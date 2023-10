Deutschland und die Türkei bleiben miteinander verflochten

Die Türkei wird 100 Jahre alt ‐ für Deutschland ist das ein ganz besonderes Staatsjubiläum. Historische, politische, wirtschaftliche und menschliche Verflechtungen binden die beiden Länder eng aneinander, ob sie wollen oder nicht. Die Türkei und Deutschland sind sich näher, als es den Politikern auf beiden Seiten manchmal lieb ist.

Schon bei ihrer Gründung am 29. Oktober 1923 schuf die Türkische Republik enge Beziehungen zu Deutschland. Experten aus Deutschland planten und bauten Regierungs- und Verwaltungsgebäude in Ankara, das bereits vor Ausrufung der Republik zur Hauptstadt erklärt wurde. Drei Jahrzehnte später warb Deutschland türkische Arbeiter an. Ab den 1960er-Jahren kamen Hunderttausende Gastarbeiter ‐ und blieben. Heute leben hierzulande etwa drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln. Fast jeder in der Türkei hat Verwandte oder Freunde, die in Deutschland leben oder gelebt haben. Zu den Arbeitsmigranten kamen politische Flüchtlinge. In jüngster Zeit treibt die autokratische Politik von Präsident Recep Tayyip Erdogan die Zahl der Schutzsuchenden in Deutschland in die Höhe.

Wirtschaftlich und europapolitisch ist Deutschland für die Türkei unverzichtbar. Die Bundesrepublik ist der größte Abnehmer türkischer Exporte. Ohne deutsche Unterstützung kommt die Türkei in Europa nicht weiter. Umso größer ist die Enttäuschung, wenn Berlin sich abzuwenden scheint. Auch türkische Regierungen reagieren empfindlich, wenn sie sich von Deutschland zurückgewiesen glauben.

In jüngster Zeit wird das komplizierte Verhältnis noch schwieriger. Türkische und europäische Politiker haben das Ziel EU-Beitritt aufgegeben. Stattdessen will Erdogan sein Land zur eigenständigen Regionalmacht machen. Damit schwindet der Einfluss Berlins. Doch die engen Verbindungen bleiben bestehen: Deutschland und die Türkei werden sich auch in Zukunft nicht aus dem Weg gehen können.