CDU–Mann Bareiß will klare Abgrenzung: „Wir sind nicht die Ampel light“

Viele Menschen haben nicht den Eindruck, dass die CDU sich stark von der Ampel–Koalition unterscheidet. Diese Sorge treibt Thomas Bareiß um, den CDU–Bundestagsabgeordneten für Zollernalb–Sigmaringen und Bezirkschef in Württemberg–Hohenzollern. Er ruft seine Partei zu einer lautstärkeren Oppositionspolitik auf — und meint damit auch Parteichef Friedrich Merz. Die Ziele der Bundesregierung bei der E–Mobilität hält Bareiß, der auch verkehrspolitischer Sprecher der Unionsfraktion ist, für nicht realistisch.

Herr Bareiß, bis 2030 will die Bundesregierung 15 Millionen E–Autos auf deutsche Straßen bringen. Im Moment sind es etwas mehr als eine Million. Was muss passieren, damit das Ziel tatsächlich erreicht wird?

Wer rechnen kann wird feststellen, dass das Ziel so gut wie nicht mehr erreichbar ist. Die Ampel wollte besonders toll sein und hat das an sich schon sehr ehrgeizige Ziel von 10 Millionen E–Autos bis 2030 auf 15 Millionen angehoben. Das war unrealistisch. Damit die Politik glaubwürdig bleibt müssen Ziele machbar und bezahlbar sein. Wir werden zwar einen weiteren Anstieg der E–Autos erleben. Aber es entscheiden sich noch immer sehr viele Käufer für ein ganz normales Verbrennerauto.

Was folgt daraus?

Um CO2–neutral zu werden, brauchen wir Alternativen — und die gibt es. Erstens synthetisch produzierte Kraftstoffe, sogenannte E–Fuels. Das ist zwar noch teuer, hat aber viel Potential. Und zweitens Biokraftstoffe, die heute schon den größten CO2 Einspareffekt liefern. Mit diesen Ersatzkraftstoffen können wir auch den Verbrenner Stück für Stück klimafreundlicher machen. Deutschland baut immer noch die besten Autos der Welt, auch wenn oft anderes erzählt wird. Es ist gefährlich unsere hohen Kompetenzen im Bereich Verbrenner komplett aufzugeben, obwohl jedem klar sein muss, dass diese Technologie weltweit noch eine starke Rolle spielen wird.

Haben die Autokonzerne, die stark auf E–Mobilität setzen, daran überhaupt ein Interesse?

Die Branche ist gespalten. Mercedes setzt beispielsweise voll auf Luxus E–Autos. Das Ziel ist, mehr Gewinn mit weniger Autos und weniger Beschäftigten. Die Börse jubelt, der Aktienwert geht nach oben, aber andererseits wird der Bad Cannstatter Taxifahrer und treuer E–Klasse Kunde auf der Strecke bleiben. Das tut weh. Ob das nachhaltig und gesamtwirtschaftlich sinnvoll stelle ich in Frage. Mittelständische Autozulieferer, die nicht von der Börse und einem aktuellen Trend getrieben sind stellen sich wesentlich breiter auf. Politik sollte vielmehr auf diese Familienunternehmen hören. Vorstandsvorsitzende von großen Konzernen sind oft angepasst, heute weiße Turnschuhe und Jeans und morgen wieder Anzug und Krawatte, da fehlt mir die Beständigkeit.

Müsste die Politik andere Rahmenbedingungen setzen?

Die harte Regulierung mit fast unerfüllbaren Anforderungen schadet zwischenzeitlich unserem bisher so erfolgreichen Wirtschaftsstandort. Der Druck auf die Industrie ist enorm und erstmals wird ein Technologiewandel von politischer Seite erzwungen. Nicht der Markt oder der Kunde entscheidet, sondern die Politik gibt vor. Da hat die Politik sich viel aufgeladen und eine hohe Verantwortung. Jeder Arbeitsplatz und jedes Unternehmen das dabei verloren geht werden wir nicht mehr so schnell zurückholen können.

Die Union hat in ihrer Regierungszeit die Pkw–Maut vorangetrieben und eine Bruchlandung erlebt. Inzwischen wissen wir, was die Idee den Steuerzahler gekostet hat, nämlich 243 Millionen Euro — weil der ehemalige CSU–Chef Horst Seehofer im Wahlkampf mal mit einer „Ausländermaut“ punkten wollte. Ärgern Sie sich im Nachhinein?

Das Ziel eine Maut einzuführen war damals richtig. In der Schweiz und in Österreich sind die Ausländer, also wir, auch in die Finanzierung der Straße eingebunden. Wie so oft wollten wir es in Deutschland aber wieder besonders gut und kompliziert machen. Mit einem einfachen Pickerl wie es die Nachbarn machen hätte man sich viel Ärger, Zeit und Geld gespart. Wir sollten daraus lernen.

Ist das Thema Maut damit durch?

Vorerst ja. Sowieso wird der Autofahrer immer mehr zum Zahlmeister der Nation, da muss man jetzt nicht noch was oben drauf satteln.

In Umfragen steht die Ampel nicht besonders gut da. Aber die Union kann davon nicht wirklich profitieren. Warum ist das so?

Die Ampel ist für viele Menschen eine ganz große Enttäuschung. Teilweise werden sehr ideologische und radikale Ansätze verfolgt, ohne sich Gedanken zu machen, welche Konsequenzen das für den normalen Bürger hat. Viele Bürger stehen vor existenziellen Fragen. Kann ich mir noch eine Heizung, ein Auto leisten, wird es mein Arbeitsplatz in Zukunft noch geben, ist die Bahnfahrt am späten Abend überhaupt noch sicher. Es gibt viele Ängste. Wir müssen das ernst nehmen und darauf Antworten finden. Deutschland braucht tatsächlich Zeitenwende, aber die wird es leider mit der Ampel nicht geben. Da muss die CDU lauter werden.

Lautstärke ist eine Spezialität der AfD. Wollen Sie die übertönen?

Die CDU wollte einmal die AfD halbieren. Das haben wir erkennbar nicht geschafft. Im Gegenteil. Sie hat sich eher verdoppelt. Und ich wage mal die Prognose, die Diskussion der letzten Tage war auch nicht wirklich hilfreich. Die Menschen haben Sorgen und Ängste. Sie wollen, dass man diese benennt und umsetzbare Lösungen bietet. Wer jedes kontroverse Thema zum Tabu erklärt macht extreme Kräfte stärker. Die CDU braucht erkennbare Botschaften und die müssen sich auch von der Ampel — Politik absetzen. Viel zu oft höre ich, ihr seid doch auch nicht anders als die Ampel–Regierung.

Wie kann dieser Eindruck entstehen?

Wir sind natürlich in einer schwierigen Zeit, wir können keine Fundamentalopposition machen. Gerade am Anfang des schrecklichen Angriffskriegs erwarteten die Menschen zurecht, keine Streiterei, sondern eine geschlossene deutsche Politik. Tatsächlich haben wir viele Gesetze der Ampel–Regierung mitgetragen und gezeigt, dass wir konstruktive Oppositionsarbeit leisten. Aber wir sind doch nicht eine Ampel light. Sollte dieser Eindruck entstehen, gehen viele unzufriedene Bürger gar nicht mehr zum Wählen oder zur AfD um ihren Unmut und Protest zum Ausdruck zu bringen.

Welche Schwerpunkte sollte die Union setzen?

Eine bezahlbare und sichere Energiepolitik ist ein großes Thema. Es braucht mehr wirtschaftliche Vernunft. Und das Thema Zuwanderung und Integration. Die rot–grünen Parteien halten immer noch an Ihrer migrationspolitischen Lebenslüge fest. Die ist aber kläglich gescheitert. Das sehen wir ja heute tagtäglich. Es braucht eine deutliche Kurskorrektur. Zu glauben, dass Hunderttausende Leute nach Deutschland kommen können und die mal kurz integriert werden, war sehr blauäugig. Wir müssen da viel, viel mehr Arbeit investieren.

Ist der neue Generalsekretär Carsten Linnemann der richtige, um diese CDU–Schwerpunkte lautstark zu kommunizieren?

Die Bürger wollen mehr klare Sprache, mehr klare Positionierung. Carsten Linnemann hat die letzten Jahre beweisen, dass er jemand ist, der für unsere CDU–Politik kämpft. Deswegen ist er für mich der richtige Mann am richtigen Ort.

Und Friedrich Merz? Die Begeisterung für ihn war in der Südwest–CDU anfangs besonders groß. Gilt das noch?

Die Zustimmung für Merz war in Baden–Württemberg sehr groß, deswegen ist die Erwartungshaltung auch sehr groß. Wir sind in einem schwierigen Umfeld. Die Umfragewerte für die AfD sind ein großes Problem für die Ampel, aber auch für uns als CDU. Wir müssen unsere Arbeit korrigieren. Friedrich Merz macht in vielen Bereichen einen guten Job. Aber wir müssen noch besser werden.