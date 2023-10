Durch die deutsche Politik geht in dieser Woche ein Ruck. Das hat weniger mit den Landtagswahlen in Hessen und Bayern zu tun. Vielmehr sind es die Ereignisse in Israel, der unfassbare Hamas-Terror, der die demokratischen Parteien im Bundestag zu einem anderen Umgangston finden ließ. Das wird hoffentlich nicht nur von kurzer Dauer sein. Darin sind sich Regierung und Opposition einig: Der Satz, dass die Existenz und die Sicherheit des israelischen Staates Teil deutscher Staatsräson sind, würde zur Floskel degradiert, wenn Deutschland jetzt Israel nicht beisteht.

Das fängt hierzulande an. Gegen Hamas-Sympathisanten, die im öffentlichen Raum die Gräueltaten der Terrorgruppe feiern, muss härter vorgegangen werden. Es ist unfassbar, dass Juden in Berlin, wenige Stunden nach den Massakern in Israel, erleben mussten, dass Unterstützer der Terrorgruppe sozusagen zur Feier des Tages Süßigkeiten auf der Straße verteilten. Die Vereins- und Betätigungsverbote, die von der Bundesregierung angekündigt wurden, müssen mit aller Konsequenz umgesetzt werden. Denn absehbar werden die Versuche pro-palästinensischer Gruppen, ihren Israel-Hass zur Schau zu stellen, zunehmen. Und damit die Angst der jüdischen Bevölkerung in Deutschland, Ziel antisemitischer Attacken zu werden ‐ verheerende Aussichten.

Mehr demokratische Bildung in den Schulen

Zur Wahrheit gehört aber auch: Antisemitismus lässt sich nicht einfach verbieten. Aber es gibt Möglichkeiten, auf die Denkmuster von Menschen einzuwirken. Erste Adresse dafür sind die Schulen, die in den vergangenen Jahren Hunderttausende Schüler aus dem arabischen Raum aufgenommen haben. Doch was macht die Bundesregierung? Sie streicht die Mittel für ein Programm, mit dem die demokratische Bildung und der gegenseitige Respekt von Jugendlichen gefördert wird. Eine kurzsichtige Entscheidung.

Die besondere Verantwortung für Israel zeigt sich in der politischen Praxis ‐ im Kleinen wie im Großen. Vieles muss auf den Prüfstand. Dazu gehören die Mittel für die humanitäre Hilfe in den Palästinensergebieten, von denen womöglich die Hamas profitiert, aber auch die Energiepartnerschaft mit Hamas-Helfer Katar.