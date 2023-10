Die 26 Bedingungen der Union für einen Deutschlandpakt in der Migration

Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern haben das Selbstbewusstsein der Unionsparteien beflügelt ‐ das zeigt sich in der Migrationspolitik. Zum Abendessen im Kanzleramt mit Bundeskanzler Olaf Scholz und den beiden Ministerpräsidenten Boris Rhein (Hessen, CDU) und Stephan Weil (Niedersachsen, SPD) brachte CDU-Parteichef Friedrich Merz am vergangenen Freitag ein 26-Punkte-Papier „zur Begrenzung illegaler Migration“ mit. Das war eine klare Ansage an die Ampel-Koalition, die bislang keinen klaren Kurs in der Migrationspolitik erkennen lässt.

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, formuliert es am Dienstag so: Die Unionsfraktion sei gerne bereit, „der Regierung die Hand zu reichen“, allerdings unter der Bedingung, dass „Maßnahmen ergriffen werden“, die einzeln oder in der Summe geeignet seien, die Zuwanderungszahlen zu reduzieren. Ob die Ampel-Parteien dazu bereit sind, ist zumindest in Teilen fraglich. Vor allem die Grünen setzen nach wie vor mehr auf ein gutes Management des Migrantenzustroms als auf seine Begrenzung. Es könnte in der Ampel also der nächste große Knall anstehen, sollte sich Scholz und mit ihm die SPD auf die Linie der Union ‐ und der FDP zubewegen.

Der Druck auf die Bundesregierung ist groß. Parteiübergreifend verabschiedeten die Ministerpräsidenten der Länder am vergangenen Freitag eine gemeinsame Erklärung zur Flüchtlingspolitik. Darin fordern sie, dass die Zahl der in Deutschland aufzunehmenden Flüchtlinge „deutlich und nachhaltig“ sinken müsse. Dafür plädiert auch Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann ‐ auch wenn seine Parteibasis diesen Kurs nicht so richtig mittragen will. Am 6. November treffen sich die Ministerpräsidenten erneut ‐ und dann wird auch der Bundeskanzler mit von der Partie sein. Wenig überraschend wird es wohl wieder um dieses Thema gehen: die Zuwanderung nach Deutschland.

In der Grünen-Bundestagsfraktion wird ein möglicher Deutschlandpakt in der Migration zusammen mit der Union skeptisch gesehen. Es sei zwar richtig, unter demokratischen Parteien Gespräche über wichtige Herausforderungen für Deutschland zu führen, so Filiz Polat, Migrationsexpertin der Grünen. Die Union müsse allerdings „uneingeschränkt zum Grundgesetz stehen“. Menschenrechte und auch das Grundrecht auf Asyl seien nicht verhandelbar. Konkret wirft Polat der Union vor, in Deutschland jahrzehntelang durchgesetzt zu haben, dass es Arbeitsverbote für Geflüchtete gibt. „Und heute sind sie nicht in der Lage, das zu korrigieren, weil sie ideologisch auf diesem Pfad sind und sich da keinen Schritt bewegen können“, teilt Polat mit.

Die Gräben sind offensichtlich tief ‐ und möglicherweise unüberwindbar, wenn auch die Gegenseite angehört wird. Thorsten Frei bezeichnet den migrationspolitischen Kurs der Grünen als „Realitätsverweigerung“. Die Partei repräsentiere mit ihren Vorstellungen etwa zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung. „80 Prozent lehnen das ab“, so Frei. Die Grünen glaubten das Problem lösen zu können, indem sie den Kommunen möglichst viel Geld geben und die Migranten möglichst früh arbeiten lassen wollen. „Unser Problem sind die vielen Migranten, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen könnten, aber aus welchen Gründen auch immer nicht arbeiten“, sagt der CDU-Politiker. Von der Bundesregierung werde erwartet, dass sie diese Probleme löse.

Die Entwicklungen der vergangenen Monate sprechen für sich: Länder und Kommunen schlagen immer lauter Alarm, weil sie sich vom Zuzug Hunderttausender Flüchtlinge innerhalb kurzer Zeit überfordert fühlen. Zu den 233.744 Menschen, die zwischen Anfang Januar und Ende September erstmals einen Asylantrag in Deutschland gestellt haben (plus 73 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum), kommen rund 1,1 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die sich hierzulande aufhalten. Die Infrastruktur in den Kommunen ist für diese hohe Zahl von Migranten nicht ausgelegt. Es fehlt in vielen Städten und Gemeinden an Wohnraum, Erzieherinnen und Lehrern, zudem fordern die Länder vom Bund mehr Geld für die Unterbringung der Flüchtlinge.

Mit ihrem 26-Punkte-Papier will die CDU der Überforderung in den Kommunen ein Ende bereiten. Denn jeder Punkt läuft darauf hinaus, möglichst viele Migranten von Deutschland fernzuhalten. Und auch das ist erkennbar: Mit der CDU-Linie der vergangenen Jahre unter Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat der jetzige Kurs der Union in der Migrationspolitik nichts mehr zu tun. Stattdessen finden sich Forderungen, die vor wenigen Jahren fast zum Bruch zwischen CDU und CSU geführt hätten. Beispielsweise Punkt eins auf der Liste: Darin wird ein „gemeinsames Verständnis“ gefordert, dass Deutschland „eine Asylzuwanderung bis maximal 200.000 Personen pro Jahr verträgt“. Auch der frühere CSU-Innenminister Horst Seehofer hatte zum Leidwesen Merkels eine „Obergrenze“ bei der Migration gefordert.

In den zehn Punkten, die die EU-Ebene betreffen, wird eine „Klarstellung“ verlangt, dass Flüchtlinge, die bereits in einem anderen Land einen Asylantrag gestellt haben „und entsprechend registriert bzw. abgelehnt worden sind, bei eigenmächtiger Weiterreise innerhalb der EU an den Binnengrenzen zurückgewiesen werden können“. Auch in dieser Frage waren CDU und CSU vor fünf Jahren so zerstritten, dass ein möglicher Bruch zwischen den Schwesterparteien über Wochen hinweg möglich erschien.

Wie es jetzt weitergehen wird zwischen Bundesregierung und Opposition in Migrationsfragen? War das Abendessen im Kanzleramt ein einmaliger Austausch ohne weitere Konsequenzen? Thorsten Frei hat darauf keine eindeutige Antwort. Klar ist jedoch: Mit der FDP, auch mit dem Bundeskanzler und den Sozialdemokraten könnte die Union in dieser Frage konstruktiv zusammenarbeiten. Der Weg zu den Grünen ist allerdings weit.