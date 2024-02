Die Szene sorgt seit Tagen für Diskussionen: Bei Bauernprotesten in Berlin-Wittenau hatte ein Feuerwehrmann in Dienstkleidung den vorbeifahrenden Landwirten seine Unterstützung signalisiert - mit Beifall und La-Ola-Wellen. Ein Video der Aktion ging viral, wurde bei YouTube mehr als 80.000-mal aufgerufen und über 1400-mal kommentiert. Deswegen droht Ärger: Ein Disziplinarverfahren steht im Raum, weil sich der Berufsfeuerwehrmann nicht an das Neutralitätsgesetz gehalten hatte. Laut „Tagesspiegel“ werden seitens des Berliner Innenministeriums disziplinar- und strafrechtliche Konsequenzen geprüft.

Das wird eine richtig große Sache. Gerd Neidlinger

Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ hat der Vorgang auch die Verantwortlichen der Bauern-Initiative „Land schafft Verbindung“ (LsV) alarmiert. Der LsV hat alle Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren in Deutschland aufgerufen, sich mit dem Berliner Feuerwehrmann und den protestierenden Landwirten zu solidarisieren.

Empfohlene Artikel Mit den Landwirten unterwegs So läuft eine Bauern-Demo ab q Wirtschaft

Vom 10. bis 11. Februar 2024 findet ein bundesweites Aktionswochenende statt - symbolisch ab 11.20 Uhr, abgeleitet vom Notruf 112. Dabei sollen Feuerwehrautos auf die Höfe der Wachen gefahren werden, die Blaulichter einschalten und die Sirenen heulen lassen. Landwirte wollen ihre Traktoren vor den Wachen parken. Es sollen Infostände aufgebaut und Flugblätter an Passanten verteilt werden, um gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu protestieren. Ein gemeinsamer Protest der freiwilligen Feuerwehren mit den Bauern - das gab’s noch nie.

Bislang wollen sich circa 700 freiwillige Feuerwehren in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Thüringen an der Aktion beteiligen. Bis zum Wochenende werden es sicher noch mehr. Gerd Neidlinger

„Das wird eine richtig große Sache“, sagt LsV-Sprecher Gerd Neidlinger, „bislang wollen sich circa 700 freiwillige Feuerwehren in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Thüringen an der Aktion beteiligen. Bis zum Wochenende werden es sicher noch mehr.“

Die Aktionen werden über WhatsApp-Gruppen koordiniert. Ob die jeweiligen Proteste anmeldepflichtig sind, sei laut Neidlinger von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Rechtlich dürfen Sirenen an Feuerwehrfahrzeugen nur eingeschaltet werden, wenn sie sich im Einsatz befinden. Das Aktionswochenende ist deshalb als sogenannter Funktionstest angelegt, sprich: Weil die Sirenen der Feuerwehrautos ohnehin regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden müssen, findet die Prüfung am Wochenende statt.

Ich persönlich sehe kein Problem darin, wenn ein Feuerwehrmann seine Sympathie zum Ausdruck bringt. Das finde ich als Landwirt eine sehr schöne Geste. Joachim Rukwied

Der Berliner Feuerwehrmann, auf dessen Beifall die gemeinsame Aktion zurückgeht, bekommt auch Rückendeckung von Joachim Rukwied. Der Bauernpräsident sagte auf der Grünen Woche: „Ich persönlich sehe kein Problem darin, wenn ein Feuerwehrmann seine Sympathie zum Ausdruck bringt. Das finde ich als Landwirt eine sehr schöne Geste.“

Empfohlene Artikel Provokante Aktion Klimaaktivisten fragen - Bad Wurzachs Bürgermeisterin antwortet q Bad Wurzach

Laut „Tagesschau“ will Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) das Gespräch mit dem Wittenauer Feuerwehrmann suchen, sobald dieser aus dem Urlaub zurückkehrt. Ein Sprecher des Abgeordnetenhauses hatte Anfang der Woche gesagt, dass man voraussichtlich von einer Strafe absieht. „Wir werden den Druck auf die Politik auf jeden Fall hochhalten, um dem Kollegen zu helfen und die Bauernproteste zu unterstützen“, sagt Feuerwehrmann Gerd Frick der „Schwäbischen Zeitung“, „wir sind mit der Freiwilligen Feuerwehr Horgenzell beim Aktionswochenende natürlich dabei.“