Das Superwahljahr 2024 könnte für Europa zum Debakel werden

Europawahlen, Landtagswahlen, die Präsidentenwahlen in Russland und den USA - eigentlich müssten die Herzen von Demokraten höher schlagen mit Blick auf das Superwahljahr 2024. Stattdessen wächst in den Ländern der Europäischen Union, aber auch in der Ukraine die Sorge, dass 2024 zu einem Debakel werden könnte. Sollte Donald Trump erneut US-Präsident werden, wird Europa vor ganz neuen Herausforderungen stehen - auch in verteidigungs- und sicherheitspolitischen Fragen. Doch sind Deutschland und die Staaten der Europäischen Union für diese Situation gewappnet?

„Leute wie Putin verstehen nur Stärke“

Der FDP-Politiker Michel Link (Foto: dpa), Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit, arbeitet daran Deutschland für eine mögliche Wiederwahl Trumps vorzubereiten. „Denn Trump 2.0 wäre auch ein Sicherheitsrisiko für die EU“, sagt der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Heilbronn beim Redaktionsbesuch in Ravensburg. Bislang halte die nukleare Abschreckung. Auch dass die Bundeswehr mit einer Brigade in Litauen dauerhaft stationiert wird, sei äußerst wichtig. „Solche Signale werden in Moskau verstanden“, so Link. „Leute wie Putin verstehen nur Stärke.“

Zwischen der Präsidentenwahl in Russland im März und der Wahl in den USA im November sind im Juni rund 350 Millionen EU-Bürger zur Wahl des Europäischen Parlaments aufgerufen. Vertreter der demokratischen Mitte befürchten, dass dieser Urnengang zum Erfolg der Parteien an den politischen Rändern werden könnte, auch wegen des Kriegs in der Ukraine und den damit verbundenen Folgen. „Das russische Vorgehen dient dazu, einen Ring von instabilen Staaten um uns herum zu schaffen. Der Druck, der durch die instrumentalisierte Migration entsteht, soll Europa destabilisieren“, sagt dazu FDP-Fraktionsvize Link. Die EU mache es dem russischen Regime auch nicht allzu schwer, einen Spaltpilz zwischen die einzelnen Mitgliedstaaten zu treiben, da „jeder einzelne den gemeinsamen Zug jederzeit bremsen kann“ - beispielsweise in der Verteidigungs- und Außenpolitik. Qualifizierte Mehrheitsentscheidungen in der Gemeinsamen Europäischen Außen- und Sicherheitspolitik seien höchste Zeit.

In der Praxis passiert zu wenig

Dass die Europäische Union trotz anderslautender Ankündigungen zu wenig in die eigene Sicherheit investiert hat - und hochgradig von den USA abhängig ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen. In den europäischen Nato-Staaten sind derzeit etwa 100.000 US-Soldaten stationiert, 35.000 davon in Deutschland. Ohne die USA und deren Nuklearschild wäre Europa „schutzlos“, sagte Christian Mölling, stellvertretender Direktor der Deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik (DGAP) im NDR-Podcast „Streitkräfte und Strategien“. Deutschland hat zwar eine Zeitenwende im militärischen Bereich angekündigt, aber in der Praxis passiert zu wenig. Auch SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius, der die Nato-Vorgabe, zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung auszugeben, gerne erfüllen würde, weiß noch nicht, wie das auf Dauer gelingen soll. Denn in der Bundesregierung herrscht in dieser Frage Unklarheit.

Was Deutschland tun kann, um in Anbetracht der Szenarien in Ost und West nicht zum Kaninchen vor der Schlange zu werden? „Wir müssen der ,Zeitenwende’ nun weitere Taten folgen lassen, auch wenn wir da noch schwierige Debatten innerhalb der Koalition führen müssen - beispielsweise bei der Modernisierung unserer Rüstungsexportrichtlinien, die derzeit europäisch nicht anschlussfähig sind“, sagt Link.

Kritik an einer Europäischen Union, die sich verzettelt

Aber auch auf europäischer Ebene setzen die deutschen Liberalen, die mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Spitzenkandidatin in die Wahl gehen, auf Reformen. Probleme von außen wie auch in der Innenpolitik könnten nur europäisch gelöst werden, sagte die FDP-Politikerin nach ihrer Wahl beim Europaparteitag in Berlin in der ARD. Deshalb brauche es eine gemeinsame europäische Außenpolitik. Ihr Parteikollege Link präzisiert diese Forderung: „Wir wollen ein Europa, das resilient und wehrhaft ist, statt sich in Regulierungen, beispielsweise bei der Gebäudedämmung oder in der Gesundheitspolitik, zu verzetteln“, sagt Link. Bei der Verteidigung, der Sicherheit, beim Schutz der Außengrenzen sowie der Währung- und Handelspolitik sei ein „gemeinsames europäisches Handeln“ dringend geboten.

Deutschland solle „weniger belehrend“ auftreten

Doch welche Partner bleiben Deutschland und den Europäern, sollte Trump in den USA im November Erfolg haben und sich von den bisherigen Verbündeten und Handelspartner abwenden. „Niemand könnte die USA als Partner ersetzen“, sagt der Transatlantik-Koordinator. Auch die vom Exportgeschäft geprägte Wirtschaft in Baden-Württemberg würde sehr darunter leiden, sollte Trump, wie angekündigt, eine Strafsteuer von zehn Prozent auf alle Industrieprodukte aus Europa einführen. Europa müsse sich neben der transatlantischen Freundschaft auch neue Verbündete suchen. „Wir müssen die mittleren Mächte ernster nehmen wie zum Beispiel Indien, Brasilien, Kenia, Nigeria, Mexiko, Argentinien“, empfiehlt FDP-Fraktionsvize Link. Das seien hochinteressante Länder, die Interesse an einer gemeinsamen Zusammenarbeit haben. Voraussetzung sei allerdings, dass Deutschland gegenüber zunehmend selbstbewussten Partnern in seiner Außen- und Entwicklungspolitik „weniger belehrend“ auftrete.