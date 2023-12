Deponie im Elsass: Tauziehen um Frankreichs Giftmüll

Das Hin und Her um die 42.000 Tonnen Giftmüll in der ehemaligen Kali-Mine Stocamine im elsässischen Wittelsheim erinnert an eine Netflix-Serie. Immer wieder gibt es neue Entwicklungen, die allerdings keine endgültige Entscheidung bringen. So stoppte das Verwaltungsgericht Straßburg am 7. November die Versiegelung der giftigen Substanzen und zog zur Begründung erstmals die Rechte künftiger Generationen heran.

Für Umweltorganisationen wie Alsace Nature, die seit mehr als 20 Jahren gegen die Giftmülldeponie kämpfen, bedeutete diese Entscheidung einen Erfolg. Verliererin war dagegen die französische Regierung. Sie wollte so schnell wie möglich mit der Abdichtung der giftigen Substanzen beginnen, die langfristig das Grundwasserreservoir von sieben Millionen Menschen in Frankreich, Deutschland und der Schweiz bedrohen könnten.

Rechtsstreit läuft seit Jahren

Doch Umweltminister Christophe Béchu will sich nach der Gerichtsentscheidung nicht geschlagen geben. Er legte Ende November Widerspruch beim Staatsrat, dem obersten Verwaltungsgericht, ein. „Wenn wir nichts tun, riskieren wir eine Verschmutzung des Grundwassers im Elsass. Man muss versiegeln“, sagte Béchu bei einem Besuch in Metz. Die Regierung sieht Eile geboten, weil das marode Tunnelsystem zusammenzubrechen drohe. „Herr Béchu, die endgültige Versiegelung des Giftmülls in Stocamine wäre ein echter Ökozid mit Ansage“, reagierte der Abgeordnete der Linkspartei La France Insoumise, Emmanuel Fernandes, in der Nationalversammlung.

Seit Jahren schon liefern sich Regierung und Umweltorganisationen ein Tauziehen um das Endlager, das nur rund 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt ist. Erst Ende September hatte die Präfektur des Departements Haut-Rhin die endgültige Versiegelung angeordnet. Alsace Nature hatte im Eilverfahren dagegen geklagt und die Aussetzung der Arbeiten durchgesetzt. Die Verwaltungsgerichtsentscheidung ist allerdings nur provisorisch.

Künftige Generation spielt entscheidende Rolle

Das Straßburger Urteil kritisiert, dass die geplante Betondecke Zyanid, Asbest, Arsen und andere giftige Stoffe dauerhaft 500 Meter unter die Erde verbannen würde. Es handele sich also um ein Projekt, das nicht wieder rückgängig zu machen sei. Und genau damit wären die Rechte künftiger Generationen gefährdet. Das Gericht verwies dazu auf die Umweltcharta, die fordert: „Die Entscheidungen, die dazu bestimmt sind, auf die Notwendigkeiten der Gegenwart zu reagieren, dürfen nicht die Fähigkeit künftiger Generationen und anderer Völker beeinträchtigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“

Auch beim Berufungsurteil könnten die Rechte künftiger Generationen eine Rolle spielen, die der Verfassungsrat als oberste Verfassungsinstanz im Oktober erstmals in einem als historisch gewerteten Urteil herangezogen hatte. Es ging damals um ein anderes umstrittenes Umweltprojekt in Ostfrankreich: Das Atommüllendlager im lothringischen Bure. Hier entschieden die so genannten „Weisen der Republik“, dass die Lagerung radioaktiver Abfälle die Rechte künftiger Generationen nicht beschneide. Denn die Rückholbarkeit der Abfälle über 100 Jahre hinweg sei garantiert. Bei Stocamine war das nicht der Fall.

Abfall-Bergung schwierig

Das einzige Lager für hochgiftige Abfälle Frankreichs in der Nähe von Mulhouse war 1999 eingeweiht worden. Mit seinen Plänen, rund 320.000 Tonnen toxische Abfälle unterirdisch zu lagern, sollte es nach dem Ende des Kalibergbaus Arbeitsplätze in der strukturschwachen Region garantieren. Doch schon 2002 brach in Block 15 der Anlage ein Brand aus, der erst nach zweieinhalb Monaten vollständig gelöscht war. Dabei sollten in dem verzweigten Stollensystem unter der Erde eigentlich nur nicht brennbare Materialien deponiert werden. Trotz der offensichtlichen Fehler wurde die Firma Stocamine 2009 nur zu einer Geldstrafe von 50.000 Euro verurteilt.

2018 erstellte ein Parlamentsbericht eine lange Liste der Schwächen des Endlagerprojekts: Die Gefahr für das Grundwasser, die nicht bekannte Herkunft der Abfälle, die schlechten Behälter. Fotos zeigen Müll, der in aufgerissenen weißen Kunststoffsäcken unter einem sich absenkenden Tunnelsystem lagert. Die Autoren forderten deshalb: „Die Abfälle müssen geborgen werden, wenn das technisch möglich ist.“ Auch der Oberrheinrat, dem Vertreter Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz angehören, hatte sich für einen Abtransport ausgesprochen.

Juristische Lage weiter unklar

Nur so könne mittel- und langfristig eine Verseuchung des Grundwassers verhindert werden. Von den Giftstoffen wurde bisher lediglich der quecksilberhaltige Müll hochgeholt, der nur rund fünf Prozent der Abfälle ausmacht.

Das Verwaltungsgericht Straßburg verweist zum Thema Bergung darauf, dass es nicht erwiesen sei, dass die in Block 15 gelagerten Abfälle nicht abtransportiert werden könnten. Die Regierung hatte eine Bergung als zu kompliziert geschildert. Alsace Nature kam dagegen zu dem Schluss, dass das Hochholen des Mülls nur schwierig sei, weil der Minenbetreiber MDPA das Tunnelsystem jahrelang nicht gewartet habe. Wie es nun weitergeht, wird in einigen Monaten juristisch entschieden.