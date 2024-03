Ohne massive Reformen droht innerhalb der kommenden Jahrzehnte der Kollaps der sozialen Sicherungssysteme und damit das Ende des Sozialstaats in Deutschland.

Zu diesem düsteren Ergebnis kommen die Wirtschaftswissenschaftler Christian Hagist von der WHU Otto Beisheim School of Management und Stefan Fetzer von der Hochschule Aalen in einem Gutachten, das sie im Auftrag der Wirtschaftsverbände „Die Familienunternehmer“ und „Die jungen Unternehmer“ anfertigten.

In der Studie berechneten Hagist und Fetzer, dass aufgrund der demografischen Entwicklung bei einer Fortschreibung der Leistungsansprüche die Sozialabgaben von heute 40,9 Prozent auf über 50 Prozent im Jahr 2050 ansteigen würde. Allerdings rechnen die Wissenschaftler nicht damit, dass es tatsächlich so weit kommt.

Eher gerate das Sozialsystem schon früher ins Wanken, da durch immer weiter steigende Beitragssätze „ein Kipppunkt erreicht“ würde, „bei dem die junge Generation den Generationenvertrag einseitig aufkündigen und sich entweder in Schwarzarbeit oder Auswanderung verabschieden wird“, heißt es in dem Gutachten.

Schließlich müsste jeder Arbeitnehmer die Hälfte seines Einkommens an die Sozialversicherung abdrücken, um dann von der verbliebenen Hälfte Steuern und weitere Abgaben zu zahlen. „Dies wird kaum Akzeptanz finden.“

Gleichzeitig würde die Bundesrepublik für qualifizierte Einwanderer so unattraktiv, dass sich diese für andere Länder entscheiden würden. Damit wäre ein sich selbstverstärkender Prozess eingeläutet, in dem die Steigerung der Beitragssätze nicht mehr gebremst werden könne, so die Ökonomen.

Die Politik destabilisiert das Rentensystem

Die Rentenversicherung spielt bei der bevorstehenden Beitragsexplosion eine entscheidende Rolle. Schon heute muss das Rentensystem mit weit über 100 Milliarden Euro pro Jahr aus Steuermitteln subventioniert werden.

Der Renteneintritt der Babyboomer in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre führt dazu, dass das Missverhältnis zwischen der Anzahl der Rentner und der Anzahl der Beitragszahler weiter wächst. Aufgrund des Drucks, den der demografische Wandel auf das Rentensystem ausübt, hat die Politik Anfang der 2000er Jahre Schritte unternommen, um die Rente zu stabilisieren.

Ohne Migration steht Deutschland schneller noch sehr viel schlechter da. Christian Hagist und Stefan Fetzer

Dazu zählen zum Beispiel die Einführung der Riester-Rente, die Erhöhung des Renteneintrittsalters und die Etablierung eines Nachhaltigkeitsfaktors in der Berechnung der jährlichen Rentenerhöhung. Letzterer soll bewirken, dass die Renten langsamer steigen als die Löhne, um das System länger stabil zu halten.

Allerdings haben nachfolgende Bundesregierungen, unter Federführung von SPD und CDU, Reformen beschlossen, die nicht nur dem Nachhaltigkeitsfaktor entgegenwirken, sondern die Destabilisierung des Rentensystems insgesamt beschleunigen, wie zum Beispiel die Rente mit 63 oder die Mütterrente.

Laut Hagist und Fetzer soll der Beitragssatz der Rente von derzeit 18,6 auf 19,9 Prozent im Jahr 2029 steigen. Bleibt der Nachhaltigkeitsfaktor intakt, würde Mitte der 2030er Jahre die 21-Prozent-Marke und Ende der 2040er Jahre die 22-Prozent-Marke gerissen. Allerdings plant Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eine über 2025 andauernde Aussetzung des Nachhaltigkeitsfaktors, das Rentenniveau soll gar bis 2045 bei 48 Prozent gehalten werden.

Würde die Ampel dieses Vorhaben tatsächlich umsetzen, müssten Arbeitnehmer noch in diesem Jahrzehnt mehr als 21 Prozent ihres Einkommens in Form von Rentenbeiträgen abzugeben, die Marke von 23 Prozent würde in den 2040ern gerissen.

Junge kommen nicht mehr gegen die Alten an

Da sich der demografische Wandel auf Kranken- und Pflegeversicherung ähnlich auswirkt, rechnen die Wissenschaftler damit, dass der Gesamtbeitragssatz von heute 40 auf 44,5 Prozent im Jahr 2030 ansteigt. Die Marke von 50 Prozent würde in den frühen 2050er Jahren erreicht, ohne Migration sogar schon sechs oder sieben Jahre früher. „Ohne Migration steht Deutschland schneller noch sehr viel schlechter da.“

Ein zusätzliches Problem sei, dass systemstabilisierende Leistungskürzungen spätestens in den 2030er Jahren immer unwahrscheinlicher würden. Denn ältere Menschen, die von diesen Reformen am meisten betroffen wären, machten dann den Löwenanteil der Wähler aus, gegen den jüngere Arbeitnehmer mit demokratischen Mitteln nicht mehr ankämen.

An diesem Punkt würden die „jüngeren Kohorten mit den Füßen abstimmen und Deutschland entweder verlassen beziehungsweise gar nicht zu uns kommen, oder aber in die Schwarzarbeit abwandern“, so die Wissenschaftler. „Dies kann dann als Kipppunkt des Systems gesehen werden“, da Auswanderer nur schwer zurückzugewinnen seien und die Sozialversicherung unter einen immer größer werdenden Finanzierungsdruck gerate, so dass dann Leistungen kurzfristig und radikal gekürzt werden müssten.

„Die nächste Legislaturperiode ist hier der Zeitpunkt der Wahrheit“, heißt es in dem Gutachten. „Dann muss nicht nur eine Zeitenwende in der Sozialpolitik verkündet, sondern direkt beschlossen und umgesetzt werden – sonst droht die soziale Marktwirtschaft zu kippen.“

„Die Regierung muss handeln", sagt Thomas Hoppe, Bundesvorsitzender der „Jungen Unternehmer“. Der Wirtschaftsverband fordert daher, dass in der gesetzlichen Rentenversicherung sowohl das Renteneintrittsalter erhöht als auch von einer Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis 2045, wie von der Ampel-Koalition im sogenannten „Rentenpaket II“ geplant, abgesehen werden solle.

Die Krankenversicherung müsse grundlegend digitalisiert und der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen forciert werden, um das System effizienter und günstiger zu gestalten. Die Pflegeversicherung wiederum solle nur einen Teilschutz bieten. Denn „eine Vollkaskoversicherung kann sich Deutschland schlichtweg nicht leisten“, so Hoppe.