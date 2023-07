Das 49–Euro–Ticket kommt an

Das 49–Euro–Ticket erweist sich wenige Monate nach der Einführung als ein probates Instrument zur Verlagerung von Verkehr von der Straße auf die Schiene. Das belegen die Verbindungsdaten eines Mobilfunkanbieters. Mehr Menschen sind mit Bussen und Bahnen unterwegs. Daraus lässt sich lernen und aufbauen, damit die notwendige Verkehrswende Fahrt aufnimmt.

Der kritische Hinweis auf den kurzzeitigen Boom im Nahverkehr, den das Neun–Euro–Ticket im vergangenen Jahr ausgelöst hat, zielt ins Leere. Der Billigfahrschein wurde nur zur Hauptreisezeit angeboten und vornehmlich für Freizeitreisen genutzt, was etwa im Allgäu und am Bodensee dazu führte, dass Züge zu Stoßzeiten überffüllt waren. Das neue Einheitsticket wird dagegen im Alltag angenommen, also auch für die alltäglichen Fahrten, etwa zum Arbeitsplatz oder zur Universität genutzt. Das deutet auf eine anhaltende Veränderung des Mobilitätsverhaltens hin.

Lernen lässt sich daraus, dass das Konzept einer bezahlbaren bundesweit gültigen Flatrate für den öffentlichen Nahverkehr neue Kunden anzieht. Darauf lässt sich aufbauen. So sollten Bund und Länder alles daran setzen, eine Preiserhöhung — die von Anfang an in Aussicht gestellt wurde — möglichst lange hinauszuschieben. Sollten aus 49Euro zu schnell 55 oder 59 Euro werden, kann aus dem Erfolgsmodell doch noch ein Flop werden.

Das Angebot wird angenommen. Das spricht für verstärkte Anstrengungen, auch bei den Verkehrsangeboten ein paar Schippen drauf zu legen. Auf dem Land nutzt kein noch so günstiges Ticket, wenn weder Busse noch Bahnen verkehren. Und allein für die Bewohner der Ballungsräume ein hochsubventioniertes Ticket anzubieten, ist nicht recht fair. Mit dem Einheitsticket hat man komplizierte Tarifstrukturen durchschlagen und ein attraktives Angebot auf den Markt gebracht; mit der selben Energie sollte aber auch das Verkehrsangebot in abgehängten Regionen verbessert werden. Das wäre zwar kostspielig, wie die Bemühungen in Baden–württemberg um eine Mobilitätsgarantie zeigen. Es ist aber nötig, wenn eine Verkehrswende ernsthaft angestrebt wird.