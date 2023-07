Fati Dosso lag im Sand unter einem dürren Strauch, ihre sechsjährige Tochter Marie neben ihr. Mutter und Kind waren verdurstet; libysche Grenzer fanden ihre Leichen vor wenigen Tagen in der Wüste an der Grenze zu Tunesien. Das Bild von der 30–jährigen Dosso und Marie wird zum Symbol der Verzweiflung von vielen schwarzafrikanischen Flüchtlingen, die von den tunesischen Behörden in der Wüste ausgesetzt werden. Menschenrechtler werfen der EU vor, diese Brutalität bei dem neuen Flüchtlingsdeal mit dem tunesischen Präsidenten Kais Saied hinzunehmen.

Dosso und Marie waren zusammen mit Familienvater Pato am 16. Juli von der tunesischen Polizei zusammen mit etwa 30 weiteren Schwarzafrikanern in die Wüste gebracht und ohne Wasser ihrem Schicksal überlassen worden, wie Pato der Selbsthilfeorganisation „Refugees in Libya“ sagte.

Viele bewegende Einzelschicksäle

Die Gruppe wollte sich in Libyen in Sicherheit bringen, doch Vater Pato war zu schwach zum Laufen und sagte Frau und Tochter, sie sollten ohne ihn weitergehen. Er wurde in der Nacht von anderen Flüchtlingen gerettet, doch Fati und Marie starben auf dem Marsch. Pato identifizierte Frau und Kind anhand von Fotos der Leichen.

Fati aus der Elfenbeinküste und Pato aus Kamerun hatten sich 2016 als Flüchtlinge in Libyen kennengelernt. Ziel der Familie war Europa. Fünf Mal versuchten die Eltern, mit ihrem 2017 geborenen Kind von Libyen aus per Boot nach Europa zu kommen, scheiterten aber. Schließlich wollten sie aus dem Bürgerkriegsland Libyen nach Tunesien auswandern, um ihre Tochter in die Schule schicken zu können. Doch die tunesischen Behörden schieben seit etwa einem Monat viele Schwarzafrikaner in die Wüstengebiete an den Grenzen zu Libyen im Osten und zu Algerien im Westen ab.

Tunesien Präsident will hart bleiben

Bis zu 1200 Menschen sind nach Angaben von Menschenrechtsgruppen seitdem in den Grenzgebieten ausgesetzt worden. Einige von ihnen wurden geschlagen und sexuell misshandelt, wie die Menschenrechtsorganisation HRW erklärte. Die libyschen Grenztruppen retteten nach eigenen Angaben mehrere Dutzend Flüchtlinge vor dem Tod. Nach internationaler Kritik, unter anderem von Papst Franziskus und UN–Organisationen, hat Tunesien inzwischen hunderte von ihnen in Notunterkünfte gebracht, doch andere warten weiter auf Hilfe.

Der tunesische Präsident Saied schimpft seit Februar über „Horden“ schwarzafrikanischer Migranten in seinem Land. Seitdem häufen sich Gewalttaten gegen Schwarzafrikaner, von denen viele aus Tunesien nach Italien übersetzen wollen. Statt Saied zu kritisieren, arbeitet die EU eng mit dem Präsidenten zusammen. Europa verkündete am 16. Juli — dem Tag, an dem die Familie von Fati Dosso in die libysche Wüste gebracht wurde — ein neues Flüchtlingsabkommen mit Tunesien.

Der Deal mit der EU

Die EU zahlt Saieds Regierung demnach mehr als 100 Millionen Euro für die Bekämpfung der illegalen Migration: Europa will, dass Saied die Flüchtlingsboote stoppt, die aus Tunesien nach Italien fahren. Fast 52.000 der 84.000 Menschen, die nach UN–Angaben seit Jahresbeginn per Schiff in Italien angekommen sind, waren in tunesischen Häfen losgefahren. Vor sieben Jahren hatte die EU ein ähnliches Abkommen mit der Türkei geschlossen, um Flüchtlinge aus Syrien an der Überfahrt nach Griechenland zu hindern.

Damals ging das Bild des dreijährigen syrischen Jungen Alan Kurdi um die Welt, der tot an einen türkischen Strand gespült wurde. Der Junge ertrank, als das Boot kenterte, das ihn und seine Familie nach Griechenland bringen wollte.

Menschenrechtler laufen Sturm

Beim neuen Deal mit Tunesien ignoriere die EU die Brutalität der tunesischen Behörden gegen Schwarzafrikaner und die Demontage der tunesischen Demokratie durch Präsident Saied, sagen Aktivisten. Saied hatte in den vergangenen Jahren das Parlament und die Justiz entmachtet. Seine Regierung braucht dringend Geld, um die Wirtschaftskrise in Tunesien zu überwinden. HRW bezeichnet die finanzielle Unterstützung der EU für Tunesien als „Blut–Geld“.

Die Organisation „Refugees in Libya“ fordert, die EU solle alle Menschen aufnehmen, die in Tunesien festsitzen und nach Europa wollen.

Eve Geddie von Amnesty International wirft der EU vor, sich mitschuldig am Leid der Flüchtlinge zu machen. Außerdem löse Europa damit nicht das Flüchtlingsproblem, erklärte Geddie: Europa konzentriere sich wieder nur darauf, die Sicherung seiner Außengrenzen anderen Akteuren zu überlassen, statt sichere und legale Wege für die Zuwanderung zu schaffen.