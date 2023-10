Am Tag 10 nach Beginn der Terroranschläge der Hamas auf Israel präsentierten sich Arne Collatz und Sebastian Fischer am Montag in der Regierungspressekonferenz in trauter Zweisamkeit. „Wir arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen“, betonte Collatz als Sprecher von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Sebastian Fischer, Sprecher von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne), fand fast die gleichen Worte: „Die Abstimmung ist gut und eng.“ Sechs Tage hat es gedauert, ehe die ersten deutschen Bürger aus Israel ausgeflogen worden sind. Dafür gab es Kritik an den beiden Ministerien.

Der Eindruck, dass es Abstimmungsprobleme oder organisatorische Schwierigkeiten gegeben habe, entspreche nicht seiner Wahrnehmung, wischte Collatz die Kritik vom Tisch. Und sein Pendant im Auswärtigen Amt ergänzte: „Wir hatten nie eine Knappheit beim Verlassen Israels. Das Angebot an zivilen und jetzt auch an militärischen Flugmöglichkeiten habe stets die Nachfrage überstiegen.“ Dies gelte auch für die von der deutschen Bundesregierung organisierten Fähr- und Busverbindungen, mit denen es ebenfalls möglich sei, die kriegerische Konfliktzone zu verlassen.

Kritik von der Opposition

Andere Länder wie beispielsweise Polen und die Schweiz hatten allerdings bereits nach zwei Tagen damit begonnen, ihre Bürger in Sicherheit zu bringen. Dass die deutsche Evakuierungsaktion erst Tage später startete, hatte beispielsweise auch der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, der Bundesaußenministerin vorgeworfen. Kritik gab es auch daran, dass sich deutsche Bürger in Israel selbst um Flüge, Busse und Schiffe sowie dessen Verbindungen ins Ausland hatten kümmern müssen.

Am Sonntagnachmittag hatten Außen- und Verteidigungsministerium in einer gemeinsamen Presseerklärung geäußert, dass der Krisenstab der Bundesregierung im Auswärtigen Amt aufgrund der Gewalteskalation in der Region im Zusammenhang mit den massiven Terrorangriffen der Hamas eine Reisewarnung für Israel, die gesamten Palästinensischen Gebiete und Libanon beschlossen habe.

Bundeswehr bereitet sich darauf vor

Deshalb habe jetzt auch die Bundeswehr begonnen, Staatsbürger aus Israel auszufliegen. Dies schließe an die vom Auswärtigen Amt organisierten Sonderflüge der letzten Tage an. Bei Bedarf können weitere Luftwaffenflüge eingerichtet werden. „Im Falle einer Lageverschlechterung steht die Bundeswehr auch für eine militärische Evakuierungsoperation bereit“, machte Pistorius-Sprecher Collatz am Montag deutlich. „Wir fahren unsere militärischen Fähigkeiten hoch.“

Mittlerweile seien 3000 Deutsche per Flugzeug, Bus und Schiff aus Israel geholt worden, teilten Collatz und Fischer in der Regierungspressekonferenz mit. Zur Einordnung: In Israel leben rund 100.000 deutsche Bürger.