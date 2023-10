Hakeem Jeffries hat seine Fraktion im Repräsentantenhaus geschlossen hinter sich. In jedem Wahlgang erhielt der Führer der Demokraten 212 von 212 Stimmen. Das sind sechs zu wenig, um selbst Speaker zu werden, aber mehr Stimmen als der Kandidat der Mehrheitsfraktion auf sich vereinen konnte. Jim Jordan erhielt im zweiten Wahlgang am Mittwoch mit 199 Stimmen sogar eine weniger als beim ersten am Dienstag.

Der verlängerte Arm Donald Trumps im US-Kongress erzielte damit das schlechteste Ergebnis eines Kandidat, den eine Mehrheitsfraktion zum Speaker nominiert hatte. Vor dem für Donnerstag geplanten dritten Wahlgang im Repräsentantenhaus (zu Redaktionsschluss noch unklar) sah wenig danach aus, dass der Mitbegründer der rechtsradikalen Abgeordnetengruppe „Freedom Caucus“ genügend Widersacher überzeugen könnte.

Republikaner extrem zerstritten

Aufgrund der knappen Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus kann sich der hemdsärmelige Rechtspopulist nicht mehr als vier Abweichler leisten. Trotzig erklärte der Kandidat, er werde weiter versuchen, Skeptiker zu überzeugen. Jordan ist nicht gerade als Brückenbauer bekannt. Während seiner 16 Jahre im Kongress hat er nicht für ein einziges Gesetz eine Mehrheit organisieren können. Der Widerstand gegen den Abgeordneten aus Ohio, den der ehemalige Speaker John Boehner einmal einen „gesetzgeberischen Terroristen“ nannte, ist erheblich.

Da sind zum einen Anhänger von Ex-Speaker Kevin McCarthy und Mehrheitsführer Steve Scalise, die verbittert über Jordans Intrigen sind. Dazu gehört Steve Womack aus Arkansas, der sich darüber beklagt, wie mit dem Sieger der internen Abstimmung in der Fraktion um die Nominierung für das Speaker-Amt umgegangen worden sei. „So etwas habe ich in meinen dreizehn Jahren nicht erlebt.“ Hinzu kommen moderate Republikaner aus Wahlkreisen, die Joe Biden gewählt haben und um ihren Job fürchten.

Schwarze Listen veröffentlicht

Er werde niemanden unterstützen, der die Wahl des Präsidenten nicht anerkenne, erklärte Ken Buck aus Colorado. Vor dem ersten Wahlgang hatte das Mitglied der Fraktionsführung der Demokraten, Pete Aguilar, damit gedroht, jeden, der für Jordan stimme, bei den nächsten Wahlen mit dem „Aufrührer“ vom 6. Januar in Verbindung zu bringen.

Schließlich verweigern zwei kubanisch stämmige Republikaner ihre Stimme, weil sie die Taktiken des Kandidaten und seiner Trump-Unterstützer ablehnen. Aktivisten telefonieren die Leitungen der Büros der Jordan-Skeptiker heiß und drohen mit deren Abwahl bei den nächsten Primaries. Der Trump-nahe FOX-Moderator Sean Hannity veröffentlichte, wie andere rechte Medien, schwarze Listen mit Abweichlern. „Ich lasse mich nicht unter Druck setzen oder einschüchtern“, erklärte Mario Diaz-Balart aus Miami.

Ukraine-Hilfe vor Ende?

Angesichts eines drohenden Regierungsstillstands Mitte November und drängender Hilfeanfragen für die Ukraine, Israel und die Grenzsicherheit hat Minderheitsführer Jeffries Bereitschaft signalisiert, eine Übergangslösung zu finden. Ohne Speaker kann der Kongress nach der Geschäftsordnung nicht zum Tagesgeschäft übergehen. Damit bleiben mitten in einer Weltkrise Gesetzesvorlagen und Budgetbeschlüsse liegen.

Es gebe „informelle Gespräche“, bestätigte der Demokrat die Spekulationen über eine Ausweitung der Befugnisse für den Speaker „pro tempore“ Patrick McHenry. „Es gibt eine Menge guter Männer und Frauen bei den Republikanern“, sagt er zu möglicher Schützenhilfe aus seiner Fraktion. „Unter keinen Umständen gehört Jim Jordan dazu.“

Wie genau ein solcher Kompromiss erreicht werden kann, blieb offen. Die Republikaner Mike Kelly und David Joyce suchen mit anderen Zentristen nach Wegen, die Befugnisse McHenrys auf begrenzte Zeit zu erweitern. Analysten sagen, dies sei der wahrscheinlichste Ausweg, falls Jordan ein drittes Mal scheitern sollte. Der notorische Fliegenträger McHenry hält sich gewohnt bedeckt. Auf die Frage, ob Jordan aufgeben sollte, meinte er lakonisch: „Das ist keine Frage, die ich beantworten werde.“