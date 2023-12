CDU-Vize Andreas Jung wirbt für innovative Technologien beim Klimaschutz. Nur so seien Klimaneutralität und Wohlstand zu vereinbaren, sagte der Sprecher der Unionsfraktion für Klimaschutz und Energie im Interview. Mit Blick auf die Haushaltseinigung der Ampel-Koalition kritisiert Jung, dass Einnahmen aus der CO2-Bepreisung „zum Stopfen von Haushaltslöchern“ verwendet werden sollen.

Herr Jung, wie fällt Ihr Fazit nach dem Klimagipfel in Dubai aus? Historische Einigung oder unzureichender Kompromiss?

Es ist ein wichtiger Schritt. Die Teilnehmer haben sich auf ein Papier geeinigt, in dem erstmals die Staaten zu einer Abkehr von fossilen Energien aufgefordert werden. Die Opec-Länder, allen voran Saudi-Arabien, wollten alle deutlichen Formulierungen dazu blockieren. Erst durch den Druck der Weltgemeinschaft konnten sie diese Blockade nicht länger aufrechterhalten. Historisch wird der Klimagipfel aber erst dann, wenn diese Einigung von den Ländern auch konsequent umgesetzt wird.

Was bedeutet diese Abkehr für Deutschland? Muss der Kohleausstieg, der spätestens 2038 abgeschlossen sein soll, jetzt vorgezogen werden?

Nein, die geforderte Abkehr von fossilen Brennstoffen wurde bei uns mit dem Kohleausstieg schon beschlossen. In Dubai wird kein konkreter Endpunkt genannt. Die Vereinbarung generell bezieht sich auf Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts. Unser Beitrag geht aber darüber hinaus. Wir müssen innovative Technologien liefern, die es auch anderen Ländern ermöglichen, Klimaneutralität und Wohlstand zu vereinbaren: bei erneuerbaren Energien und Effizienz, bei Wasserstoff und Kohlendioxidabscheidung, auch sie wird in der Dubai-Erklärung genannt.

Wir müssen diese Technologien entwickeln, nutzen und mit Partnerschaften verbreiten. Deutschland stellt ein Prozent der Weltbevölkerung und ist für zwei Prozent der CO₂-Emissionen verantwortlich. Unser Anspruch muss sein, 20 Prozent der Lösungen beizusteuern - mit Technologien für die Welt.

Warum wird in Deutschland das Verfahren, Kohlendioxid unter der Erdoberfläche zu speichern, nicht angewandt? Sind die Risiken zu hoch?

Es gab vor etwa 15 Jahren eine Initiative für dieses Verfahren, die aber schlecht vorbereitet war und deshalb gescheitert ist. Unternehmen wollten damals in Schleswig-Holstein von oben herab mit den Landwirten umgehen und haben breite Proteste provoziert. So kann es nicht funktionieren, es braucht Sensibilität und Beteiligung. Aber die Zeiten haben sich geändert, wir haben uns 2021 im Klimaschutzgesetz auf Klimaneutralität verpflichtet.

Wenn wir energieintensive Industrien in Deutschland halten wollen, werden wir um diese Technologie also nicht herumkommen, weil es in verschiedenen Bereichen immer „Restemissionen“ geben wird. Langfristig müssen wir zudem in der Lage sein, CO₂ wieder aus der Atmosphäre zu holen, wenn das 1,5-Grad-Ziel zeitweilig überschritten wird. Die Bundesregierung will zeitnah eine sogenannte Carbon-Management-Strategie vorlegen. Diese muss verlässliche Regelungen enthalten und einen marktwirtschaftlichen Rahmen schaffen.

Für die Ampel-Koalition ist Wasserstoff ein großer Hoffnungsträger neben den erneuerbaren Energien. Wie hoch ist das Risiko, dass sich Deutschland erneut von anderen Ländern abhängig macht?

Es dürfen beim Wasserstoff nicht die gleichen Fehler gemacht werden wie bei den fossilen Energien. Die einseitige Abhängigkeit von Russland darf nicht durch neue einseitige Abhängigkeiten ersetzt werden. Wichtig ist die Fortschreibung der Importstrategie für Wasserstoff. Wir müssen uns mit anderen europäischen Ländern vernetzen, um Synergien nutzen zu können: Wasserstoff-Partnerschaften mit Spanien, Portugal und Griechenland vereinbaren und die geplante Pipeline von Marseille nach Deutschland voranbringen. Das geht zu langsam derzeit. Und dann brauchen wir über Europa hinaus breit angelegte Partnerschaften mit vielen Ländern. Das Ziel muss grüner Wasserstoff sein, auf dem Weg dahin brauchen wir aber auch sogenannten blauen Wasserstoff aus Gas mit CO₂-Abscheidung.

Kommt der Ausbau der erneuerbaren Energien schnell genug voran, um die Klimaschutzziele zu erreichen?

Es reicht nicht, weil Potenziale links liegen gelassen werden, beispielsweise bei Agri-Photovoltaikanlagen und bei schwimmender PV auf Baggerseen. Es gibt Bauern auch im Bodenseeraum, die gerne ihre Flächen doppelt nutzen würden - unten Obst anbauen und oben Solarenergie ernten -, aber es nicht können, weil die Hürden zu hoch sind. Auch die Potenziale der Bioenergie werden bei der einseitigen Fokussierung auf Sonne und Wind vernachlässigt. Wir machen das mit einer entsprechenden Initiative im Bundestag zum Thema. Für unsere ehrgeizigen Klimaschutzziele müssen wir letztlich alles nutzen: Windkraft und Sonnenenergie, Bioenergie, Wasserkraft und Geothermie.

In Dubai gab es auch Forderungen nach einem weltweiten Ausbau der Atomkraft, um die Treibhausgase zu reduzieren. Ist Deutschland mit der Entscheidung auszusteigen auf dem Holzweg?

Zwei Antworten dazu: Erstens, die Bundesregierung hat entschieden, mitten in der Energiekrise drei Kernkraftwerke abzustellen und dafür Kohlekraftwerke hochzufahren. Das Ergebnis ist mehr CO₂ und weniger Glaubwürdigkeit. Es war also eine falsche Entscheidung. Zweitens bleibt die Grundsatzentscheidung zum Ausstieg aus der alten Kernenergie richtig. Aber bei der Forschung an künftigen Generationen von Kernenergie sollten wir uns beteiligen. Um Forschung geht es auch bei der Kernfusion. Wenn sie kommen sollte, würde das alles revolutionieren. In unserem neuen Grundsatzprogramm vertreten wir die Auffassung, dass sich Deutschland an weiterer Forschung an all dem beteiligen muss. Wir wissen nicht, was in zehn oder 15 Jahren hier erreicht werden kann.

Im CDU-Grundsatzprogramm heißt es auch: „Wir können zurzeit nicht auf die Option Kernkraft verzichten.“ Bedeutet das, Sie würden die zuletzt abgeschalteten Meiler wieder ans Netz bringen, wenn Sie in Regierungsverantwortung kämen?

In der Energiekrise gilt: Die Abschaltung der drei verbliebenen Kernkraftwerke war falsch. Für die Zukunft geht es um Forschung und Entwicklung neuer Technologien.

Wenn Sie Klimaminister wären, was wären Ihre wichtigsten Anliegen?

Es geht jetzt nicht um Ministerien, sondern um Grundsätze. Entscheidend ist, dass wir Umwelt, Wirtschaft und Soziales unbedingt zusammen denken. Wir müssen klimaneutral werden und dabei Industrieland bleiben. Die Grundlage für den Klimaschutz ist Akzeptanz, und die schaffen wir nur, indem wir die Menschen mitnehmen - die Bevölkerung auf dem Land genauso wie einkommensschwächere Menschen.

Unsere Wirtschaft braucht wettbewerbsfähige Bedingungen, die wir über Energiepreise und Steuerpolitik schaffen müssen. Unser Ziel sind gleiche Rahmenbedingungen für Unternehmen in den starken Industrienationen. Die Ausweitung der CO₂-Bepreisung, die wir in Deutschland und Europa haben, ist ein wichtiger Schlüssel, um auf diesem Weg voranzukommen. Wir brauchen aber zumindest vergleichbare Standards in den USA, in China und in Europa. Nur dann gibt es fairen Wettbewerb für klimafreundliche Technologien und Produkte.

Noch ein Wort zur Einigung auf den Bundeshaushalt 2024. Inwiefern sind davon die Klimaschutzziele berührt?

Um die Ziele zu erreichen, ist echte Priorisierung von Klimaschutz im Haushalt notwendig. Das ist noch nicht erkennbar. Zweifel sind angebracht - auch mit Blick auf die Pläne zur CO2-Bepreisung. Für deren Glaubwürdigkeit kommt es auf Verlässlichkeit und Sozialausgleich an. Dann ist die Botschaft klar: Klimaschutz lohnt sich auch im Geldbeutel - und jeder kann sich darauf einstellen. Die Verlässlichkeit wird durch wiederholte politische Intervention beschädigt. Die CO2--Bepreisung ist ein Instrument für effizienten Klimaschutz, nicht zum Stopfen von Haushaltslöchern. Einnahmen sollten an die Bürger zurückgegeben werden. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht das Klimageld. Doch jetzt kommt Erhöhung ohne Ausgleich, das führt zu sozialer Schieflage.