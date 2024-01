Für große Teile der Öffentlichkeit wird der Deutsche Bundestag als Plenarsaal und Ort von mehr oder weniger geistreichen Debatten wahrgenommen. Doch das Parlament bietet mehr als den Austausch von Argumenten - die im Bundestag vertretenen Parteien stellen täglich auch zig schriftliche Anfragen an die Bundesregierung.

Oft gehen die Antworten, die teilweise erst Wochen später eintrudeln, im politischen Alltagsgeschäft unter - und doch verbergen sich nicht selten spannende Zahlen, Daten und Fakten im Schriftverkehr zwischen Regierung und Fraktionen.

AfD-Anfragen zu Flüchtlingen

Zu Beginn dieser Woche beispielsweise teilte die Ampelkoalition mit, dass das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen seit dem Jahr 2015 mit verschiedenen Förderprogrammen rund 9,9 Milliarden Euro für die Sanierung von Sporthallen nach der Unterbringung von Geflüchteten ausgegeben habe.

Eine entsprechende Anfrage hatte die AfD-Fraktion gestellt. Die Mittel seien laut Ministerium aus den Töpfen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, dem Investitionspakt Sportstätten, dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier sowie der Städtebauförderung geflossen.

Umgang mit Ukraine-Flüchtlingen

In einer weiteren Antwort auf eine AfD-Anfrage verteidigt die Bundesregierung den Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine und deren Integration in das System der Grundsicherung für Arbeitssuchende, dem sogenannten Bürgergeld. Damit verfolge Deutschland innerhalb Europas auch keine Sonderstrategie, schreibt die Regierung. „Die Deckung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung ist in Deutschland Teil der verfassungsrechtlich vorgegebenen Sicherung des Existenzminimums. Neben Deutschland übernehmen viele andere europäische Länder Wohnkosten, darunter die Schweiz, Österreich, die Niederlande und Schweden.“

Auch zur derzeitigen Haushaltssituation äußerte sich die Ampel - konkreter Anlass war eine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Demnach dürfe der Bund nach jetzigem Stand im laufenden Jahr Schulden in Höhe von 16,5 Milliarden Euro machen. Allerdings liege eine abschließende Berechnung, die auch den Saldo der finanziellen Transaktionen berücksichtige, noch nicht vor. Den Haushalt 2024 hat der Bundestag noch nicht beschlossen - deshalb gelten sowohl eine vorläufige Haushaltsführung als auch eine Haushaltssperre.

So viele Straftaten von der „Letzten Generation“ gab es

Hinsichtlich des Klima- und Transformationsfonds (KTF), der durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 mächtig geschröpft werden muss, betonte die Bundesregierung, dass derzeit „alle Titel des KTF mit noch nicht gebundenen Verpflichtungsermächtigungen“ von der Haushaltssperre betroffen seien. Es handele sich um ein Volumen von 42 Milliarden Euro, das derzeit für die Jahre 2024 bis 2027 gesperrt sei.

Von der Haushaltssperre ausgenommen sei die Förderung von Maßnahmen für mehr Energieeffizienz und erneuerbarer Energien im Gebäudebereich. Zu weiteren Fragen bezüglich des KTF schreibt die Bundesregierung: „Eine Überarbeitung des Wirtschaftsplans 2024 für den KTF findet derzeit statt. Bei der Prüfung der Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts geht Sorgfalt jedoch vor Schnelligkeit.“

Belastbarere Fakten gibt es dagegen aus dem Innenministerium zur „Letzten Generation“. Die Sicherheitsbehörden haben demnach vom 1. Januar 2022 bis 30. September 2023 insgesamt 1196 Straftaten registriert, die den selbst ernannten Klimaschützern der „Letzte Generation“ zuzurechnen seien, heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage der AfD-Fraktion. Im Zeitraum zwischen dem 28. Oktober 2021 und dem 28. November 2023 wurden dem Bundeskriminalamt über den Kriminalpolizeilichen Meldedienst insgesamt 1221 Fälle übermittelt, die als Sachbeschädigungsdelikte dem Unterthemenfeld „Klima“ zugeordnet worden seien.