60 Milliarden, eine ziemlich große Summe, hat das Bundesverfassungsgericht (BVG) aus dem Haushalt der Bundesregierung herausgestrichen. Kaum war das Urteil veröffentlicht, begann die Diskussion über die Konsequenzen. Eine zentrale Frage dabei: Kann und soll die Schuldenbremse im Grundgesetz so weiterbestehen wie bisher?

Die Frage liegt auf der Hand. Denn das BVG hat der Bundesregierung attestiert, die Regel verletzt zu haben. 2022 übertrugen die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP nicht benötigte Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro aus Zeiten der Corona-Pandemie in den Nebenhaushalt des Klima- und Transformationsfonds, um damit in den nächsten Jahren Ausgaben zu bestreiten. Dieses Verfahren haben die Richterinnen und Richter am Mittwoch gestoppt.

Woher soll das Geld nun kommen?

60 Milliarden Euro sind ungefähr so viel wie 15 Prozent des geplanten Bundeshaushaltes 2024. Und der Finanzbedarf nimmt eher zu als ab. Die Ukraine will im Krieg gegen Russland unterstützt werden, die Bundeswehr braucht mehr und bessere Ausrüstung. Privathaushalte sollen Fördermittel erhalten, um ihre alten Gasheizungen gegen ökologische Anlagen auszutauschen, ein sozialer Ausgleich der Belastungen der Klimapolitik erfordert eigentlich noch mehr Mittel. Industrieunternehmen erhalten Milliarden-Subventionen für den Einstieg ins klimaneutrale Zeitalter. Und die Kommunen erklären, ihnen fehlten erhebliche Summen, um die Flüchtlinge unterzubringen.

Währenddessen begrenzt die Schuldenbremse die zusätzlichen Kredite grundsätzlich auf 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das läuft momentan auf etwa 20 Milliarden Euro im Jahr hinaus. Nur in schweren Notfällen, etwa einer Pandemie oder Naturkatastrophe, darf sie ausnahmsweise gelockert werden. Unter normalen Umständen dagegen sind hohe, von den Einnahmen des Staates nicht gedeckte Zusatzausgaben unmöglich, selbst wenn sie politisch geboten erscheinen.

SPD stellt Schuldenbremse in Frage

Finanzminister Christian Lindner (FDP) findet das richtig. Nach den vergangenen Jahren mit hoher Neuverschuldung setzte er ab diesem Jahr die Einhaltung der Bremse durch, unterstützt von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die oppositionelle Union teilt das Anliegen. Auch Ökonomen wie Lars Feld (Uni Freiburg) und Veronika Grimm (Wirtschaftsweise) halten die Begrenzung für sinnvoll.

Dagegen hat SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken die Schuldenbremse schon früher in Frage gestellt, bei den Grünen war es Wirtschaftsminister Robert Habeck. Aus der Wirtschaftswissenschaft plädierten Monika Schnitzer (Wirtschaftsweise), Marcel Fratzscher (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) und Michael Hüther (Institut der deutschen Wirtschaft, IW) für eine Reform. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts wächst dieser Kreis nun, etwa um Clemens Fuest (ifo-Institut).

Argumente dafür und dagegen

Ein Punkt betrifft die finanzielle Belastung, die mit steigenden Staatsschulden einhergehen kann. Darauf weist Finanzminister Lindner immer wieder hin. Für heute aufgenommene Kredite muss die nächste Generation die Zinsen bezahlen. Wenn dann aber, wie zu erwarten, wegen der Verrentung der geburtenstarken Jahrgänge weniger Beschäftigte arbeiten als heute, mag es ihnen schwerer fallen, den Schuldendienst zu leisten. Die Schulden, die pro Kopf zu tragen seien, würden aus dem Ruder laufen, befürchtet der Finanzminister.

Eine Gegenargumentation liefert Martin Beznoska vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Wenn die jährliche Neuverschuldung niedriger liege als das Wirtschaftswachstum, erklärt er, gebe es kein grundsätzliches Problem. Dann nähme die gesamtstaatliche Verschuldung sogar ab, und die Staatsfinanzen blieben stabil. Bei einem angenommen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 Prozent könnte die Kreditaufnahme also durchaus ein Prozent betragen, und nicht nur 0,35 Prozent, wie die Schuldenbremse momentan gestattet.