Es stimmt ja: Wer auf der politischen Bühne wahrgenommen werden will, sollte sich nicht in Bescheidenheit üben. Denn in der Politik ist es wie im Leben: Die Leiseren, die mehr als Schwarz und Weiß sehen, werden oft überhört, selbst wenn sie viel zu sagen hätten. Zumindest darüber muss sich die CDU keine Sorgen machen. Der Partei ist es gelungen, nach der Schmach der verlorenen Bundestagswahl wieder selbstbewusst und angriffslustig zu werden. Immer häufiger verwenden Unionsabgeordnete die Formulierung: Wenn wir 2025 wieder die Regierung stellen - als sei das nur eine Frage der Zeit. Dazu passend die „Heidelberger Erklärung“, die der CDU-Bundesvorstand beschließen will. Das Signal nach außen: Wir sind bereit zu regieren, alles, was die Ampel macht, ist Murks, deshalb drehen wir das Rad zurück. Ganz vergessen der Umstand, dass in 16 Jahren Unionsregierung dringliche Baustellen unbearbeitet blieben.

CDU müsste auch gegenüber AfD Stärke zeigen

Dumm ist nur, dass die Strategie der Tonangeber in der CDU, an der Regierung kein gutes Haar zu lassen, nicht so ganz aufgeht. In den Umfragen kommt die Union auf etwas mehr als 30 Prozent. Das ist ein überschaubarer Zuwachs seit ihrem Tiefpunkt bei der Wahl 2021. Die AfD hingegen erlebt im Vergleich einen wahren Höhenflug. Wenn Umfragen Wahlen wären, könnte sie ihren Stimmanteil mehr als verdoppeln. Von der Schwäche der Ampel profitiert also vor allem diese Partei. Das sollte Demokraten nicht egal sein.

Welche Schlüsse daraus zu ziehen sind: Die Union kann natürlich auch so weitermachen wie gehabt. Ihre Chancen, die nächste Bundestagswahl zu gewinnen, sind ja tatsächlich gut. Klüger wäre es allerdings, die Angriffe auf diejenigen runterzufahren, mit denen sie in den Ländern verbandelt ist und die absehbar als Koalitionspartner gebraucht werden - wenn man die AfD nicht zum Zug kommen lassen will. Das wäre im Sinne der politischen Glaubwürdigkeit, aber auch all jener, die von der übertriebenen Aufgeregtheit im Land genug haben.