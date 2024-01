Die Powerfrau aus South Carolina macht neuerdings die Wählbarkeit des republikanischen Präsidentschaftskandidaten im November zu einem zentralen Argument in ihrem Wahlkampf. Nikki Haley kann dabei auf Umfragen verweisen, die sie in einem hypothetischen Rennen gegen Amtsinhaber Biden deutlich vorn sehen. In einer aktuellen Erhebung für CBS liegt sie mit acht Punkten vor dem Präsidenten und damit außerhalb der Irrtumswahrscheinlichkeit. Donald Trump führt zum jetzigen Zeitpunkt dagegen nur mit statistisch nicht relevanten zwei Punkten.

Im Weißen Haus lesen der Präsident und seine Berater dieselben Umfragen. Und reiben sich klammheimlich die Hände, dass nicht Haley, sondern der vor vier Strafgerichten in 91 Punkten angeklagte Trump in Iowa einen Erdrutschsieg errungen hat. Biden selbst hatte das kürzlich eingeräumt. Ohne den Comeback-Versuch seines Vorgängers hätte er vermutlich nicht für eine zweite Amtszeit kandidiert, sagte er Reportern.

Gefährliches Kalkül

Der Präsident ist trotz seiner mageren Zustimmungswerte von 33 Prozent in einer IPSOS-Erhebung für ABC - die niedrigsten eines US-Präsidenten in den vergangenen 15 Jahren - von der Idee besessen, dass die Vergangenheit die Zukunft vorhersagt. Er habe Trump schon einmal geschlagen und werde es wieder tun. Oder wie er zu Trumps Wahlsieg in Iowa annmerkte: „Bei diesen Wahlen ging es schon immer darum, dass ihr mit mir zusammen die MAGA-Republikaner schlagen werdet. Das war gestern richtig und ist morgen wahr.“

Jennifer Palmieri ist sich da nicht so sicher. Als Kommunikationsdirektorin Hillary Clintons machte sie im Wahlkampf 2016 die bittere Erfahrung, dass der Politclown, der auf einer goldenen Rolltreppe in die amerikanische Politik schwebte, ein formidabler Gegner war und die Favoritin schlug. „Es ist besser für unser Land, wenn er bei den Vorwahlen der Republikaner geschlagen wird und nicht weiter Kraft tanken kann“, warnt sie in der New York Times vor Wunschdenken.

Kann Haley Trump schlagen?

Wobei es einen entscheidenden Unterschied zu dem Rennen vor acht Jahren gibt. Damals gab es noch viele Neugierige, die das Risiko eingingen, einen unkonventionellen Außenseiter zu wählen. Heute findet sich in den USA kaum jemand, der zu Trump keine klare Meinung hat. In dem Jubel über seinen Sieg in Iowa ging unter, dass es selbst in der eigenen Partei eine signifikante Gruppe von Wählern gibt, die den Möchtegern-Autokraten nicht unterstützen werden.

Genau daran erinnert die ehemalige UN-Botschafterin Haley die Wähler vor den Primaries kommenden Dienstag in New Hampshire. Anders als in Iowa dürfen in dem Neuengland-Staat auch Unabhängige ihre Stimme abgeben. Was ihr eine kleine Chance auf einen Überraschungssieg gibt. Ob das Momentum dann reicht, in ihrem Heimatstaat South Carolina nachzulegen, bleibt offen. Trump ist unter den rechten Wählern des Südens so beliebt wie bei denen in Iowa.

Analysten warnen vor Trump als Kandidaten

Für den am Wahltag 81-jährigen Biden wäre die Nominierung Haleys ein massives Problem. Sie ist 30 Jahre jünger als der Amtsinhaber, der selbst vielen Demokraten zu alt ist. Mit ihren Positionen zur Ukraine, Israel und China steht sie dem Präsidenten näher als dem „Amerika-Zuerst“-Isolationisten Trump. Und niemand sieht von ihr eine Bedrohung für den Fortbestand der Demokratie in den USA ausgehen.

Damit würde sie Bidens Strategie für den November den Teppich unter den Füßen wegziehen. Die zielt darauf ab, im Wahlkampf ein breites Bündnis aus Verteidigern der Demokratie zu mobilisieren, die sich gegen den „Diktator für einen Tag“ stellen, der damit droht, sich an seinen politischen Gegnern zu rächen. Dies brächte die Skeptiker, Zauderer und Kritiker schon zurück, die Biden jetzt schlechte Note gäben.

Und wenn diese Rechnung nicht aufgeht, weil es einen dritten, vierten und fünften unabhängigen Kandidaten gibt, die eine binäre Wahl verhindern? Dann, so warnen Analysten wie David Axelrodt, wäre das Risiko der Nominierung eines Präsidentschaftskandidaten Trump erheblich. „Mich bewegt das Argument, dass es um die Seele Amerikas geht“, sagt der ehemalige Chefstratege Barack Obamas dem Online-Dienst „Politico“. „Aber ich sehe auch, dass die Amerikaner vor Herausforderungen in ihrem Alltag stehen und nicht am Küchentisch darüber philosophieren, was die Verfassungsväter wohl intendiert haben.“