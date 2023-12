Studie

Das Land mit höchster Militarisierung: Ukraine oder Israel?

Bonn / Lesedauer: 2 min

Die Ukraine ist einer Studie zufolge das militarisierteste Land der Welt. (Foto: Libkos/AP/dpa )

Lange belegte Israel den ersten Platz eines Rankings, in dem der Militärapparat und die zivile Gesellschaft eines Staates zueinander in Beziehung gesetzt werden. Wer steht 2023 an der Spitze?

Veröffentlicht: 05.12.2023, 15:24 Von: Deutsche Presse-Agentur