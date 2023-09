Der „Deutschland–Pakt“ ist ein Zeichen der Ampel–Schwäche

undestagssitzungen sind mitunter dröge, weil allzu oft Erwartbares wiederholt wird. Das war am Mittwoch anders, als Kanzler Olaf Scholz bei der Generaldebatte einen „Deutschland–Pakt“ vorschlug. Überraschend sind weniger die Ziele, die er damit erreichen will, sondern dass er diesen Vorstoß überhaupt gemacht hat. Dem Regierungschef muss bewusst sein, dass dies als Zeichen der Schwäche der Ampel interpretiert werden kann. Er traut es seiner dauerstreitenden Koalition offensichtlich nicht mehr zu, allein die Probleme zu lösen, die wie „Mehltau“ auf Deutschland liegen. Deshalb die direkte Einladung an Oppositionsführer Merz.

Ein engerer Schulterschluss mit Ländern und Kommunen ist wegen der föderalen Strukturen sinnvoll. Denn wenn die Regierungen vor Ort nicht mitziehen, werden die Bemühungen des Bundes um beschleunigte Genehmigungsverfahren, um schnellere Digitalisierungsprozesse vielfach ins Leere laufen. Dieses Problem wird allerdings nicht durch Schlagworte wie „Deutschland–Pakt“ gelöst, sondern durch einen vernünftigen Austausch zwischen Bund und Ländern.