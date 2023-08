Der lange Kampf um das selbstbestimmte Sterben

Kopfschütteln, Wut und Unverständnis: Als Anfang Juli im Bundestag zwei Vorschläge, wie Angebote zur Sterbehilfe in Deutschland in einen gesetzlichen Rahmen finden könnten, die erforderlichen Mehrheiten verfehlen, ist die Enttäuschung in allen politischen Lagern groß. Der Ravensburger Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium Benjamin Strasser (36, FDP, Foto: James Zabel) ist zuversichtlich, dass mit etwas Abstand über ein Ob und Wie ein neuer Anlauf unternommen werden könnte. Nach der „Nicht–Entscheidung des Bundestags“ müsse auf jeden Fall neu beraten und ein neuer Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht werden. Strasser schränkt ein: „Wir werden das nur machen, wenn wir auch eine realistische Chance haben, eine Mehrheit zu bekommen.“

Ein nüchterner Blick auf die Zahlen verdeutlicht die Not: Jährlich rund 9000 Suizide werden in Deutschland registriert. Allein im Jahr 2021 hatten in Deutschland tätige Sterbehilfe–Organisationen bei fast 350 Suiziden geholfen, wie es in einem Anfang 2022 vorgestellten Bericht unter anderem der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) hieß.

Sterbehilfevereine verdienen Geld

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ bedauert Strasser ausdrücklich: „Es ist ein bitterer Zustand, weil die Betroffenen, die sich mit den Gedanken hegen, in einem regelungslosen Zustand zurückgelassen werden.“ Sterbehilfevereine seien unterwegs, „die aus der Sterbehilfe ein Geschäftsmodell gemacht haben, die damit Geld verdienen und die auch kein Interesse haben, dass es überhaupt zu irgendeiner Regelung kommt: Deswegen ist das Ergebnis für uns bitter.“

Ein Blick zurück.

Beide abgelehnten Gesetzentwürfe sollten Voraussetzungen für eine Suizidhilfe nur für Volljährige festschreiben — auf unterschiedliche Weise. Der Vorschlag der Gruppe Castellucci/Heveling, zu der auch Strasser gehört, sah dazu ein grundsätzliches Verbot mit Sanktionen im Strafgesetzbuch vor, aber zugleich geregelte Ausnahmen. So sollte festgestellt werden müssen, dass die betroffene Person keine „die autonome Entscheidungsfindung beeinträchtigende psychische Erkrankung“ hat und das Sterbeverlangen „freiwilliger, ernsthafter und dauerhafter Natur ist“. Eingeschätzt werden sollte dies von einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie bei zwei Terminen im Abstand von drei Monaten. Eine eigene Struktur mit Suizidhilfestellen lehnt die Gruppe Castellucci/Heveling ab.

Der Entwurf der Gruppe Künast/Helling–Plahr sah vor: „Jeder, der aus autonom gebildetem, freiem Willen sein Leben eigenhändig beenden möchte, hat das Recht, hierbei Hilfe in Anspruch zu nehmen.“ Ärzte und Ärztinnen dürften dann tödliche Arzneimittel dafür verschreiben — aber unter Bedingungen außerhalb des Strafrechts. So sollten solche Mittel frühestens drei Wochen und höchstens zwölf Wochen nach einer vorgegebenen ergebnisoffenen Beratung verordnet werden dürfen.

Bundesverfassungsgericht drängt

Hintergrund der Initiative zweier Abgeordnetengruppen war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ein Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe im Strafgesetzbuch 2020 gekippt hatte — weil es das Recht auf selbstbestimmtes Sterben verletzte.

Strasser stellt die aus seiner Sicht grundsätzliche Frage heraus — jene nach dem Strafrecht: „Hat es eine klar geregelte, strafrechtliche Konsequenz, wenn ich mich über Regeln hinwegsetze und anderen beim Sterben helfe, indem ich einfach das Medikament abgebe? Ohne, dass irgendein Gespräch, irgendeine Beratung stattgefunden hat? Ja oder nein?“ Er sieht elementare Fragen, die für die Beteiligten der Suizidhilfe zu klären sind. Momentan sei es unklar, ob ein bewusster Verstoß gegen ein vorgeschriebenes Beratungsmodell beispielsweise strafrechtlich als mittelbare Tötung, als Bedrohung oder als Nötigung zu werten sei oder ob es in der Praxis keinerlei Konsequenzen nach sich ziehe. Seine Gruppe wolle im Strafgesetzbuch Regeln treffen: „Und zwar so, dass jeder ablesen kann, was im Rahmen der Suizidassistenz erlaubt ist — und was eben nicht erlaubt ist.“ Das Ziel: „Rechtssicherheit.“

Recht auf selbstbestimmtes Sterben

Der Blick auf Suizidwillige müsse erweitert werden, ist sich der Liberale sicher, denn „das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat den Diskursraum maximal erweitert.“ Strasser zählt auf: „Wir reden auch über gesunde Menschen, die das Recht auf selbstbestimmtes Sterben haben, über Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, über Menschen, die in Armut leben, über pflegebedürftige Menschen oder Menschen, die kurz vor der Pflegebedürftigkeit stehen und sich fragen, ob sie Geld für ihre Pflege aufwenden oder das Geld lieber vererben wollen.“ Zusammengefasst: „Es geht um Menschen, die in Abhängigkeit leben, und auch deren Selbstbestimmung muss zählen.“ In liberaler Tradition ist für Strasser eines wichtig: „Der tatsächliche Wille des Einzelnen entscheidet. Und dazu muss ich Schutzräume schaffen, die diese Entscheidungsfindung ermöglichen.“

Einen eigenen Blick will Strasser auf Menschen mit Behinderung richten: „Wir haben den glücklichen Umstand, dass Menschen mit Behinderung immer älter werden.“ Aber es gebe Situationen, „in denen die Eltern, die sich als Lebensaufgabe sehr liebevoll gekümmert haben, irgendwann versterben und die Menschen mit Behinderung alleine dastehen.“ Die Frage stelle sich: „Will ich wirklich in so ein Heim, in dem ich niemand kenne? Was mache ich? Was sind meine Optionen?“ Diese Personengruppe stehe unter einem ganz anderen Entscheidungsdruck: „Das muss der Gesetzgeber auch abbilden.“

Langer Prozess bis zum endgültigen Entschluss

Um die freie Entscheidung ohne inneren und äußeren Druck festzustellen, sollen nach der Vorstellung Strassers in der Regel zwei Untersuchungen durch einen Facharzt oder eine Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie im Abstand von drei Monaten und eine umfassende ergebnisoffene Beratung vorgegeben werden. Strasser betont: „Das Recht gilt für Menschen, die dauerhaft ernsthaft einen freien Willen bilden können, unabhängig von ihrem sonstigen Zustand.“ Er spricht von einem Schutzraum für Gespräche: „Mit Menschen, die nicht an diesem assistierten Suizid beteiligt sind und einfach über Alternativen aufklären, die zuhören, die Sterbewünsche nicht tabuisieren, sondern anhören und Alternativen aufzeigen, ohne für den Betroffenen die letztendliche Entscheidung zu treffen.“

In einem Erstberatungsgespräch soll es um die körperliche Verfassung gehen: „Nicht um die Motive“, wie Strasser herausstellt und wiederholt: „Die Fähigkeit, dauerhaft ernsthaft einen freien Willen bilden zu können, ist entscheidend.“ Das dürfte in der absoluten Mehrzahl der Fälle, selbst bei psychischen Erkrankungen, der Fall sein, ist der FDP–Mann überzeugt. Das weitere Gespräch folge nach drei Monaten und beantworte die Frage: Hat sich bei dem Menschen körperlich etwas verändert? Gerade bei psychischen Erkrankungen könne sich der Zustand zum Schlechten noch verändern, weiß der Abgeordnete. Erst mit der Vorlage der ärztlichen Bescheinigung bekomme der Suizidwillige ein Medikament, um sich das Leben zu nehmen. Strasser fasst zusammen: „Im Idealfall kann man sich nach unserem Modell, wenn man kerngesund ist und überhaupt keine Vorerkrankungen hat, nach drei Monaten und zwei Wochen suizidieren.“ Man habe ein „sehr schlankes Modell gewählt, in dem es nicht um die Motivation von Sterbewünschen geht, sondern darum, ob es Alternativen gibt, damit sich Menschen frei entscheiden können“.

Nicht nur der Suizidwillige erfahre Rechtssicherheit: „Alle anderen, die beim Suizid helfen und sich diese drei Bescheinigungen vorlegen lassen, sind straflos, sie stehen auch nicht mit einem Bein im Gefängnis.“