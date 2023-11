Die Gefahren sozialer Medien

martphone und soziale Medien gehören für viele Menschen ganz selbstverständlich zum Alltag. Die Allgegenwärtigkeit verschleiert jedoch den Blick auf die Gefahren, die von Plattformen wie Instagram, Facebook, Snapchat oder TikTok vor allem für junge Leute ausgehen.

Hunderttausende Minderjährige zeigen hierzulande suchtartiges Verhalten im Umgang mit Social Media. Die psychischen und physischen Folgen sind in Studien gut belegt. Kinder und Jugendliche fallen mit Angststörungen, Depressionen, Schlaf- und Essproblemen auf, schlimmstenfalls mit Suizidgedanken. Und auch wer von Abhängigkeiten verschont bleibt, wird möglicherweise mit Cybermobbing, Cybergrooming (Anbahnung sexueller Kontakte durch Erwachsene) oder gefährlichen Challenges konfrontiert, spürt den Druck utopischer Schönheitsideale oder luxuriöser Lebensentwürfe.

Die Plattformen beteuern zwar ihr Bemühen um den Jugendschutz, Erfahrungen zeigen aber, dass die milliardenschweren Konzerne sich immer nur soweit bewegen, wie gerade nötig. Entsprechend nimmt der Druck zu, zuletzt haben mehrere US-Staaten das Unternehmen Meta (Facebook, Instagram) wegen der Gefahren für Kinder verklagt. Auch die EU geht mit dem Gesetz für Digitale Dienste (DSA) verstärkt gegen illegale Inhalte vor. All das reicht aber bei weitem nicht, auf TikTok etwa fehlt noch immer eine wirksame Altersüberprüfung, so können schon Zehnjährige bei der Erstellung eines Profils ihr Geburtsdatum einfach ein Jahrzehnt nach vorne verlegen.

Die Inhalte, die sie in der virtuellen Welt vorfinden, können sie in ihrem Alter nur schwer bis gar nicht einordnen. Schon deshalb braucht es die Begleitung durch die Eltern bei Profileinstellungen, Jugendschutzprogrammen oder schlicht als Ansprechpartner. Doch machen wir uns nichts vor, alles können Eltern nicht kontrollieren, oft mangelt es an Zeit und Kraft. Hier sollten Schulen einspringen, mit Präventionsangeboten und Schulsozialarbeit.

Fehlt es dafür einmal mehr an Personal und Ausstattung, muss sich die Politik den Vorwurf gefallen lassen, den Nachwuchs in seiner Lebenswirklichkeit nicht ernst zu nehmen.