Das Gebäudeenergiegesetz hatte das Potenzial, die Ampelkoalition zu sprengen. Und das, obwohl keiner so genau sagen kann, was das Gesetz überhaupt für den Klimaschutz bringen soll.

Der Job des Pressesprechers ist zweifellos nicht einfach. Oftmals werden den Sprechern in Pressekonferenzen unbequeme Fragen gestellt, die sie gar nicht beantworten können, weil sie die Antworten schlicht nicht wissen. Sicherlich gibt es auch Pressesprecher, die aus polit–taktischen Gründen eine Antwort zurückhalten, obwohl sie sie eigentlich kennen. Doch manchmal muss der Pressesprecher aus Unkenntnis einfach mit den Schultern zucken — und druckst herum.

Kubiki kritisiert Koalitionspartner

Wie unangenehm letzteres sein kann, musste in dieser Woche einer der zahlreichen Sprecher aus dem Haus von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erfahren. Die versammelte Hauptstadtpresse wollte in der Bundespressekonferenz wissen, wie viel CO2 denn nun wirklich durch das heiß diskutierte Gebäudeenergiegesetz (GEG) — im Volksmund als Heizungsgesetz geläufig — wirklich eingespart werden könnte. Schließlich kommt das Gesetz, dessen Zweck doch der Klimaschutz ist, Anfang September erneut in den Bundestag — und soll dann auch verabschiedet werden. Insofern wäre es wenig förderlich, wenn die Volksvertreter über ein Gesetz abstimmen müssten, dessen Konsequenzen und Folgen sie gar nicht einschätzen könnten.

Genau diese Unwissenheit macht beispielsweise Wolfgang Kubicki zu schaffen. Er finde es „mehr als merkwürdig, dass dem Wirtschaftsministerium offenbar nicht einmal eine plausible Schätzung über die CO2–Einsparung durch das geplante GEG vorliegt“, formulierte der FDP–Vize–Chef gewohnt pointiert in Richtung des grünen Koalitionspartners.

Kein Zeitplan für Ergebnisse

Auf eine Frage der Unionsfraktion, mit welchen CO2–Einsparungen die Bundesregierung durch die Novelle rechne, antwortete diese, dazu lägen gegenwärtig noch „keine abschließenden Abschätzungen“ vor.

Das Gesetz zielt darauf ab, durch einen schrittweisen Austausch von Öl– und Gasheizungen das Heizen in Deutschland klimafreundlicher zu machen. Es soll Anfang 2024 in Kraft treten — aber unmittelbar erst einmal nur für Neubaugebiete gelten.

Neuberechnung sei komplex

Angesichts der stetigen Nachfragen schob die Pressestelle des Wirtschaftsministeriums am Freitag eine eigens veröffentlichte Ergänzung zur oben genannten Bundespressekonferenz vom Mittwoch nach. Darin heißt es: Da das Gesetz grundlegend überarbeitet worden sei, „steht nun eine Aktualisierung der Wirkungsabschätzung an. Die Neuberechnung ist komplex, insbesondere weil die Datengrundlage zur Verteilung von Gebäuden und Gebäudegrößen auf größere und kleinere Kommunen (ausschlaggebend für die Fristen zur Wärmeplanung) unvollständig ist.“ Sicher aber sei, so das Ministerium: „Die Ergebnisse der Neuberechnungen werden vor dem Ende des parlamentarischen Verfahrens vorliegen.“

Zusätzlich wusste das Habeck–Haus zumindest einen Fakt sicher zu berichten: Durch eine zeitlich gestaffelte Einführung der GEG–Pflichten und damit deutlich längere Übergangsfristen vor allem für Bestandsgebäude werde sich die geschätzte Wirkung beziehungsweise CO2–Emissionsminderung verringern.