Die Demokratie vor ihren Verächtern verteidigen

Das gerade begonnene Jahr startet konfliktreich: Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat sich zu einem für beide Seiten verlustreichen Stellungskrieg entwickelt. In Israel und im Gazastreifen ist weder eine militärische noch eine politische Lösung in Sicht. Russland, Iran, China und Nordkorea wollen die werte- und regelbasierte Weltordnung aushebeln.

Gleichzeitig könnte sich 2024 als ein Schlüsseljahr erweisen: denn fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Ländern, in denen Staatsoberhäupter oder Parlamente gewählt werden.

Entscheidend für Deutschland sind fünf Urnengänge: Die Wahlen zum Europäischen Parlament stehen im Juni an und könnten sich zu einem Test für die Unterstützung der extremen Rechten auf EU-Ebene entwickeln. Im November folgen die US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen, bei denen Ex-Präsident Donald Trump Amtsinhaber Joe Biden schlagen will. Die Folgen eines Trump-Sieges wären für Europa verheerend, will der Republikaner doch der Nato und der Ukraine die Unterstützung entziehen.

Derweil lähmt die Ampel-Koalition Deutschland durch den Haushaltsstreit. Die Bundeswehr ist trotz großer Ankündigungen nicht verteidigungstüchtiger geworden. Auf den Handlungsfeldern Digitalisierung, ungeregelte Migration, Innere Sicherheit und Sanierung der Infrastruktur herrscht Stillstand.

Von berechtigter politischer Enttäuschung und Wut dürfte bei den drei Landtagswahlen im September in Sachsen, Thüringen und Brandenburg die AfD profitieren. Zuletzt lag die rechtspopulistische Partei in den Umfragen mit mehr als 30 Prozent vorn. „Die politischen Köpfe dieser Partei zielen auf eine grundsätzliche Systemveränderung“, warnt der frühere Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle.

Bei allen Defiziten und Dysfunktionalitäten des Staates, auch der EU: Es liegt einzig am Wähler, die Demokratie zu verteidigen, ihre Verächter zu isolieren und Zweifler davon zu überzeugen, dass allein diese Staatsform Menschenrechte, Anstand, Frieden, Freiheit und Wohlstand garantiert. Gelingt dies nicht, könnte 2024 zum Schlüsseljahr werden, das auch in Deutschland die Rückkehr in dunkle Zeiten markiert.