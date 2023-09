Deutschland und Digitalisierung — da prallen offenbar ganz verschiedene Welten aufeinander. Die digitale Halbzeitbilanz der Bundesregierung ist ernüchternd.

Es klang ein wenig hochtrabend, aber durchaus ehrgeizig und ambitioniert, als SPD, FDP und Grüne kurz vor dem Jahreswechsel 2021/22 ihren Ampel–Koalitionsvertrag vorstellten und von einem „digitalen Neuanfang für Deutschland“ sprachen. Ob in Schulen oder in der Verwaltung — die Regierungstruppe um den damals neuen Kanzler Olaf Scholz (SPD) wollte in die digitale Welt eintauchen.

Um diesem Neuanfang Schwung zu geben, verabschiedete die Ampelkoalition am 31. August 2022 eine Digitalstrategie. Beschlossen und verkündete wurde diese Strategie auf einer der früheren Regierungsklausuren auf Schloss Meseberg, wo die Regierung auch diese Woche wieder zusammenkam. Ort und Zeit mit Symbolcharakter — allerdings ist die damalige Feierlaune mittlerweile vergangen. Der versprochene digitale Neuanfang ist in den unendlichen Weiten und Tiefen der brandenburgischen Funklöcher verschwunden.

Elf Prozent der Vorhaben umgesetzt

Dass die großen Ampelpläne im oftmals mühevollen und kleinteiligen Alltag des politischen Handelns mächtig geschrumpft sind, zeigt eine Auswertung des Digitalverbandes Bitkom, der die Projekte und Vorhaben der Bundesregierung analysiert hat. Ergebnis: Lediglich 38 der insgesamt 334 digitalpolitischen Vorhaben sind abgeschlossen — dies entspricht elf Prozent. 219 Vorhaben (66 Prozent) befinden sich laut Bitkom in der Umsetzung, 77 Vorhaben (23Prozent) wurden noch gar nicht begonnen. Das heißt: Fast ein Viertel der Vorhaben schlummert noch in der analogen Schublade — und das, obwohl in der laufenden Legislaturperiode bereits Halbzeit ist.

Wo liegen die Ursachen für den schleppenden Fortgang? Alexander Rabe, Geschäftsführer des Internetverbandes eco, nennt in dem Zusammenhang die „mangelhafte Koordination und eine Verantwortungsdiffusion in der Bundesregierung“. Heißt konkret: Eigentlich hätte Digitalisierungsminister Volker Wissing (FDP) den Hut auf, doch in der Praxis ist die Digitalisierung eine Querschnittsaufgabe, die sich durch fast alle Ministerien zieht. Und so macht sich eher das Gefühl breit, als wurstele jedes Ressort vor sich hin.

Ziele des Onlinezugangsgesetzes verfehlt

Beispiel: Im Gesundheitsministerium von Karl Lauterbach ist laut Bitkom–Analyse noch keines der insgesamt 18 dort angesiedelten digitalen Vorhaben abgeschlossen. Immerhin neun Vorhaben hat das Innenministerium erledigt, 20 aber sind im Haus von Ministerin Nancy Faeser (SPD) noch gar nicht angefasst worden.

Als eines der wichtigsten Digitalprojekte gilt das so genannte Onlinezugangsgesetz. Eigentlich sollte das im Jahr 2017 verabschiedete Gesetz dafür sorgen, dass bis Ende 2022 alle Dienstleistungen der Verwaltung online abgewickelt werden können. „Dieses Ziel wurde weit verfehlt“, kritisierte Bitkom–Präsident Ralf Wintergerst in dieser Woche.

Verwaltung als Standortnachteil?

Um es noch deutlicher zu formulieren: Beim Onlinezugangsgesetz ignoriert die aktuelle Bundesregierung ein Gesetz, das ihre Vorgängerin beschlossen hat. Für Wintergerst wäre es „peinlich“, wenn das Onlinezugangsgesetz scheitert. Er sieht mittlerweile durch die „rückständige deutsche Verwaltung einen veritablen Standortnachteil“.

Kritisch sei die Lage auch beim Digitalpakt 2.0. Die erste Auflage war im Jahr 2019 an den Start gegangen — nach langem Gezerre zwischen Bund und Ländern –, um die Schulen digitalfest zu machen. 6,5 Milliarden Euro machte der Bund dafür locker — doch ein Teil der Mittel ist bis heute nicht abgerufen worden. „Inzwischen hinken unsere Schulen Ländern wie Dänemark 20 Jahre hinterher“, meinte Wintergerst.

Am Geld fehlt es nicht

Gleichzeitig zeigt der Digitalpakt, dass Deutschlands Digitalisierung vordergründig nicht an fehlendem Geld scheitert. Auch wenn es offiziell keiner in der Bundesregierung offen zugibt, so wird hinter vorgehaltener Hand schon geraunzt, dass es schlicht und einfach ein Kompetenzproblem gäbe.

Mit anderen Worten: Es nützt oftmals nichts, wenn beispielsweise Schulen viel Geld zur Digitalisierung zur Verfügung gestellt bekommen würden, in der Schule selbst oder in den staatlichen Schulämtern aber keiner genau weiß, wie digitaler Unterricht funktioniert und welche digitalen Geräte dafür notwendig sind.