zu können. Der Gipfel von Riad zeigt, dass daraus nichts wird.