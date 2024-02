Cannabis-Legalisierung mit viel Kritik: Bundestag beschließt umstrittene Freigabe

Es ist eine Wende in der Drogenpolitik. Der Anbau, Besitz und Konsum von Cannabis sollen - mit Einschränkungen - legal werden. Der Bundestag verabschiedete am Freitag ein entsprechendes Gesetz. Dass die Kritik an den Vorhaben nun verstummen wird, ist wenig wahrscheinlich. Denn nicht nur die Opposition im Bundestag, sondern auch die Innenminister der Länder hatten sich gegen das Gesetz positioniert. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

Was hat der Bundestag beschlossen?

Der Cannabis-Konsum ist künftig für Erwachsene auf legalem Wege möglich, wenn sie sich an bestimmte Vorgaben halten. In der Öffentlichkeit dürfen sie bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum dabei haben, in den eigenen vier Wänden sind 50 Gramm erlaubt. Auch drei Hanfpflanzen sind in der Wohnung legal. Wer selbst nicht gärtnerisch tätig werden will, kann vom 1. Juli an einem Anbauverein beitreten. Über diese Clubs, die bis zu 500 Mitglieder haben dürfen, können Erwachsene maximal 50 Gramm Cannabis im Monat beziehen - die Weitergabe und der Verkauf sind verboten. 18- bis 21-Jährige können zwar auch Clubmitglieder werden, für sie ist die Abgabe auf 30 Gramm pro Monat mit maximal zehn Prozent THC-Gehalt gedeckelt. Die Vereine oder Clubs dürfen auch Samen und Stecklinge an ihre Mitglieder abgeben.

Welche weiteren Vorgaben müssen Konsumenten und Clubs beachten?

Wer straffrei kiffen will, muss Abstand von Schulen und Kinderspielplätzen halten - mindestens 100 Meter. In einer früheren Fassung waren 200 Meter vorgesehen. Zudem sollte er die Uhr im Blick haben. Zwischen 7 und 20 Uhr ist Kiffen in Fußgängerzonen verboten, zwischen 20 und 7 Uhr hingegen erlaubt. In den Vereinen oder Clubs darf nicht gekifft werden, ebenso wenig vor Kindern und Jugendlichen im privaten Umfeld.

Was ist aus den ursprünglich geplanten „lizenzierten Geschäften“ zur kontrollierten Cannabis-Abgabe geworden?

Die stehen zwar im Koalitionsvertrag, aber es wird sie so erst einmal nicht geben. Die EU-Kommission hatte Bedenken. Die Abgabe über „lizenzierte Geschäfte“ soll nun erst in einer zweiten Stufe erfolgen. Geplant sind Modellregionen in mehreren Bundesländern, in denen diese Verfahrensweise fünf Jahr lang getestet wird.

Wie sollen Jugendliche vor Cannabis geschützt werden?

Für Minderjährige wird es keine legalen Möglichkeiten geben, an Cannabis zu kommen. Wenn Jugendliche mit dieser Droge von der Polizei erwischt werden, werden ihre Eltern informiert, das Vergehen aber nicht strafrechtlich verfolgt. Zudem soll die Informations- und Präventionsarbeit durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ausgeweitet werden, um den Eindruck entgegenzuwirken, dass Cannabis harmlos sei. Wie sich die teilweise Legalisierung auf den Kinder- und Jugendschutz auswirkt, soll 18 Monate nach Inkraftreten des Gesetzes bewertet werden. Vor allem Kinder- und Jugendmedizinern geht der Jugendschutz nicht weit genug. Sie warnen vor einer Gefährdung der psychischen Gesundheit und der Entwicklungschancen junger Menschen. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) selbst wies immer wieder darauf hin, dass junge Menschen bis zum Alter von 25 Jahren durch die psychoaktiven Stoffe beim Konsum von Cannabis besonders gefährdet seien, weil erst dann die Entwicklung des menschlichen Gehirns abgeschlossen sei.

Warum hat die Ampel-Koalition die teilweise Legalisierung beschlossen?

Die einfachste Antwort lautet: Weil sie sich darauf im Koalitionsvertrag verständigt haben. Die Bundesregierung argumentiert, dass die bisherige Drogenpolitik bei Cannabis gescheitert sei. Trotz des Verbots habe der Konsum in den vergangenen Jahren zugenommen, verunreinigtes Cannabis vom Schwarzmarkt sei zudem mit erhöhten Gesundheitsrisiken für die Konsumenten verbunden. Die teilweise Legalisierung von Cannabis sei ein „überfälliger Paradigmenwechsel“, sagte der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen in dieser Woche. Dass eine Teillegalisierung die richtige Antwort auf das Problem der Drogenkriminalität sei, wird von der Opposition bezweifelt. „Welcher Logik entspricht es denn, dass man auf eine steigende Kriminalität in einem bestimmten Bereich mit einer Abschaffung der strafrechtlichen Vorschriften reagiert? Gilt das künftig auch für Diebstahl?“, sagte der frühere Richter Axel Müller, Abgeordneter für den Wahlkreis Ravensburg im Bundestag. Auch in der Ampel-Koalition selbst war das Gesetz bis zum Schluss umstritten. Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler sprach sich dagegen aus, unter anderem, weil es in der Wirkung „eine Art staatlich organisierte Wirtschaftsförderung für die organisierte Kriminalität“ sei, sagte er dem Rechtsmagazin„Legal Tribune Online“. Dealern werde „das Leben leichter gemacht“, zudem sei die zulässige Cannabis-Menge viel zu hoch.

Wie geht es jetzt weiter?

Im März befasst sich der Bundesrat mit dem Cannabis-Gesetz, das eigentlich zum 1. April in Kraft treten soll. Es wird erwartet, dass die Bundesländer den Vermittlungsausschuss anrufen, weil sie infolge des Gesetzes eine zu hohe Belastung ihrer Strafjustiz befürchten. Denn neben der Teillegalisierung ist auch eine „rückwirkende Straflosigkeit“ vorgesehen. Das bedeutet, dass frühere Straftaten auf Antrag gelöscht werden müssten. Der Deutsche Richterbund rechnet deshalb mit weit mehr als 100.000 Akten, die überprüft werden müssten. Damit wären beispielsweise am Amtsgericht Köln fünf Richter ein Jahr lang beschäftigt, sagte Axel Müller in der Debatte. Bislang fehlt auch ein THC-Grenzwert für den Straßenverkehr, dazu soll eine Expertenkommission des Verkehrsministeriums bis Ende März einen Vorschlag vorlegen. Müller ist sich bereits sicher: „Dieses Gesetz macht den Straßenverkehr unsicherer.“ Drogenbedingte Unfälle hätten schon in den vergangenen Jahren zugenommen, diese Zahlen würden nach der Cannabis-Legalisierung weiter steigen. „Und während bisher Cannabismissbrauch genügte, um vom Führerschein abgehalten zu werden, braucht es künftig eine nachgewiesene Abhängigkeit“, so Müller.