Breite Kritik am Sparkurs der Bundesregierung

Es hat ein paar Stunden gedauert, bis sich Politikern, Unternehmen und Verbänden in Deutschland erschloss, wie sich die Haushaltseinigung der Koalitionsspitzen auf ihre Bereiche auswirken könnte. Nach wie vor sind Details ja unklar, aber dass es zu weiteren Belastungen auch für die Bürger kommen wird, steht außer Frage. Wer sich wie betroffen fühlt - hier eine Übersicht.

Wegfall von Steuervergünstigen in der Landwirtschaft

Die Kritik von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) ließ nicht lange auf sich warten. Dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) darauf verständigten, bei den Steuervergünstigen für Land- und Forstwirte zu kürzen, stieß bei Özdemir auf Bedenken - wegen überproportionaler Belastungen für die Landwirtschaft. Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) formulierte es noch etwas deutlicher: Die von der Bundesregierung angekündigten Streichungen der Steuerrückerstattung für den Agrardiesel und der Befreiung von der Kfz-Steuer 2024 seien „ein heftiger Schlag ins Gesicht für unsere Landwirtinnen und Landwirte und nicht zu akzeptieren“. Der Bundesregierung sei nicht bewusst, welche „enorme Bedeutung“ gerade bäuerliche Familienbetriebe für die Ernährungssicherheit, den Erhalt der Kulturlandschaft und für die Wirtschaft im Ländlichen Raum hätten. „Die Ampelregierung zeigt einmal mehr, dass die Landwirtschaft bei ihr keinen Stellenwert besitzt“, teile Hauk mit. Die stellvertretende CDU-Generalsekretärin Christina Stumpp, Abgeordnete für den Wahlkreis Waiblingen, sagte der Deutschen Presse-Agentur, Özdemir lasse die bäuerliche Landwirtschaft sowie den ländlichen Raum im Stich und begehe „gegenüber den Bauern einen schweren Wortbruch“.

Weniger Geld für klimafreundlichen Umbau

Die Bundesregierung will zwar an der Förderung im Gebäudebereich für den Austausch von Heizungen im Grundsatz festhalten, aber nicht in vollem Umfang. Die angekündigten Aufstockungen bei Fördersätzen und der geplante Geschwindigkeitsbonus sind Schnee von gestern. Denn auch der Klima- und Transformationsfonds, der für Habeck eine enorme Bedeutung hat, ist jetzt weniger gut gefüllt - 12,7 Milliarden Euro stehen laut Finanzministerium für 2024 weniger zur Verfügung, bis 2027 beträgt das Minus 45 Milliarden Euro. Dazu kam am Donnerstag die Nachricht aus dem Bauministerium, dass das Förderprogramm „Klimafreundlicher Neubau“ (KFN) mit sofortiger Wirkung ende. Bereits ab Donnerstag „können aufgrund der ausgeschöpften Mittel keine neuen Anträge für das KFN-Programm bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau gestellt werden“, teilte das Ministerium mit. Ende November hatte es noch geheißen, dass genug Mittel für die Neubauförderung zur Verfügung stünden. Die Wohnungswirtschaft reagierte mit Unverständnis auf die Ankündigungen der Ampel. „Es gibt bislang keine klaren Aussagen von Seiten der Ministerien, welche Programme von Kürzungen betroffen sind und welche nicht“, kritisierte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. Die Entscheider über die Streichliste brüskierten „ihre eigenen Ministerien mit vollendeten Tatsachen“. Bei den Unternehmen führe dies zu Unsicherheit. „Sie können ihre Investitionen in Wohnungsbau und -sanierung schlicht nicht planen, geschweige denn in absehbarer Zeit umsetzen“, so Gedaschko.

Höhere Energiekosten für Verbraucher

Dass der CO2-Preis im kommenden Jahr von 30 auf 45 Euro pro Tonne steigen soll und sich zudem die Strompreise erhöhen werden, weil Bundeszuschüsse gestrichen werden, stößt bei Sozialverbänden, aber auch Gewerkschaften auf Kritik. Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke warnte vor Mehrbelastungen für Beschäftigte. „Die von der Ampelkoalition geplante Lösung hat eine harte soziale Schieflage“, sagte Werneke der „Augsburger Allgemeinen“. Insbesondere Berufspendler würden bei den Spritpreisen einseitig belastet. Zudem sei das „eigentlich versprochene Klimageld zum sozialen Ausgleich“ nicht in Sicht. Bislang war für 2024 eine Anhebung des CO2-Preises auf 40 Euro pro Tonne vorgesehen.

Weniger Regionalisierungsmittel für die Länder

Die Sanierung des maroden Schienennetzes sollte ursprünglich bis 2027 durch 13 Milliarden Euro aus dem KTF unterstützt werden. Dies soll jetzt über den Kernhaushalt erfolgen, finanziert möglichst durch Privatisierungserlöse. Die Regionalisierungsmittel für den Nahverkehr, die der Bund an die Länder zahlt, sollen 2024 um 0,35 Milliarden Euro niedriger ausfallen. Das bedeutet auch für Bayern und Baden-Württemberg, dass möglicherweise Züge abbestellt werden könnten. Nicht direkt betroffen ist die Finanzierung des Deutschlandtickets, die spätestens ab Mai 2024 nicht mehr gesichert ist. Der Bund wird sich nun aber womöglich noch schwerer tun, sich langfristig an dessen Finanzierung zu beteiligen, wie es Bundesländer und Verkehrsunternehmen fordern.