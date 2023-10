Lauterbach will Kiffen ab Silvester erlauben

Die politischen Fronten sind verhärtet ‐ unversöhnlich stehen sich CDU/CSU auf der einen und SPD, Grüne und FDP auf der anderen Seite gegenüber: Der Plan der Ampelkoalition, den Genuss von Cannabis zu legalisieren, stößt in der größten Oppositionspartei auf heftigen Widerstand.

Die Unionsfraktion hat jetzt im Deutschen Bundestag gefordert, das im Koalitionsvertrag verankerte Vorhaben zu stoppen und die Bevölkerung über die Risiken der Droge aufzuklären.

Der Entwurf des Cannabisgesetzes, der im August vom Kabinett beschlossen wurde, sei unverantwortlich und führe in die falsche Richtung, heißt es in einem Antrag der Fraktion.

Insbesondere junge Menschen bis 25 Jahre seien durch den Konsum von Cannabis gefährdet, da bei ihnen die Entwicklung des Gehirns noch nicht abgeschlossen ist. Die klinische Forschung belege ungünstige Einflüsse intensiven Cannabiskonsums auf Gedächtnis-, Lern- und Erinnerungsleistungen, Aufmerksamkeit, Denkleistung und Intelligenz, argumentieren CDU/CSU.

„Lauterbach legalisiert eine gefährliche Droge und setzt sich dabei über alle Warnungen der Experten aus Medizin, Polizei und Justiz hinweg“, kritisierte der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt. Das Gesetz werde zu mehr Sucht und weniger Sicherheit, gerade für junge Menschen führen.

Lauterbach verteidigt Legalisierung

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach aber verteidigte die Legalisierung. Nach Ansicht der Bundesregierung stoße die bisherige Drogenpolitik zum Cannabiskonsum an Grenzen. Cannabis werde trotz des Verbots von Erwerb und Besitz vielerorts konsumiert und der Konsum habe in den letzten Jahren zugenommen, betonte das Gesundheitsministerium.

„Das Problem wächst und es geht von alleine nicht weg, von daher müssen wir etwas machen, was die Lage besser macht“, sagte der SPD-Politiker.

Der Konsum von Cannabis, das vom Schwarzmarkt bezogen werde, sei nach Einschätzung des Ministeriums häufig mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko verbunden, da der THC-Gehalt (Bestandteil der rauschbewirkenden Hanfpflanze) unbekannt sei und giftige Beimengungen, Verunreinigungen sowie synthetische Cannabinoide enthalten sein könnten. Deren Wirkstärke könne von den Konsumenten nicht abgeschätzt werden.

Richterbund kritisiert Ampel

Die Freigabe von Cannabis soll ab dem Jahreswechsel möglich sein. Der Gesetzentwurf der Ampel wird jetzt aber zunächst in den Fachausschüssen des Bundestages beraten.

Für Erwachsene ab 18 Jahren soll der Besitz von 25 Gramm erlaubt werden, ebenso der private Anbau von maximal drei Pflanzen, so die Ampelpläne. In sogenannten Anbauvereinigungen (Vereine oder Genossenschaften) soll es erlaubt werden, gemeinschaftlich Pflanzen anzubauen und die Droge an Mitglieder abzugeben. Für Minderjährige bleibt Cannabis allerdings verboten.

Neben der CDU/CSU-Opposition kritisiert auch der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes, Sven Rebehn, das Ampelvorhaben. „Das sehr kleinteilige Gesetz mit Dutzenden Bußgeldtatbeständen würde einen hohen Kontrollaufwand, zahlreiche Streitfragen und viele neue Fälle für die Gerichte nach sich ziehen.“

Lauterbach erwartet dagegen weniger Kontrollaufwand, sollten Schwarzmarkt und Dealer wie von der Ampel erhofft durch die neuen Regeln zurückgedrängt werden und legalen Konsumenten keine Strafverfahren mehr drohen.