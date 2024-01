Parteien

Debatte über Höcke: Wie Grundrechte entzogen werden können

Berlin / Lesedauer: 2 min

Den Thüringer AfD-Landesverband, dessen Chef Björn Höcke ist, stuft der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem ein. (Foto: Martin Schutt/dpa )

Eine Unterschriftensammlung will bewirken, dass AfD-Spitzenpolitiker Höcke ein Teil seiner Grundrechte entzogen wird. Was steckt dahinter? Und gab es das schon einmal in Deutschland?