Der Ort der von seinem Wahlkampfteam als „mit Spannung erwartete Ankündigung“ verkauften Rede war mit Bedacht gewählt. Der Nachfahre aus der Dynastie der Kennedys trat unweit der Stelle vor seine Anhänger, an der die Amerikaner ihre Unabhängigkeit von der britischen Krone erklärt hatten. „Ich stehe heute hier, um als unabhängiger Präsidentschaftskandidat für die Vereinigten Staaten anzutreten“, rief Robert F. Kennedy Jr. ein paar Tausend Anhängern zu, die nach Philadelphia gepilgert waren.

Ehefrau Cheryl Hines spielte bei der Einführung des Kandidaten offensiv mit dem Erbe der Familie. „Seid ihr wirklich bereit für Bobby Kennedy?“, heizte Hines der Menge vor dem „National Constitution Center“ ein. „Bobby“ hieß auch der beliebte Vater des Kandidaten, der ehemalige Justizminister unter Präsident John F. Kennedy war.

Populistische Forderungen

Der 69-jährige Umweltanwalt, Impfgegner und Promoter verschiedener Verschwörungserzählungen hat seine Karriere eng mit seiner persönlichen Nähe zu den beiden ermordeten Politikern verknüpft.

JFK und RFK werden bei vielen Amerikanern bis heute als Lichtgestalten eines „besseren Amerika“ verklärt. „Bobby teilt vielleicht denselben Namen wie unser Vater, aber er teilt nicht seine Werte, Visionen oder Urteilsvermögen“, warnten seine Geschwister Rory, Kerry, Joseph P. und Kathleen vor dem Kandidaten, der in der 45-Minuten langen Rede seinen Austritt aus der Demokratischen Partei erklärte. Die Geschwister dazu: „Wir sind zutiefst traurig“.

Auch seine berühmten Vorfahren dürften sich im Grab umgedreht haben, als RFK Jr. vor einem Banner mit der Aufschrift „DECLARE YOUR INDEPENDENCE“ seine lange Liste populistischer Klagen über die „Wall Street“, „Big Tech“, „Big Pharma“, den „militärisch-industriellen Komplex“, die „Söldner-Medien“ und die „reichen Geldgeber“ herunterratterte.

Wem schadet Kennedy mehr?

Das politische System der USA sei ein „zweiköpfiges Monster, das uns über die Klippe führt“. Dagegen trete er an. Der Kandidat befeuert alle möglichen Theorien über eine von Bill Gates und Antony Fauci geplante COVID-Pandemie oder einen von den USA provozierten Überfall der Ukraine. Selbst vor antisemitischen Anklängen schreckt er nicht zurück. Etwa als er behauptete, Juden und Chinesen seien besonders gut gewappnet gegen das Corona-Virus.

Je mehr die Demokraten über die obskuren Ansichten des im April als Herausforderer Joe Bidens bei den Vorwahlen angetretenen Kandidaten erfuhren, desto mehr wandten sie sich von ihm ab. Umfragen zeigen, dass seine steilen Thesen eher in der Welt Donald Trumps ankommen. Dessen Wahlkampfteam wittert die Gefahr und warnt, RFK Jr sei „ein linker Kennedy, der versucht, mit dem Namen seiner Familie Geld zu machen.“

Während der Wahlforscher Nate Silver nicht davon ausgeht, dass die unabhängige Kandidatur Kennedys dem Amtsinhaber schadet, ist sich der ehemalige Chefstratege Barack Obamas, David Axelrod, angesichts der Unbeliebtheit Trumps und Bidens nicht so sicher. „Alles, was die Schwelle für einen Sieg absenkt, hilft Trump.“ Dieser habe starke Unterstützung an der Basis. Kennedy gefällt sich in der Rolle des Spielverderbers. Beide Parteien hätten Angst vor ihm, verkündete RFK Jr bei seiner Unabhängigkeitserklärung von Philadelphia.