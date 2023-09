Der Gedanke, dass Kinder aus ärmeren Familien besser unterstützt werden müssen, ist richtig. Es kann nicht sein, dass auf der einen Seite Wirtschaft und Politik den Mangel an Fachkräften beklagen, auf der anderen Seite aber hingenommen wird, dass Bildungs- und Karrierechancen hierzulande vom Portemonnaie der Eltern abhängen. Viele junge Talente verkümmern, nur weil sie nicht ausreichend gefördert werden. 2,64 Millionen Menschen zwischen 20 und 35 Jahren haben keinen Berufsabschluss ‐ und das in einem Land, in dem die geburtenstarken Jahrgänge demnächst in Rente gehen. Das sollte auch wirtschaftsaffinen Köpfen zu denken geben.

Ob aus einem guten Gedanken ein gutes Gesetz wird, ist allerdings eine andere Frage. Im Falle der Kindergrundsicherung, die von Familienministerin Lisa Paus mit viel Getöse vorangetrieben wurde, kann dies verneint werden. Für diesen Gesetzentwurf hat sich der monatelange Ampel-Streit zwischen Grünen und FDP nicht rentiert.

Kaum verbesserte Chancen durch Gesetz

Denn ihr Versprechen, Chancengerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen zu schaffen, wird die Bundesregierung damit nicht einhalten können ‐ zumal geflüchtete Kinder davon ausgeschlossen sind. Aber auch andere bedürftige Kinder werden wenig davon haben, wenn die Geldleistungen zwar gebündelt, aber nur wenig erhöht werden. Das war mit der FDP nicht zu machen. Unterm Strich hat das Kabinett also eine Reform beschlossen, die zwar Bürokratie und hohe Ausgaben verursacht, aber kaum die Startchancen von Kindern verbessert.

Die Kindergrundsicherung ist ein weiteres Beispiel dafür, dass in Berlin Parteien zusammen regieren, die eigentlich nicht zusammengehören. Das Staatsverständnis von Grünen und Liberalen könnte kaum unterschiedlicher sein. Während Paus die künftige „Bringschuld“ des Staates als Fortschritt beschreibt, denkt Finanzminister Christian Lindner (FDP) vor allem an die Milliarden-Ausgaben, die in der Folge zu schultern sind. Doch mangels Alternativen wird es so weitergehen: Nach langem Streit einigen sich die Koalitionäre auf einen kleinen gemeinsamen Nenner, das wird dann als Erfolg verkauft.