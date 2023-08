„Deutschland muss mehr zu unserer Verteidigung leisten“

Erstmals nach Jahrzehnten wird die Bundeswehr ab Anfang 2025 der Nato eine voll ausgestattete Heeresdivision einsatzbereit melden: Generalmajor Ruprecht von Butler ist Kommandeur der 10. Panzerdivision in Veitshöchheim, deren Truppenteile mit 20.000 Soldaten größtenteils in Süddeutschland stationiert sind. Der 56–Jährige ist zuversichtlich, dieses Ziel erreichen zu können. Er fordert, dass Deutschland mehr zur Friedenssicherung beitragen muss.

Herr General, wie haben Sie und Ihre Soldatinnen und Soldaten die Zeitenwende, also den Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar des vergangenen Jahres erlebt? Was hat sich geändert?

Die Zeitenwende haben wir sehr speziell erlebt. Sie hat zunächst einen gewaltigen Ruck in der Truppe ausgelöst. In dem Moment, in dem der Angriffskrieg auf die Ukraine begann, hat jeder und jede versucht, alles beizutragen, was er oder sie beitragen konnte, um die Einsatzbereitschaft zu erhöhen. Vieles, von dem ich vorher immer wieder gehört hatte, es ginge nicht, ging dann plötzlich. Das war ein unheimlich positiver Ruck.

Ganz praktisch: Wie ist Ihre Division in die Vorbereitungen der Nato für einen möglichen Einsatz eingebunden?

Wir stellen als 10. Panzerdivision im Rahmen der Nato Response Force die Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), also den schnell verlegbaren Eingreifverband in Brigadestärke im Zeitfenster zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. Dezember 2024. Für eine von unseren vier Brigaden, das ist die Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“ in Frankenberg in Sachsen, haben wir die berühmte Vollausstattung geschaffen, von der immer alle sprechen. Die VJTF ist wesentliches Element zur Abschreckung und Verteidigung in Europa. Sie zeichnet sich durch die hohe Einsatzbereitschaft, die erwähnte materielle Vollausstattung und die Verlegebereitschaft innerhalb von 48 bis 72 Stunden aus.

Wie hat diese Einheit den Beginn des Krieges erlebt?

Im März 2022 war es gar nicht unwahrscheinlich, dass es zu einem Einsatz der Nato Response Force kommen könnte. Das hat sich dann zum Glück anders entwickelt. Man saß vorher schon auf gepackten Koffern, aber bis Februar 2022 war es eher Theorie. Und dann wurde es plötzlich sehr praktisch.

In drei bis sieben Tagen einsatzbereit

Wie sieht diese Praxis für Ihre Soldatinnen und Soldaten aus?

Wir reden von drei Phasen in drei Jahren. Stand–Up–Phase nennen wir die Einsatzbereitschaft („Notice to move“) innerhalb von 45 Tagen: Diese begann am 1. Januar 2022 für die Panzergrenadierbrigade 37. Doch der Nato–Oberbefehlshaber in Europa setzte die Einsatzbereitschaft wegen des Ukraine–Kriegs sehr schnell auf 30 Tage herunter. Dann, seit dem 1. Januar 2023, sind wir in der Panzergrenadierbrigade 37 in der Stand–by–Phase: Sie müssen in drei bis sieben Tagen einsatzbereit sein. Später, ab dem 1. Januar 2024, haben wir Stand–down: eigentlich sind es 30 Tage bis zur vollen Einsatzbereitschaft. Wenn Sie aber in die Deutsch–Französische–Brigade schauen, die ja gerade im Stand–down ist: Hier hat der Nato–Oberbefehlshaber in Europa die drei bis sieben Tage („Notice to move“) aus der Stand–by–Phase beibehalten. Unterm Strich: Wir haben wegen des Ukraine–Krieg drei Brigade-Äquivalente in eine höhere Einsatzbereitschaft versetzt, als eigentlich nach den reinen Konzepten vorgesehen war.

Lassen Sie uns auf Ihre Division schauen. Sie umfasst vier Brigaden, eine davon, die Panzergrenadierbrigade 37, in der VJTF–Bereitschaft. Was ist mit den anderen Brigaden?

An mich als Divisionskommandeur kam nach dem Beginn des Krieges die Frage: Sie haben eine Brigade in der VJTF–Bereitschaft. Was können Sie noch bereitstellen? Meine Antwort: Eine zweite Brigade kann man schon zusammenstellen. Insofern haben wir uns wirklich darauf vorbereitet, was wir machen, wenn der Nato–Generalsekretär anruft und die Nato Response Force abruft.

Was wäre denn die Aufgabe dieses schnell verlegbaren Eingreifverbands, der VJTF, jetzt in der Stand–by–Phase?

Das kann man eigentlich zivil immer sehr schön übersetzen mit: Feuerwehr. Wenn ihr Haus brennt, rufen Sie die 112 und erwarten, dass die Feuerwehr mit Schläuchen und Wasser kommt. Und so ist das mit der VJTF. Das ist die „Nato–Feuerwehr“, voll ausgerüstet und ausgebildet. In diesem Jahr sind es schätzungsweise 14.000 Soldatinnen und Soldaten, das kann man schon als kleine Division bezeichnen. Insgesamt haben wir sieben Partnernationen: Die beiden Kernpartnerstaaten sind Norwegen und die Niederlande. Kräfte aus Belgien, Lettland, Slowenien, Litauen, Luxemburg und Tschechien kommen dazu. Wenn ich jetzt den Brigadekommandeur der Panzergrenadierbrigade 37 anrufe und ihm sage, dass er in vier Tagen marschbereit sein muss: Dann stehen er und seine Frauen und Männer spätestens in vier Tagen abmarschbereit vorm Kasernentor.

Starker Verbund aus verschiedenen Staaten

Sie sprechen von acht Nationen, die die VJTF stellen. Wie hoch ist der Aufwand, diese Nationen unter eine gemeinsame Führung zu stellen?

Zunächst zum Positiven. Multinationalität hat einen großen Vorteil: In dem Moment, in dem Sie mit einer multinationalen Truppe irgendwo auftreten, agieren und verteidigen, können Sie dem Gegner ganz klar zeigen, dass hier nicht eine Nation steht, die er irgendwie isolieren kann. Sie zeigen ihm: Hier steht ein Verbund aus verschiedenen Staaten. Und wir machen das gemeinsam. Wenn Du uns angreifst, dann stehst Du einfach uns allen gegenüber, Dir wird es nicht gelingen, irgendeinen von uns aus diesem Verbund heraus zu brechen. Das ist eine ganz klare Botschaft. Deswegen ist Multinationalität ganz wichtig und unverzichtbar.

Und wo sehen Sie das negative Element?

Multinationalität hat natürlich auch immer den Nachteil, dass es in der Regel ein bisschen komplexer ist. Aber dies können Sie dadurch umschiffen, dass sie gemeinsam ausbilden.

Ihnen untersteht auch die Deutsch–Französische Brigade. Hier hat Multinationalität Tradition...

Für mich ist die Deutsch–Französische Brigade eine absolute Erfolgsstory. Ich finde persönlich vor dem Hintergrund unserer Geschichte die Aussöhnung mit Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg eine unglaubliche Leistung der Generation vor uns: Dass nach zwei entsetzlichen Weltkriegen Deutsche und Franzosen in einer Einheit arbeiten! Die Deutsch–Französische Brigade ist sicherlich auch ein Ausdruck dieses besonderen Verhältnisses zwischen Deutschland und Frankreich: Sie ist für mich ein Ort des Vertrauens, auch der beiden Nationen untereinander.

Reicht der deutsche Beitrag in der derzeitigen Sicherheitslage eigentlich aus?

Für mich ist klar: Die Notwendigkeit ist gegeben, dass Deutschland jetzt mehr beitragen muss: zu unserer Verteidigung von Frieden und Freiheit in Europa. Das ist uns allen jetzt sehr, sehr plastisch vor Augen geführt worden.

Wer entscheidet darüber?

In welchem Umfang Deutschland jetzt Kräfte bereitstellen muss, muss am Ende immer politisch beantwortet werden. Es ist aber natürlich klar, dass von der größten Wirtschaftskraft, dem bevölkerungsreichsten Land in Mitteleuropa viel erwartet wird. Deutschland muss in seinem Beitrag mehr leisten als ein kleines Land. Relativ schnell ist daher die Frage aufgekommen, dass wir wieder eine ganze Division einsatzbereit und voll ausgerüstet stellen wollen, also 20.000 Soldatinnen und Soldaten in der sehr bewährten Zusammenarbeit mit unseren Partnern, weshalb der 10. Panzerdivision dazu auch eine niederländische Brigade unterstellt wurde.

Großverband steht ab Januar 2025 dem Bündnis zur Verfügung

Wie bereiten Sie sich auf diese volle Einsatzbereitschaft vor, die Sie ab 1. Januar 2025 der Nato melden wollen?

Wir werden die 10. Panzerdivision als so genannte „Division 2025“ durch Personal, Ausrüstung, Munition und Großgerät befähigen, dass wir als Großverband ab Januar 2025 dem Bündnis zur Verfügung stehen. Das können nicht so viele Staaten leisten, das können nur die größeren Nationen in Europa. Die Zeitenwende wird auf diese Art und Weise bei der 10. Panzerdivision eine Zeitenwende zum Anfassen.

Die Diskussionen drehten sich stets um die Vollausstattung. Wie gehen Sie vor?

Die 10. Panzerdivision wird sich in der Aufgabe als „Division 2025“ im Wesentlichen aus dem Bestand generieren, den wir jetzt haben. Wir ziehen Bestandsmaterial dort zusammen, wo wir es benötigen. Ziel ist, dass wir unseren Truppenteilen, Personal und Material geben, so gut wir es können. Allerdings wird es 100 Prozent nie geben. Aber auch dort, wo wir nur 80 Prozent haben, kann ich arbeiten, dann können wir eben nur 20 Prozent weniger leisten.

Bleibt es bei 80 Prozent Ausstattung?

Bei Personal und bei Material muss mir die Organisation Bundeswehr die Ressourcen geben, die ich benötige. Beim Thema Ausbildung kümmere ich mich selber um die Umsetzung. Unsere Soldatinnen und Soldaten werden zu 100 Prozent gut ausgebildet und persönlich einsatzbereit sein.