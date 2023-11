Sahra Wagenknecht hat mit der Linkspartei gebrochen ‐ und mit ihr neun weitere Abgeordnete des Bundestags. Als einzige Parlamentarierin aus Baden-Württemberg hat sich Jessica Tatti der neuen Formation angeschlossen.

Der Vorstand der Linkspartei im Südwesten hat die Reutlingerin darum aufgefordert, ihr Mandat niederzulegen. Warum sie das nicht tun will und weshalb sie ihre bisherige Partei verlässt, erläutert Tatti im Interview.

Was war für Sie persönlich der ausschlaggebende Punkt, der dazu geführt hat, dass Sie mit Sahra Wagenknecht die Linke verlassen?

Mir ist der Austritt schwergefallen. Aber ich bin davon überzeugt, dass er richtig und notwendig war. Die Parteiführung setzt zu einseitig auf enttäuschte Grünen-Wähler. Es geht mehr um Identitätspolitik, Antirassismus, Klimaschutz und so weiter als um die soziale Frage.

Deswegen fühlen sich Arbeitnehmer, Rentner, Arbeitssuchende nicht mehr vertreten ‐ die Menschen, für die ich in die Politik gegangen bin. Daher laufen der Linken seit Jahren die Wähler davon. Der Parteivorstand hat die Fehler nie aufgearbeitet, auch nicht nach der krassen Niederlage bei der letzten Bundestagswahl.

Wann haben Sie gemerkt, dass es wohl zum Bruch kommt?

Ein Knackpunkt war der Bundesparteitag vor gut einem Jahr. Danach war niemand mehr aus dem Wagenknecht-Lager im Parteivorstand vertreten. So gab es keine gemeinsamen Debatten mehr über den richtigen Weg.

Nur so konnte im Vorstand einstimmig der Beschluss fallen, dass die Zukunft der Partei eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht sei. Das war eine klare Aufforderung an uns zu gehen. Wir gehen, aber nicht still und leise, sondern werden Anfang kommenden Jahres eine neue Partei gründen.

In der Linksfraktion sind Sie bislang Sprecherin für Arbeit und Soziales. Gerade in diesem Bereich scheint sich Ihre künftige Partei gar nicht so stark von der Linken zu unterscheiden ...

Soziale Gerechtigkeit ist für das Bündnis Sahra Wagenknecht ein total bedeutendes Ziel. Das fleißige und kluge Kind der Alleinerziehenden muss die gleichen Chancen haben wie das Kind aus privilegierten Verhältnissen.

Leute, die sich ihr Leben lang abrackern, müssen sich ihre Mieten leisten können und sollten keine Angst vor Altersarmut haben.

Das will die Linke auch alles.

Wollen kann man vieles. Aber die Parteiführung hat sich geweigert, die Schwerpunkte so zu setzen, dass die Wähler erreicht werden. Und das ist doch ausschlaggebend, wenn man sich mit der Regierung anlegen will.

Sonst verbessert sich das Leben der Menschen nicht. Wir haben lange versucht, das zu ändern, mussten aber letztlich akzeptieren, dass das nichts mehr wird.

Ein Thema, das viele Menschen bewegt, ist die Zuwanderung. Wenn sich Sahra Wagenknecht dazu äußert, bekommt sie gerade von der AfD immer wieder Applaus. Sie selbst sind Mitglied im Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Wie bringen Sie das zusammen?

Der Unterschied zur AfD ist, dass wir nicht das Asylrecht infrage stellen oder Ressentiments gegen Geflüchtete schüren. Der Unterschied zur Linken ist, dass wir nicht für offene Grenzen oder bedingungsloses Bleiberecht für alle sind. Asylrecht heißt ja nicht, dass alle, die kommen, hierbleiben können.

Wir wollen eine Steuerung der Migration. Dazu gehören zum Beispiel rechtsstaatliche Asylverfahren an den Außengrenzen. Menschen, die nur eine geringe Bleiberechtsperspektive haben, würden so nicht mehr in den Kommunen ankommen. Die Kommunen können das nicht stemmen, schon alleine, weil sie über so lange Zeit kaputtgespart wurden.

Für den Flüchtlingsrat Baden-Württemberg ist das Bestreben, die Zahl der Flüchtlinge zu senken, eine „menschenfeindliche Debatte“, er ist ganz grundsätzlich gegen Abschiebungen. Wie kommen Sie da mit Ihrer Haltung an?

Es ist doch nicht menschenfeindlich, wenn man sagt, dass sich mit Migration und unbegrenzter Aufnahme nicht Probleme wie Kriege, Armut und Hunger lösen lassen. Was wir brauchen, sind eine friedliche Außenpolitik und eine gerechtere Weltwirtschaft, damit Menschen nicht mehr gezwungen sind zu fliehen.

Für die Linke ist Rot-Grün-Rot die einzige Machtperspektive. Wer kommt denn für das Bündnis Sahra Wagenknecht längerfristig als Partner infrage?

Aktuell stecken wir mitten in den Vorbereitungen zur Gründung einer neuen Partei. Wir stehen nicht kurz vor Koalitionsverhandlungen. Die Regierung macht den Menschen das Leben schwer. Dagegen treten wir an.

Sind die Grünen denn auch für Sie, wie für Sahra Wagenknecht, die gefährlichste Partei im Bundestag?

Gemessen am Schaden, der verursacht wird ‐ so hat sie es gesagt. Keine Oppositionspartei kann in dem Maße Schaden anrichten wie eine schlechte Regierung. Selbst wenn sie, wie die AfD, ein schlechtes Menschenbild verbreitet, wenn sie Rassismus und Ressentiments schürt.

Kann man diese Aussage so verstehen, dass die AfD jedenfalls nicht als Partner infrage kommt?

Ja, absolut.

Wird Ihre künftige Partei auch bei der nächsten Landtagswahl in Baden-Württemberg auf dem Wahlzettel stehen?

Ich werde gemeinsam mit meinen Mitstreitern einen Landesverband aufbauen. Der ist hoffentlich rechtzeitig bereit, zur Landtagswahl anzutreten. Aber wir müssen einen Schritt nach dem anderen gehen. Unsere ersten Ziele sind die Europa- und dann die Bundestagswahlen.

Sie hatten bei der vergangenen Wahl im Wahlkreis Reutlingen 4,0 Prozent der Erststimmen, in den Bundestag kamen Sie über die Landesliste der Linken. Wie rechtfertigen Sie, das Mandat auch in einer neuen politischen Formation zu behalten?

Das Mandat ist an die Person gebunden, nicht an die Partei. Der Parteivorstand hat darin versagt, die Partei zusammenzuhalten. Wir vertreten einen guten Teil der Wähler, die bei der Bundestagswahl Die Linke gewählt haben.

Diese Menschen haben immer noch einen Anspruch darauf, im Bundestag vertreten zu sein. Und es gibt noch viel mehr Menschen, die sich auf die neue Partei freuen.