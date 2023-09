Tatsächlich. Die Europäische Zentralbank hat es erneut getan. Die Währungshüter heben den Leitzins allen Unkenrufen zum Trotz weiter an — um 0,25 Punkte auf jetzt 4,5 Prozent. Durch die zehnte Erhöhung in Folge erreicht der Leitzins, an dem sich die Kredit– und auch die Einlagenzinsen orientieren, den höchsten Stand seit 1999. Der hohe Zins belastet die ohnehin kriselnde Wirtschaft, und er lässt weitere Träume von den eigenen vier Wänden platzen. Trotzdem handelt die EZB richtig. Der erneute Zinsanstieg ist zur Bekämpfung der äußerst hartnäckigen Inflation ohne Alternative.

Dass die Notenbank nun in einer Situation steckt, in der sie sich nur noch zwischen schlecht und noch viel schlechter entscheiden kann, hat sie sich selbst zuzuschreiben. Ihre lange Zeit viel zu lasche Geldpolitik, das regelrechte Fluten der Märkte mit Unmengen an Euros konnte auf Dauer nicht gutgehen. Diese fahrlässige Politik hat erst die Lunte gelegt, die mit dem russischen Angriffskrieg und seinen Auswirkungen auf unsere Energieversorgung und die Wirtschaft schließlich Feuer fing. Seitdem brennt sie lichterloh. Zusätzlich befeuert wird die Inflation durch hohe Lohnsteigerungen und eine in vielen Punkten preistreibende Politik der Bundesregierung.

Restriktiver Kurs muss beibehalten werden

Ja, die Inflationsrate sinkt zwar seit einigen Monaten wieder — allerdings deutlich zu verhalten. Mit gut sechs Prozent liegt sie immer noch viel zu weit von einem akzeptablen Maß entfernt. 6,1 Prozent sind kein Grund zur Entwarnung, sondern sie bedeuten, dass die Preise nach wie vor davongaloppieren — nur eben ein bisschen weniger schnell. Entsprechend muss die EZB hart bleiben und ihren restriktiven Kurs konsequent beibehalten.

Eine zu hohe Inflation schadet der Wirtschaft und den Menschen, sie macht eine sinnvolle Preisfindung nahezu unmöglich, sie verstärkt Ungerechtigkeiten und sie trifft die ohnehin wirtschaftlich Schwächsten am meisten. Die ungezügelte Preissteigerung bringt alle, die sich durch harte Arbeit und Fleiß etwas aufgebaut haben, um ihren bescheidenen Wohlstand. Auch wenn es schmerzhaft ist: Der Brand muss vollständig gelöscht werden — bis zum letzten Glutnest.