Die Grundrechte verteidigen

hristliche Werte sind den allermeisten Menschen in unserem Land, selbst wenn sie nicht konfessionell gebunden sind, teuer. Für die AfD gilt dies allerdings nicht. Teile der Partei stehen für Demokratieverachtung und Rassismus, ebenso für Rechtsextremismus und ein reaktionäres Frauenbild, sie schüren Ängste und Hass. Würden sich diese Strömungen durchsetzen, wäre dies das Ende der offenen Gesellschaft.

Die Gefahr dafür ist derzeit größer, als manche meinen. In Umfragen erreicht die AfD vielerorts Prozentzahlen, die auch Juristen an dunkelste Zeiten deutscher Geschichte erinnern. Nicht umsonst ziehen Richterbund und Bundesrechtsanwaltskammer angesichts des AfD-Treffens in Potsdam (Stichwort: „Remigration“) Parallelen zur Zeit des Nationalsozialismus und fordern eine kraftvolle Verteidigung unserer Grundrechte.

Ein Verbot mag schwierig sein, vom Tisch ist es aber nicht, genauso wenig wie Grundgesetz-Artikel 18, der sich gegen Verfassungsfeinde stellt. Ob diese Instrumente tatsächlich vor Gericht erfolgreich wären, bleibt offen. An der Verfassungsfeindlichkeit des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke gibt es jedoch keinen Zweifel. Der will in Deutschland den „Saustall ausmisten“, er schreibt von „Aderlass“ und „wohltemperierter Grausamkeit“.

Die AfD indes wird weiter ihre eigentlichen Absichten verharmlosen, die Gesellschaft aufwiegeln und spalten wollen. Es scheint, als habe die Partei zwei Gesichter, eines für die Öffentlichkeit und eines, das oft im Verborgenen bleibt. Nun sind selbstverständlich nicht alle ihre Sympathisanten und Wähler mit der Partei und deren Zielen gleichzusetzen. Wer aber glaubt, in extremen Positionen liegt die Lösung für die aktuelle Probleme, irrt fatal. Auch das zeigt die Geschichte.

Juristen, Politiker und nicht zuletzt die Bürger müssen sich daher ihrer Verantwortung für die Demokratie stellen. Das bedeutet, die Werte des Humanismus zu verteidigen und sich der Aushöhlung einer freien und liberalen Gemeinschaft kompromisslos entgegenzustellen. Mit einer unmissverständlichen Botschaft an die AfD: Ihr seid nicht das Volk, ihr seid nicht Deutschland.