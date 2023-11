Das vom grünen Wirtschaftsministerium vorgelegte Heizungsgesetz hat die Ampel nach einem Sturm der Entrüstung umgekrempelt, in der Migrationspolitik bläst der zuwanderungsfreundlichen Partei ein scharfer Wind ins Gesicht. Die Grünen werden viel zu besprechen haben, wenn sie sich ab Donnerstag für vier Tage in Karlsruhe zum Bundesparteitag treffen.

Sie wählen den Vorstand neu und beschließen das Programm zur Europawahl, doch wird es auch darum gehen, wie die Partei angesichts durchwachsener Umfragewerte für die eigene Partei und für die Ampel-Regierung als Ganzes wieder in die Offensive kommen will.

Im Interview erklärt Agnieszka Brugger, Fraktionsvize der Grünen im Bundestag, wie sie mit der gereizten Stimmung mancher Bürger umgeht und warum sie ihre Partei für äußerst pragmatisch hält.

Die Ampel ist als Fortschrittskoalition angetreten. Jetzt geht es vor allem um Krisenmanagement. Frustriert Sie das manchmal?

Man kann sich die Herausforderungen, auf die man antworten muss, als Politikerin nicht aussuchen. Das Wichtigste ist, konkrete Lösungen für den Alltag der Menschen zu finden.

Und gleichzeitig betreffen die Folgen der Krisen auf der Welt uns direkt. Sei es durch Menschen, die fliehen. Sei es durch steigende Energiepreise. Ein wichtiges übergeordnetes Interesse Deutschlands ist daher eine regelbasierte internationale Ordnung.

Die müssen wir verteidigen und stärken. Das kann nicht auf übermorgen warten. Genauso, wie die Antwort auf die Klimakrise nicht warten kann. Wir müssen alles zugleich tun.

In der jährlichen Studie „Die Ängste der Deutschen“ liegt der Klimawandel nur noch auf dem zehnten Platz, deutlich nach den steigenden Lebenshaltungskosten, teurem Wohnen und übrigens auch der Angst, dass Politikerinnen und Politiker von ihrer Arbeit überfordert sind. Wie müssen die Grünen darauf reagieren?

Viele Menschen sind sehr besorgt, sie haben Angst und manche sind auch wütend oder entmutigt. Das erlebe ich vor Ort auch immer wieder.

Alles andere wäre auch ein Wunder angesichts der letzten Jahre, mit der Pandemie, steigenden Lebenskosten und den vielen Krisen auf der Welt. Sich auszutauschen, zu erklären und im Dialog konkrete Lösungen zu suchen, ist wichtig.

Am Ende lassen sich die einzelnen Ängste nicht scharf voneinander trennen. Die Herausforderungen hängen alle miteinander zusammen. Wenn wir jetzt nichts gegen die Klimakrise tun, wird das leider dramatische Folgen haben in allen Bereichen, in denen sich die Menschen heute schon Sorgen machen, von den Energiepreisen bis hin zu der Frage, ob man in unseren Städten noch gut wohnen kann.

Was hat den Grünen mehr geschadet ‐ dass sie ein ursprünglich ökologisch hoch ambitioniertes Heizungsgesetz vorgelegt haben, oder dass sie es am Ende nicht durchsetzen konnten?

Wir haben aus unseren Fehlern beim Heizungsgesetz gelernt. Vor allem, dass man solche Fragen mit sehr viel Empathie und Sorgfalt vorbereiten muss.

Im Wärmebereich müssen wir etwas tun, um die Klimaziele zu erreichen, das war allen immer schon klar. Dabei müssen die sozialen Fragen immer von Beginn an mitgedacht werden.

Auch wenn der Weg dahin etwas holprig war, ist das Gesetz eine wichtige Weichenstellung und am Ende ein guter Kompromiss. Ich bin mir sicher, dass wir in ein paar Jahren dankbar sein werden, dass wir das nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertagt haben.

Jeder zweite Deutsche sorgt sich, weil er eine Spaltung der Gesellschaft wahrnimmt. Haben zu dieser Spaltung auch die Grünen ihren Teil beigetragen?

Unser Ziel ist der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ich nehme die Gesellschaft nicht so polarisiert wahr, wie sie immer wieder beschrieben wird. Ich sehe sehr wohl eine große Krisenmüdigkeit, Enttäuschung und Frustration, aber keine unüberbrückbaren Gräben.

Es ist sicherlich nicht das grüne Ansinnen, irgendjemandem die Heizung aus dem Keller zu reißen. Wir haben von Anfang an versucht, ein gutes Gesetz auf den Weg zu bringen. Aber natürlich lernen wir aus Fehlern, und wir haben den Anspruch, besser zu werden und zu kommunizieren.

Umfragen belegen eine wachsende Unzufriedenheit der Deutschen mit der Flüchtlingspolitik. Aber die Grünen bremsen bei Verschärfungen, sei es die Absenkung von Leistungen, die Ausweisung sicherer Herkunftsstaaten oder die Überprüfung von Flüchtlingen schon an den EU-Außengrenzen. Ist Ihre Partei gegen eine veränderte Stimmungslage in der Bevölkerung immun?

Die Maßnahmen, die wirklich Abhilfe schaffen, sind nicht immer diejenigen, die den größten Raum in der öffentlichen Debatte einnehmen. Am meisten hilft es, wenn die Kommunen die entsprechenden Mittel haben, um die Herausforderungen meistern zu können.

Es hilft, wenn wir auf europäischer Ebene eine gerechte Verteilung hinbekommen. Es hilft, wenn wir den Flüchtlingslagern in den Krisenherden dieser Welt nicht die Mittel kürzen. Es hilft, wenn Geflüchtete schneller Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten und damit auch einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels leisten können.

Wenn Ministerpräsident Kretschmann sagt, man müsse Migration nicht nur besser steuern, sondern auch begrenzen, spricht er dann für die Grünen?

Winfried Kretschmann hat sich ja mit Ricarda Lang, der Parteivorsitzenden, gemeinsam dazu geäußert und die richtigen Antworten gegeben. Es ist wirklich wichtig, dass sich in unserer Gesellschaft alle einmal ehrlich in die Augen schauen und darüber sprechen, was wir tun können, und was wirklich vor Ort hilft.

Wenn wir immer schlechter mit Menschen umgehen, die ihre Heimat verlassen müssen, werden deswegen nicht weniger Menschen kommen. Trotzdem waren wir Grünen auch zu schmerzhaften Kompromissen bereit, denn angesichts der Herausforderungen ist es wichtig, dass sich die demokratischen Parteien einigen.

In Hessen sind die Grünen gerade aus der Regierung geworfen worden, was Ministerpräsident Boris Rhein ausdrücklich auch mit der Migrationspolitik der Grünen begründet hat. Könnte Ihnen so etwas auch anderswo blühen?

Als Grüne sind wir nach wie vor an vielen Landesregierungen beteiligt und leisten gute Arbeit. Dass die Grünen trotz ihrer guten Regierungspraxis in Hessen nicht mit an der Macht bleiben, bedauere ich sehr. Das wird auch Hessen nicht guttun.

Gerade die Grünen in Hessen waren nun nicht gerade ein besonders schwieriger Koalitionspartner und linker Landesverband. Aber Boris Rhein nimmt die Grünen offenbar als bedrohliche Konkurrenz wahr, weil sie zu stark und zu staatstragend geworden sind.

Nicht nur Boris Rhein. Auch CDU-Chef Friedrich Merz hat die Grünen als Hauptgegner in der Regierung ausgemacht.

Die Aussage von Herrn Merz hat mich sehr irritiert. In so einer Lage, wie wir sie gerade im Land haben, sind doch nicht demokratische Parteien ihre gegenseitigen Hauptgegner, sondern das sind doch die Feinde der Demokratie.

Wir sind Konkurrenten, wir streiten um die richtigen Lösungen. Mit Aussagen wie der von Herrn Merz macht man den fairen demokratischen Wettbewerb ein Stück weit kaputt. Da wünsche ich mir mehr Anstand von der Union.

Wie möchten Sie thematisch wieder in die Offensive kommen?

Es gibt viele konkrete Fragen, die es zu lösen gilt. Von den steigenden Mietpreisen, Fortschritt bei der Digitalisierung bis hin zur Zukunft der Landwirtschaft, die gerade hier in Baden-Württemberg ein wichtiges Thema ist.

Wenn wir Veränderungen diskutieren, dann geht es darum, dass das, was unser Leben so schön und gut macht, auch in Zukunft erhalten bleibt. Aber wir müssen Veränderungen behutsam angehen und dafür breite gesellschaftliche Konsense schmieden.

Stehen nicht die Grünen ‐ zum Beispiel in der Migrationspolitik ‐ einem Konsens oft am ehesten entgegen?

Wenn die Herausforderungen groß sind, arbeiten wir Grünen sehr pragmatisch und trotzdem mit einem langfristigen Blick an Lösungen. Das haben wir gerade in den letzten zwei Jahren gezeigt, sei es bei der Unterstützung der Ukraine, sei es bei der Sicherung unserer Energieversorgung.

Wir waren staatstragend und pragmatisch, wenig polarisierend. Manche machen sich die Angst vor Veränderung und die Sorgen in der Gesellschaft zunutze. Sie erzählen, die Grünen seien anstrengend, und wenn wir nichts ändern, wird alles wieder gut. Das ist aus meiner Sicht ein kurzsichtiger, naiver und gefährlicher Kurs.