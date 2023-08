Es braucht schon einen zweiten Jahrestag, damit es Afghanistan wieder über die Aufmerksamkeitsschwelle schafft. Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird eben seit einer Weile nicht mehr am Hindukusch verteidigt, sondern in Osteuropa. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine überlagert alle anderen Konfliktherde in Asien und Afrika, in denen Deutschland involviert war und ist.

Aufgrund der geografischen Nähe zu diesem Krieg und wegen der besonderen Beziehungen zu Russland, ist dies nicht überraschend. Das Problem ist dabei nur: Die Folgen dieser Krisen, die vom deutschen Radar verschwunden sind, erreichen das Land, ob die Menschen hinschauen oder nicht — zum Beispiel als Asylbewerber oder Ortskräfte, die in Deutschland Schutz suchen.

Deutschland überlässt Afghanistan seinem Schicksal

Die Bundesregierung hat sich mit Blick auf Afghanistan das Mäntelchen mit dem Aufdruck wertegeleitete Außenpolitik übergeworfen und überlässt das Land nach der Machtübernahme der Taliban nun weitgehend sich selbst. Dass dort auch deutsche Soldaten zwei Jahrzehnte lang für Freiheit, Frauenrechte und Demokratie gekämpft haben und man es in dieser Zeit mit korrupten Politikern zu tun hatte: Schwamm drüber, hat eben nicht funktioniert. Mit den Steinzeitislamisten in Kabul wollen deutsche Politiker allerdings nichts zu schaffen haben. Das ist einerseits verständlich, käme doch jedes Gespräch einer Aufwertung der Taliban gleich. Andererseits sollten sich Realpolitiker fragen, ob der Weg, den sie einschlagen, zu ihrem Ziel passt.

Es mag der Bundesregierung nicht gefallen, aber Hilfsorganisationen wie die Welthungerhilfe mahnen zurecht einen pragmatischen Umgang mit den Taliban an. Der Bevölkerung in Afghanistan, den hungernden Kindern und den unterdrückten Frauen, hilft es überhaupt nicht, wenn Deutschland vor lauter Werteorientierung nichts unternimmt, um deren Situation zu verbessern. Zu warten, bis das Taliban–Regime wegen der katastrophalen Versorgungslage im Land in sich selbst zusammenfällt, wäre eine zynische Lösung. Dann hätte der Westen zwar letztlich obsiegt, aber den Preis dafür bezahlten Millionen Menschen, die genau jetzt auf Hilfe angewiesen sind.