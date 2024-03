Bundeswehr soll sich auf den Weg zur Cyber-Armee machen

Mögliche Angriffe auf die digitale Infrastruktur, derzeit bereits laufende Kampagnen im Internet mit Falschinformationen, heute schon registrierte feindliche Zugriffe auf vertrauliche und wertvolle Informationen: Die Bundeswehr will künftig auf Gefahren aus dem Cyberraum schneller und effektiver reagieren können. Denn Deutschland ist immer wieder hybriden Angriffen verschiedener Akteure ausgesetzt. Die Antwort der Bundeswehr-Führung auf diese Aggression gibt ein Eckpunktepapier unter dem Titel „Bundeswehr der Zukunft“, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt. Der Bereich Cyber- und Informationsraum soll künftig eine eigene Teilstreitkraft werden und erhält einen erheblichen Bedeutungszuwachs: als eigenständiger Organisationsbereich neben Heer, Luftwaffe und Marine.

Das Bundesverteidigungsministerium hatte die Neustrukturierung der Bundeswehr Anfang Dezember 2023 als internes Projekt in Auftrag gegeben. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) soll nach Ostern über die Umsetzung des Papiers, das eine Projektgruppe unter hochrangiger Leitung geschrieben hat, entscheiden.

Experten zweifeln, ob das Projekt ausreicht

Neben der Stärkung des Cyber- und Informationsraums sieht das Papier viele weitere Vorschläge vor, um die Bundeswehr strukturell effektiver aufzustellen. Die Zeitenwende erfordere „eine konsequente Ausrichtung der Bundeswehr auf die Landes- und Bündnisverteidigung und damit einhergehender Kriegstüchtigkeit“. Allerdings zweifeln Experten, ob das Projekt ausreichen wird.

So sollen beispielsweise die Aufgaben der derzeit zwei Kommandos - dem Einsatzführungskommando für Auslandseinsätze und dem Kommando Territoriale Aufgaben für Aufgaben im Inland - im neuen Operativen Führungskommando der Bundeswehr gebündelt werden. Damit würden dann alle Einsätze der Bundeswehr in In- und Ausland zentral gesteuert. Dem Führungskommando wird auch die Kompetenz übertragen, über alle Kommandos hinweg die Fähigkeiten und die Kräfte der Streitkräfte den Einsatzerfordernissen entsprechend zuzuordnen.

Mängel bei Logistik und Sanität abstellen

Weiter soll für Einsätze die Logistik und Versorgung durch Sanitäter verbessert werden, auch hier offenbaren sich seit Jahren Mängel. Dafür sollen die Streikräftebasis und die Sanität, die bisher selbstständig waren, in einem Unterstützungskommando zusammengefasst werden, um diese Fähigkeiten und Kräfte besser zu bündeln und um Schnittstellen abzubauen.

Kritiker bemängeln vor allem, dass in dem Papier wesentliche Fragen, die die Kriegs- und Verteidigungstüchtigkeit der Bundeswehr beeinflussen und vor allem verstärken können, gar nicht ausgeleuchtet werden: „Wie löst die Bundeswehr den eklatanten Per- sonalmangel? Warum wird keine schlagkräftige Reserve als Ziel genannt? Wo bleibt der Hinweis auf die drohende massive Unterfinanzierung“, fragt ein Insider, der es wissen muss. Das Papier bleibe bei Strukturfragen, spreche aber ein alles beherrschendes, jede Veränderung torpedierendes und lähmendes Thema auf der Metaabene ebenfalls nicht an: „Fehlendes Tempo, zu geringe Geschwindigkeit, mangelnde Dynamik auf allen Ebenen, vor allem im Ministerium und in der Beschaffung.“

„Die Gefahr geht von Russland aus.“ Thomas Daum

Zurück zu den digitalen Bedrohungen. Vizeadmiral Thomas Daum, der heute bereits das Kommando Cyber- und Informationsraum, die Vorlauforganisation der künftigen Teilstreitkraft, leitet, sagt: „Die Gefahr geht von Russland aus.“ Er würde aber durchaus China, Nordkorea und den Iran „als Nationen nennen, die auch entsprechende Fähigkeiten besitzen“. Hintergrund sei beispielsweise, dass Staaten wie Russland ein Interesse daran hätten, die Regierungen von Deutschland und anderen EU-Ländern wegen deren Unterstützung für die Ukraine zu diskreditieren und die Bevölkerung zu verunsichern.

„Ich fürchte, wir müssen auch damit rechnen, dass irgendwann irgendwo ein Stromkraftwerk ausfällt.“ Thomas Daum

Einfache Angriffe, mit denen Server tausendfach angefragt und damit überlastet werden sollen, gebe es zuhauf, etwa auf Webseiten der Bundeswehr, der Bundesregierung oder von Flughäfen. Dazu kämen anspruchsvollere Angriffe, bei denen versucht werde, in die Systeme einzudringen - „aber dafür haben wir unsere entsprechenden Schutzmechanismen“, betont Daum und fügt hinzu: „Ich fürchte, wir müssen auch damit rechnen, dass irgendwann irgendwo ein Stromkraftwerk ausfällt.“ Konkret: „Es muss uns, Bundeswehr und Gesellschaft, Wirtschaft und Politik klar sein, dass die in aller Munde befindlichen abstrakten Begriffe der Landes- und Bündnisverteidigung einen ebensolchen Krieg bedeuten kann, dann jedoch in Berlin, in Frankfurt, in Hamburg oder Bonn.“ Zugleich müssten sich die Anstrengungen darauf richten, „unsere Streitkräfte auszustatten sowie auszubilden, um kämpfen zu können und kämpfen zu wollen.“

Spezialisten für Cyberoperationen

Etwa 11.000 Soldaten werden - sollten die Pläne umgesetzt werden - im künftigen Cyber- und Informationsraum arbeiten: 4600 Spezialisten gehören zur Truppe Elektronische Kampfführung, des Militärischen Nachrichtenwesens und der Cyberoperationen. Dem Bereich Informationstechnik-Services der Bundeswehr unterstehen gut 5900 IT-Expertinnen und -experten.

Doch die Kritiker bemängeln andere Punkte. So soll es laut Papier bei der immer wieder genannten und geplanten Stärke von künftig 203.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2031 bleiben. Derzeit aber dienen nur knapp 183.000 Uniformträger - Tendenz fallend, Tendenz „überaltert“, wie die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), in ihrer kritischen Bilanz zum Zustand der Bundeswehr in der vergangenen Woche sagte. „Es wird angesichts des Fachkräftemangels schon eine Mammutaufgabe sein, die genannten 203.000 Soldatinnen und Soldaten zu gewinnen“, sagt ein Insider, „wir bräuchten aber, um alle Aufgaben erfüllen zu können, wahrscheinlich 220.000 Männer und Frauen.“

Aufgabenzuteilung passt nicht

Die entscheidende Frage: „Muss dann nicht auch die Aufgabenzuteilung der Streitkräfte generell neu justiert werden? Denn diese liegt aktuell deutlich über 203.000. Wie lange soll die Truppe diese Mehrbelastung an Aufgaben tragen, wo andere über die 35- Stunden-Woche oder Vier-Tage-Woche reden?“

Das Eckpunktepapier beschäftige sich ebenso wenig mit der Frage nach Reservisten. Bis in die 1990er-Jahre hinein verfügte die Bundeswehr über materiell voll ausgestattete Verbände, in denen Reservisten regelmäßig übten und in die sie im Ernstfall einberufen worden wären. Die Truppe hätte auf 2,3 Millionen Reservisten zurückgreifen können. Heute arbeiten Reservisten, oft ehemalige Berufs- oder Zeitsoldaten, auf Dienstposten, die wegen des Personalmangels nicht besetzt werden können. „Und hier muss eine ganz neue Reservistenkonzeption her, die den schnellen, qualitativ hochwertigen Aufwuchs der Bundeswehr im Ernstfall garantiert“, lautet die Forderung. Es gehe nicht nur um Dienstposten, sondern diese müssten auch mit Infrastruktur und Ausrüstung hinterlegt werden, was wiederum Kosten verursacht.

Viele Vorschläge schon seit Jahren bekannt

Bleibt die Frage, wann mit der Umsetzung der Vorschläge zu rechnen ist, die Strukturen der Bundeswehr unterhalb der obersten Kommandobehörden müssen angepast werden. Skepsis ist angebracht: „Die Ideen sind ja alle nicht ganz neu“, wird kritisiert, „das Weißbuch hat bereits im Jahr 2016 viele Punkte angerissen, 2021 hatten die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und der damalige Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn ähnliche Gedanken vorgelegt: Passiert ist wenig.“ Dem Verteidigungsminister bleibe wenig Zeit zur Umsetzung, wenn erst die Truppe, dann die Fraktionen im Bundestag ihre Meinungen abgeben: „Dann sind wir im Wahljahr 2025 - und damit im Stillstand für Veränderungsprozesse.“