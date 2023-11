Die Ampel und das 60-Milliarden-Loch

Ein schwarzer Tag für Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), aber auch für die gesamte Ampel-Koalition. Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch entschieden, dass der zweite Nachtragshaushalt der Bundesregierung für 2021 verfassungswidrig und nichtig ist. Das wirkt sich unmittelbar auf den Klima- und Transformationsfonds (KTF) aus, aus dem vor allem Projekte für den Klimaschutz finanziert werden sollen. Es geht um 60 Milliarden Euro, die nach der Entscheidung in Karlsruhe in diesem Topf fehlen. Wichtige Klimavorhaben wurden direkt nach der Entscheidung auf Eis gelegt. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Urteil und seinen Folgen.

Worum ging es bei der Entscheidung in Karlsruhe?

Etwas salopp formuliert: um einen Haushaltstrick der Ampel-Koalition. SPD, Grüne und FDP haben im Jahr 2022 rückwirkend für das Jahr 2021 einen zweiten Nachtragshaushalt beschlossen, um 60 Milliarden Euro-Kreditermächtigungen, die eigentlich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gedacht waren, aber nicht gebraucht wurden, in den Klimaschutz stecken zu können. Das Geld wurde nachträglich in den Energie- und Klimafonds gebucht ‐ ein Sondervermögen, das inzwischen Klima- und Transformationsfonds heißt und wirtschaftlich getrennt vom sonstigen Haushalt verwaltet wird. Aus diesem Fonds bezahlt die Regierung unter anderem langfristige Investitionen für mehr Klimaschutz.

Wie hat Karlsruhe entschieden und warum?

Die Verfassungsrichter urteilten, dass die Weiternutzung von „notlagenbedingten Kreditermächtigungen“ verfassungswidrig sei, weil sie gegen Ausnahmen bei der Schuldenbremse verstoße. Das Gericht stellte klar, dass es einen Zusammenhang zwischen der außergewöhnlichen Notsituation und den mit dem Geld bezahlten Maßnahmen geben müsse. Die habe der Gesetzgeber aber nicht ausreichend deutlich gemacht, sagte die Vorsitzende Richterin Doris König. Außerdem dürften die in einem Sondervermögen infolge von Notsituationen zugeführten Mittel nur in demjenigen Haushaltsjahr eingesetzt werden, für das sie bereitgestellt wurden. Zudem müsse das Parlament einen Nachtragsentwurf bis zum Jahresende beschließen. All diese Vorgaben hat die Ampel-Koalition bei der Umwidmung der Mittel nicht erfüllt.

Welche Folgen hat das Urteil?

Das ist noch nicht so recht absehbar. Katja Mast, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, geht davon aus, dass der Bundeshaushalt für das kommende Jahr wie geplant beschlossen werden kann. An diesem Donnerstag steht die Bereinigungssitzung des Haushaltssauschusses an, die „Nacht der langen Messer“, in der abschließend um den Etat gerungen wird. Für die Spitzen der Ampel-Koalition gibt es kein Weiter-so. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält eine „sehr tiefgreifende Änderung der Haushaltspraxis“ für möglich. Finanzminister Christian Lindner (FDP) ließ eine „Sperre des Wirtschaftsplans des KTF“ vornehmen. Dies betreffe die Jahre 2024 und 2025. Davon ausgenommen seien aber Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und der Wärmewende im Gebäudebereich. Auch Scholz betonte, dass über den Wirtschaftsplan „neu zu reden“ sei. Ein Vertreter der Grünen-Fraktion wollte das Urteil aufgrund der Komplexität kurzfristig nicht kommentieren. Die beiden Fraktionschefinnen, Britta Haßelmann und Katharina Dröge, kündigten eine sorgfältige Prüfung der Auswirkungen des Urteils an.

Wie reagiert die Klägerin Union auf die Entscheidung aus Karlsruhe?

Politiker von CDU und CSU sehen sich in ihrer Annahme bestätigt, dass die Bundesregierung bewusst die Schuldenbremse im Grundgesetz umgangen habe. Die Unionsfraktion hatte gegen das Haushaltsmanöver der Ampel-Koalition geklagt ‐ mit Verweis auf Art. 115 Abs. Satz 6 Grundgesetz. Das Urteil sei eine „schallende Ohrfeige für die Ampel-Koalition“, sagte der CDU-Haushälter Josef Rief, Abgeordneter für den Wahlkreis Biberach, der „Schwäbischen Zeitung“. Das Bundesverfassungsgericht habe „gleich in drei Punkten die Verfassungswidrigkeit gesehen und eindrücklich dokumentiert, dass wir richtig lagen mit unserer Einschätzung der Verfassungswidrigkeit“, so Rief. Damit sei ein wichtiger Eckpfeiler der Finanzierung der Haushalte der Ampel weggebrochen. Seines Erachtens müsse der Vorgang „personelle Konsequenzen“ nach sich ziehen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte Scholz und Lindner auf zu erklären, „wie sie mit diesem Haushaltsdesaster umgehen wollen und wie sie zu seriöser Haushaltspolitik zurückkehren wollen“.

Was schlagen Ökonomen nach dem Urteil vor?

Sie bringen eine Reform der Schuldenbremse ins Spiel. Ein solche Reform „mit neuen klar umrissenen Verschuldungsfenstern wäre der bessere Weg als das ständige Austesten der verfassungsrechtlichen Grauzone der Schuldenbremse“, teilte Friedrich Heinemann vom ZEW in Mannheim mit. Auch der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hält eine Reform für denkbar, bei der die Neuverschuldung auf Nettoinvestitionen begrenzt wäre, wie er auf X (vormals Twitter) schrieb. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, schrieb auf Twitter: Die Bundesregierung solle nun die Schuldenbremse mindestens für ein weiteres Jahr aussetzen, um die notwendigen Kredite aufnehmen zu können, und versprochene Maßnahmen zu finanzieren. Die Schuldenbremse sei nicht zeitgemäß, „weil sie der Politik notwendigen Spielraum nimmt, um Krisen zu bekämpfen und dringende Zukunftsinvestitionen zu tätigen ‐ in Bildung, Klimaschutz, Innovation und Infrastruktur“.