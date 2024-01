Blockade-Demonstranten drohen Freiheitsstrafen

Die Bilder gingen am Wochenende um die Welt. Wütende Demonstranten hatten Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an der Nordseeküste daran gehindert, nach seinem Urlaub auf Hallig Hooge eine Fähre zu verlassen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Menschen in Richtung Habeck riefen: „Wir haben die Schauze voll“ und „Komm‘ raus, du Feigling!“ Auf einem Schild prangte ein aufgemalter Galgen. Der Deutschen Presseagentur sagte eine mitreisende Frau: „Die Kinder haben richtig Angst bekommen, es war wirklich unheimlich.“

Jetzt droht ein juristisches Nachspiel. Die Polizei in Schleswig-Holstein hat ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen Landfriedensbruch und Nötigung eingeleitet. Der Ravensburger Bundestagsabgeordnete und Justiz-Staatssekretär Benjamin Strasser (FDP) sagt der „Schwäbischen Zeitung“: „In Betracht kommen könnte der Straftatbestand der Nötigung nach Paragraf 240 Strafgesetzbuch, für den eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe angedroht ist.“

Parteiübergreifend hatten am Wochenende zahlreiche Spitzenpolitiker die Aktion in Schlüttsiel verurteilt. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) postete: „Dort, wo Worte durch Gepöbel und Argumente durch Gewalt ersetzt werden, ist eine demokratische Grenze überschritten.“

Mit einer zweiten Fähre an Land

Habeck bedauerte, „dass keine Gesprächssituation mit den Landwirten zustande kommen konnte“. Protest sei ein hohes Gut, so der Minister: „Nötigung und Gewalt zerstören dieses Gut. In Worten wie in Taten sollten wir dem entgegentreten.“ Habeck konnte das Festland erst mit einer zweiten Fähre in der Nacht erreichen.

Der schleswig-holsteinischen Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zufolge hat offenbar ein Eintrag im Telegram-Kanal „Freie Schleswig-Holsteiner“ zur Eskalation beigetragen. Die vom Verfassungsschutz als staats- und demokratiefeindlich eingestufte Gruppe habe dazu aufgerufen, „mit allem zu kommen, was Räder hat“, erklärte die Ministerin. Die Aktion an der Fähre habe die Einschätzung des Verfassungsschutzes bestätigt, wonach Rechtsextremisten und andere extremistische Gruppen politische Proteste für eigene Zwecke nutzten.

Ruwied distanziert sich

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, distanzierte sich ebenfalls von den beteiligten Personen. „Blockaden dieser Art sind ein No-Go“, so Rukwied. „Persönliche Angriffe, Beleidigungen, Bedrohungen, Nötigung oder Gewalt gehen gar nicht.“

Rukwied und der Bauernverband unterstützen die Landwirte allerdings bei einer bundesweiten Aktionswoche gegen die Sparpläne der Bundesregierung, die am Montag startet. Auch in der Region sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. In Ravensburg werden rund 1000 Landwirte mit Traktoren vor der Oberschwabenhalle erwartet. In Biberach wollen Bauern den Verkehr auf der B 30 verlangsamen.

Zahlreiche Blockaden

Die Rechtslage ist bezüglich der Eingriffe in den Straßenverkehr nicht eindeutig. Strasser sagt: „Ein schrankenloses Recht darauf, langsame Traktorendemonstrationen auf Bundesstraßen zu veranstalten, lässt sich aus der Versammlungsfreiheit nicht ableiten.“

In Biberach wurde die Landkreisverwaltung vom Kreisbauernverband informiert, dass um 9 Uhr eine Protestfahrt mit Traktoren vom Jordanbad bis nach Laupheim führt. Die Organisatoren des Interessenverbands Land schafft Verbindung (LsV) wollen Traktoren auf zahlreichen Autobahnbrücken postieren. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte in einer Eilentscheidung am Samstag sogar temporäre Blockaden von Autobahnzufahrten gestattet - gegen den Willen der Polizei. Der Bauernverband will am Montag 25 Zufahrten mit Traktoren und Lastern zustellen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr steht im Raum

Demonstrationen auf und vor Autobahnen sind ein heikles Thema. Strasser sagt: „Traktoren dürfen in der Regel nicht die Autobahn benutzen. Je nach Umständen des Falls kommt sogar eine Strafbarkeit in Betracht - zum Beispiel wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gemäß Paragraf 315b Strafgesetzbuch.“ Laut Strasser stelle auch das Abkippen von Misthaufen einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar, wie mancherorts geschehen.

Im Kern geht es den verärgerten Landwirten um die Beibehaltung steuerlicher Vergünstigungen beim Agrardiesel - aber auch um die Agrarpolitik allgemein. „Wir werden seit Jahren überproportional belastet“, sagte der Demo-Mitorganisator und Landwirt Gerd Neidlinger (LsV) der „Schwäbischen Zeitung“.

Lindner: Bauern hoch subventionierte Branche

Auch beim Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart am Samstag waren die demonstrierenden Bauern präsent. „Wir fordern die Beibehaltung der Rückerstattung beim Agrardiesel, aber wir fordern vor allem, dass Deutschland ein landwirtschaftsfreundliches Land wieder wird“, sagte Hans-Benno Wichert, Vizepräsident des Landesbauernverbands (LBV), bei der Übergabe einer entsprechenden Resolution an Michael Theurer, den Vorsitzenden der FDP in Baden-Württemberg.

Wicherts Kollegin Roswitha Geyer-Fäßler, ebenfalls LBV-Vize und Milchbäuerin aus Wangen-Karsee, beklagte eine übermäßige Belastung der Landwirte. „Es sind 17 Milliarden, die man einsparen will, und eine Milliarde davon soll ein einziger Berufsstand tragen.“ Die Sparpläne des Bundes seien der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen bringt. „Andere kämpfen für mehr Lohn“, sagte Geyer-Fäßler. „Wir kämpfen dafür, weiterhin gleich behandelt zu werden.“

Während des Dreikönigstreffens machte Finanzminister Christian Lindner (FDP) den Bauern aber wenig Hoffnung, bei den aktuellen Sparbemühungen des Bundes gänzlich ungeschoren davonzukommen: „Eine so hoch subventionierte Branche wird sich nicht jedes Konsolidierungsbeitrags verwehren können.“