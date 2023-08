Streit in der Union um die militärische Unterstützung der Ukraine: Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich klar gegen die Lieferung von Taurus–Marschflugkörpern an die Ukraine positioniert. Daraufhin kritisierte ihn Roderich Kiesewetter deutlich. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt der CDU–Außenexperte, der den Wahlkreis Aalen–Heidenheim im Bundestag vertritt, warum.

Herr Kiesewetter, Sie haben den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer wegen dessen Haltung zu Waffenlieferungen an die Ukraine scharf kritisiert und ihm „doppelte Moral“ vorgeworfen. Wissen Sie CDU–Chef Friedrich Merz in diesem Streit hinter sich?

Es gibt eine ganz klare Haltung der Union, auch in der Bundestagsfraktion, die sich für die Lieferung der Taurus an die Ukraine ausgesprochen hat. Ich weiß in dieser Frage Friedrich Merz eindeutig an der Seite der Ukraine. Wir stehen auf der Seite der Stärke des Rechts, um zu verhindern, dass das Recht des Stärkeren sich durchsetzt.

Wenn Deutschland der Ukraine keine Waffen liefert, würde es schlichtweg Russland zum Erfolg verhelfen und zum Zerfall der Ukraine beitragen. Das hätte nicht nur eine Massenflucht aus der Ukraine zur Folge, sondern es würden sich weltweit Nachahmer finden. Ich denke da beispielsweise an Chinas bedrohliche Haltung gegenüber Taiwan.

„Ich weiß in dieser Frage Friedrich Merz eindeutig an der Seite der Ukraine“, sagt der CDU–Außenexperte Roderich Kiesewetter zum Streit um die Waffenlieferungen an die Ukraine. (Foto: Imago/IMAGO/Jürgen Heinrich )

Ministerpräsident Kretschmer befürchtet, dass mit „deutschen“ Raketen Russland angegriffen wird, sollte Deutschland Taurus–Marschflugkörper an die Ukraine abgeben. Hat dieses Argument für Sie keine Relevanz?

Ich schätze Michael Kretschmer. Wir kennen uns seit 15 Jahren, und er hat als Ministerpräsident viel zu tun, um Sachsen voranzutreiben. Das glückt ihm auch sehr gut. Er schafft Arbeitsplätze und Zukunftsperspektiven. Aber was er zu den Waffenlieferungen sagt, stimmt so nicht.

Es ist vertraglich geregelt, dass Waffensysteme, sobald sie der Ukraine übergeben worden sind, ukrainische Waffensysteme sind. Wir als Bundesrepublik tun mit den Waffenlieferungen im Übrigen nicht nur der Ukraine einen Gefallen, sondern handeln in unserem ureigenen Interesse. Wir reduzieren das Risiko einer Ausweitung des Krieges auf Moldau und die baltischen Staaten. So können wir letztlich verhindern, selbst zur Kriegspartei zu werden.

Die Union hat der Bundesregierung, vor allem Kanzler Olaf Scholz, immer wieder eine zögerliche Haltung bei Waffenlieferungen an die Ukraine vorgeworfen. Sind Sie überzeugt, dass Ihre Partei weniger zögerlich wäre, wenn sie in Regierungsverantwortung wäre?

Nicht die Regierung ist zögerlich, sondern das Kanzleramt und einige Abgeordnete der SPD. FDP und Grüne haben sich eindeutig und sehr nachdrücklich für die Lieferung von Taurus ausgesprochen, kurz nachdem ich im April den Vorschlag gemacht hatte. Sie haben auch sehr früh die Lieferung von Kampfpanzern gefordert, ähnlich wie die Union.

Mit FDP und Grünen sind wir uns in der Frage der Unterstützung der Ukraine einig. Die Gegner von Waffenlieferungen befürchten eine weitere Eskalation des Krieges. Dabei hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass Russland umso brutaler gegen die ukrainische Zivilbevölkerung vorgeht, wenn wir nichts liefern.

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben Sie sich immer sehr eindeutig und sehr prominent pro militärische Ukraine–Unterstützung positioniert. Gibt es Kollegen, die Ihnen Ihren Popularitätsschub neiden?

Dieses Gefühl habe ich nicht. Mich haben in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich mehr als 100 Kollegen eingeladen, um in ihren Wahlkreisen öffentlich über die notwendige Unterstützung für die Ukraine zu informieren und zu diskutieren. Ich sehe in der Union in allen Landesverbänden eine breite Mehrheit für diese Haltung.

Natürlich gibt es Kollegen, auch aus den neuen Ländern, die in ihren Wahlkreisen unter erheblichem Druck stehen auch angesichts hoher Umfragewerte populistischer Parteien. Aber auch diese Abgeordneten stehen fest auf dem Wertefundament der CDU. Diejenigen in der Union, die das anders sehen, könnte ich an einer Hand abzählen.

Warum gestehen Sie Kretschmer nicht zu, dass er sich als Ministerpräsident eines Landes anders positionieren muss, wenn er im Osten Wahlen gewinnen will? Ist Ihnen das zu viel Anbiederung an die AfD?

Ich sehe darin eine Vernachlässigung der Werte der Union, des christlichen Menschenbilds und eines klaren Bekenntnisses zu Frieden und Freiheit — auch für unterdrückte Völker. Die CDU hat die Wiedervereinigung Deutschlands und Europas vorangetrieben.

Es war Helmut Kohl, der den Weg geebnet hat, damit die früheren Warschauer–Pakt–Staaten in die Europäische Union und in die Nato aufgenommen werden. Nur die Ukraine wurde nicht mit der Nato–Mitgliedschaft dafür belohnt, dass sie nuklear abgerüstet hat und so zum Frieden beigetragen hat. Diesen strategischen Fehler sollten wir überwinden.

Werden weitere Waffen tatsächlich die Chance auf einen militärischen Sieg der Ukraine erhöhen — oder geht es letztlich um etwas anderes?

Am Ende muss verhandelt werden. Entscheidend ist dabei die Frage, ob mit einem siegreichen Russland verhandelt wird — in diesem Fall gäbe es nicht viel zu verhandeln. Oder ob die Ukraine in die Lage versetzt wird, dass Russland diesen Krieg zu verlieren lernt. Was ich damit meine: Russland muss sich restlos aus der Ukraine zurückziehen und das Existenzrecht seiner Nachbarn akzeptieren und nicht mehr in Frage stellen.

Wir müssen die Ukraine in eine Verhandlungsposition bringen, in der sie nicht mehr über die geografischen Grenzen ihres Landes verhandeln muss, sondern in der sie Reparationen, Sicherheitsgarantien und die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen verlangen kann.