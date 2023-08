Bundesländer fürchten Aus für den Digitalpakt Schule

Spätestens die Corona–Pandemie mit monatelangen Schulschließungen wirkte wie ein Brennglas und legte die digitalen Defizite an den pädagogischen Einrichtungen in Deutschland gnadenlos offen. Kein Wlan, keine Laptops, keine Tablets, keine Smartboards, keine digitalen Lerninhalte, keine digitale Kompetenz in Schulen und Ministerien — Millionen von Kindern mussten sich per Zettelwirtschaft durch die Pandemie kämpfen.

Genauso wie die Digitalisierung an den Schulen steckte zu Beginn der Corona–Krise auch der wenige Monate zuvor von Bund und Ländern im Mai 2019 ins politische Leben gerufene Digitalpakt Schule noch in den Kinderschuhen. Zwar hatte der Bund den Digitalpakt mit fünf Milliarden Euro ausgestattet und während der Pandemie um weitere 1,5 Milliarden Euro aufgestockt, doch wusste vor Ort zunächst keiner so ganz genau, was überhaupt zum digitalen Unterricht benötigt werde.

Mittel werden nicht ausgegeben

Und so lief der Digitalpakt zäh an, die finanziellen Mittel flossen — teilweise bis zum heutigen Tag — langsam ab. Aktuell schlummern immer noch Millionen im Digitalpakt vor sich hin — und das, obwohl die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern bereits im Mai kommenden Jahres schon wieder ausläuft.

Genau deswegen entzündet sich in diesen Ferienwochen eine harte Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Die Kultusministerkonferenz, in der die 16 Bildungsminister der Länder sitzen, äußerte in einem eigens aufgesetzten Papier „die große Sorge, dass Schulen, Schulträger und Bundesländer jetzt von der Bundesregierung allein gelassen werden“.

Bundesregierung vor dem Ausstieg

„Wir gewinnen leider immer mehr den Eindruck, dass die Bundesregierung aus dem im Mai 2024 endenden Digitalpakt Schule ganz aussteigen will. Die zugesagte Anschlussfinanzierung für das Jahr 2024 in Höhe von mindestens 600 Millionen Euro will die Bundesregierung streichen“, heißt es in der Erklärung der Bildungsminister weiter. Es könne nicht sein, dass der Bund erst mit großer Entschiedenheit ein gewaltiges Reformprojekt anschiebe und dann entgegen seiner Zusagen aussteige und Länder und Kommunen allein lasse.

Jetzt lebt die Auseinandersetzung offenbar wieder auf — die Kultusminister der Länder verweisen in dem Zusammenhang auf den Koalitionsvertrag, den SPD, FDP und Grüne im November 2021 geschlossen hatten. Dort steht unter anderem: „Wir wollen Länder und Kommunen dauerhaft bei der Digitalisierung des Bildungswesens unterstützen. Gemeinsam mit den Ländern werden wir einen Digitalpakt 2.0 für Schulen mit einer Laufzeit bis 2030 auf den Weg bringen, der einen verbesserten Mittelabfluss und die gemeinsam analysierten Bedarfe abbildet. Dieser Digitalpakt wird auch die nachhaltige Neuanschaffung von Hardware, den Austausch veralteter Technik sowie die Gerätewartung und Administration umfassen.“

Heute — im Zeichen des Russland–Ukraine–Kriegs, der Inflation und den Nachwirkungen der Corona–Pandemie — hört sich das Statement aus dem FDP–geführten Bildungsministerium schon etwas gedämpfter an. „Den Ländern wurde schon zu Beginn der Verhandlungen auf Staatssekretärsebene im Dezember 2022 erläutert, dass es Finanzmittel eines neuen Digitalpakts 2.0 nicht parallel zur laufenden Finanzierung von Projekten im bestehenden Digitalpakt geben werde“, teilte ein Sprecher von Ministerin Bettina Stark–Watzinger auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Alarmstimmung in den Ländern

Bund und Länder seien sich laut Bundesbildungsministerium einig, dass der Digitalpakt 2.0 eine an mittlerweile erkannte Bedarfe angepasste Förderung ermöglichen und damit über den ursprünglichen Digitalpakt hinausgehen solle.

Worte, die bei Katharina Günther–Wünsch (CDU), Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Berliner Bildungssenatorin, die Alarmglocken schrillen lassen. „Beim Digitalpakt 2.0 geht es im besten Sinne um Zukunftsinvestitionen und um nichts weniger als um die moderne Ausgestaltung des Unterrichts im digitalen Zeitalter. Wer die Digitalisierung an den Schulen ausbremst, gefährdet Chancen, verhindert die Fachkräftesicherung, beschränkt Innovationen, bremst das Wachstum aus.“