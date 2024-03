Das Kein Ende der Talfahrt am Bau

Das Problem ist bekannt: In Deutschland fehlt bezahlbarer Wohnraum, in Ballungsgebieten fürchten Normalverdiener einen Umzug wie der Teufel das Weihwasser. Vor allem die höheren Preise für Baukosten und die gestiegenen Zinsen seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine haben dazu geführt, dass weniger gebaut wird - obwohl mehr Wohnungen gebraucht werden. Die Bundesregierung will gegensteuern. Im September vergangenen Jahres kündigten Bundeskanzler Olaf Scholz und Bauministerin Klara Geywitz (beide SPD) ein 14-Punkte-Paket für die Bau- und Immobilienbranche an. Was daraus geworden ist? Ein „Papiertiger“, sagt die Unionsfraktion. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

Was ist das Problem?

Der gesamte Wohnungs- und Immobilienmarkt ist ein Problem - sowohl in den Städten als auch auf dem Land. Der Bedarf an Wohnraum wächst stetig, auch aufgrund des Zuzugs von Menschen. Doch entgegen allen politischen Versprechungen wird weniger statt mehr gebaut. Wie das Statistische Bundesamt vor wenigen Tagen mitteilte, ging die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen im Januar 2024 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 23,5 Prozent (5200) zurück. Bezogen auf den Januar 2022 waren es sogar 43,4 Prozent (12.900) weniger. Das Angebot an Wohnraum wird sich folglich weiter verknappen. „Der Druck auf den Wohnungsmärkten steigt und steigt, und von politischer Seite kommt immer noch viel zu wenig“, kritisiert Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft GdW. Dass in manchen Gegenden Deutschlands Hunderttausende Häuser und Wohnungen leer stehen, löst das Problem nicht. Denn dort mangelt es an Arbeitsplätzen und Infrastruktur.

Was hat die Ampel-Koalition versprochen?

Zu Beginn ihrer Regierungszeit hat die Ampel 400.000 neue Wohnungen pro Jahr versprochen, 100.000 davon sollten „öffentlich gefördert“ sein. Dazu zählen Sozialwohnungen für Geringverdiener, die einen Wohnberechtigungsschein haben. Zudem traten die Ampel-Parteien mit dem Ziel an, Häuser und den Gebäudebereich an sich klimafreundlicher zu machen, indem die Anforderungen an die Energieeffizienz hochgeschraubt werden. Letzteres wurde umgesetzt, beispielsweise indem die Förderung von Häusern mit Effizienzstandard 55 gestoppt wurde - stattdessen braucht es jetzt EH 40, um staatliche Unterstützung beantragen zu können. Von dem Ziel 400.000 Wohnungen entfernt sich die Bundesregierung allerdings immer weiter. Wurden 2022 noch der Bau von 354.200 Wohnungen genehmigt, waren es im vergangenen Jahr nur noch 260.100. Dazu kommt ein sogenannter Bauüberhang von rund 880.00 Wohnungen, die bereits genehmigt, aber noch nicht fertiggestellt wurden.

Mit welchen Vorhaben will die Bundesregierung die Baubranche wieder in Schwung bringen?

An erster Stelle der 14 Punkte steht die Absicht, eine degressive AfA (Abschreibung für Abnutzung) von jährlich sechs Prozent für neu errichtete Wohngebäude einzuführen, um Unternehmen eine schnellere Refinanzierung von Investitionen zu ermöglichen. Bislang ist daraus allerdings nichts geworden, da dieses Vorhaben Teil des Wachstumschancengesetzes ist, das von der Union im Bundesrat blockiert wird. Am Freitag wird erneut darüber entschieden. Zu dem „Maßnahmenpaket“ gehören zudem Förderprogramme, beispielsweise „Klimafreundlicher Neubau“, „Wohneigentum für Familien“ und „Jung kauft Alt“. Zudem sollen Vorschriften bundesweit angeglichen und vereinfacht sowie Verfahren beschleunigt werden. Um den hohen Kosten beim Bau entgegenzuwirken, soll ein „Gebäudetyp E“ eingeführt werden, mit weniger Normen und Auflagen. Für den Bau von Sozialwohnungen stellt der Bund den Ländern im Zeitraum von 2022 bis 2027 18,15 Milliarden Euro zur Verfügung. Auch bundeseigene Grundstücke sollen für diesen Zweck kostengünstig an Kommunen verkauft werden.

Warum dann die Kritik an der Ampel-Koalition?

Vertreter der Baubranche, aber auch des Bündnisses „Soziales Wohnen“, zu dem unter anderem der Mieterbund und Sozialverbände gehören, kritisieren das langsame Tempo und die zu geringen Finanzmittel beim Kampf gegen die Wohnungsmisere. Für den sozialen Wohnungsbau veranschlagt die IG Bau ein Budget von 50 Milliarden Euro bis zum Ende der Legislaturperiode. GdW-Präsident Gedaschko fordert ein „groß angelegtes Zinsprogramm für bezahlbaren Wohnraum“. Wenn die Marktzinsen auf zwei Prozent reduziert würden, brächte dies nach Berechnungen des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) 100.000 zusätzliche Wohnungen bei einer Fördersumme von drei Milliarden Euro - und würde den Staat unterm Strich wegen höherer Steuereinnahmen nichts kosten. Die Verbände drängen zudem auf einen vorübergehenden Verzicht auf die Grunderwerbsteuer.

Und was sagt die Opposition?

Die Unionsfraktion lässt kein gutes Haar an der Wohnbaupolitik der Bundesregierung. Mit Blick auf den Baugipfel im vergangenen September konstatiert Jan-Marco Luczak (CDU), bau- und wohnungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion: „Das Ganze scheint eine Show-Veranstaltung gewesen zu sein, das Maßnahmenpaket ein bloßer Papiertiger.“ Luczak wirft der Regierung insbesondere vor, dass die angekündigten Reformen und Programme auf sich warten ließen. „Den Unternehmen und den Menschen, die verzweifelt auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung sind, rennt die Zeit davon.“ Die Unionsfraktion hatte in einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung nach der Umsetzung der Vorhaben gefragt und vor wenigen Tagen eine Antwort darauf erhalten.